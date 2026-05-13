ETV Bharat / bharat

పశువుల కోసం ఓ గుడి! గర్భం దాల్చాలంటూ భక్తుల ప్రత్యేక మొక్కులు- ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా?

కోరిక నెరవేరిన 45 రోజులకు పాయసం వండి మొక్కు తీర్చుకునే భక్తులు- పశువుల ఆరోగ్యంతో పాటు మనుషుల ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం కోసం కూడా పూజలు- అగరబత్తుల బూడిదను రాసుకునే ప్రత్యేక సంప్రదాయం

Nalanda Lalchan Cham Temple Story
Nalanda Lalchan Cham Temple Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 10:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Nalanda Lalchan Cham Temple Story : సాధారణంగా దేవాలయాలకు వెళ్లే భక్తులు తమ ఆరోగ్యం, కుటుంబ సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం కోసం దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటారు. సంతానం లేని వారు పిల్లల కోసం ప్రత్యేక పూజలు, వ్రతాలు చేయడం కూడా మనం తరచూ చూస్తుంటాం. అయితే బిహార్‌లోని ఓ ప్రత్యేక ఆలయంలో మాత్రం భక్తుల ప్రార్థనలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మహిళలు తమ కోసం కాకుండా ఇంటి పశువుల సంతానం, ఆరోగ్యం కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. పశువులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఎక్కువ సంతానం కలగాలని భక్తితో మొక్కుకుంటారు. ఈ వినూత్న ఆచారం ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

పశువుల ఆరోగ్యం, గర్భం కోసం మొక్కులు
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శరీఫ్​ జిల్లాకి సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బహుఆరా గ్రామంలో 'బాబా లాల్చన్​ స్థాన్​' అనే దేవాలయం నెలకొంది. ఈ​ ఆలయానికి సంవత్సరం పొడవునా భక్తుల తాకిడి నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడి విశిష్టత ఏమిటంటే, పశువుల యజమాని పూజల ఫలితంగా ఆవు లేదా గేదె గర్భం దాల్చి దూడకు జన్మనిచ్చినప్పుడు, ఆ భక్తుడు సరిగ్గా 45 రోజులు తర్వాత తిరిగి బాబా ఆలయానికి వస్తాడు. ఆ సమయంలో అతడు ఆ పశువు నుంచి వచ్చిన పాలను తనతో పాటు తీసుకువస్తాడు. ఆ పాలను ఉపయోగించి, ఆలయ ప్రాంగణంలోనే సాంప్రదాయంగా మట్టి పొయ్యిలపై 'తస్మాయీ' (ఒక రకమైన 'ఖీర్' లేదా తీపి అన్నం పాయసం)ను వండుతారు. తర్వాత ఆ ఖీర్​ను మొదట బాబా లాల్చన్​కు సమర్పిస్తారు. భక్తులు దానినే ప్రసాదంలా స్వీకరిస్తారు.

Nalanda Lalchan Cham Temple Story
'తస్మాయీ' (ఒక రకమైన 'ఖీర్' లేదా తీపి అన్నం పాయసం) (ETV Bharat)

"నా ఆవు తరచుగా అనారోగ్యం పాలయ్యేది. గర్భం కూడా దాల్చలేకపోయేది. పశువైద్యుల వద్ద చికిత్స చేయించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. దాంతో నేను విసిగిపోయాను. అప్పుడే బాబా లాల్చన్​ ఆలయం గురించి తెలిసింది. వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థించాను. బాబా దయ వల్ల, నా ఆవు పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందడమే కాకుండా, ఒక ఆడ దూడకు కూడా జన్మనిచ్చింది."

- అనామికా కుమారీ, భక్తురాలు

దాదాపు 100 ఏళ్ల చరిత్ర!
బాబా లాల్చన్​ క్షేత్రం పశువుల వ్యాధులను నయం చేయడంలోనే కాకుండా, ఉద్యోగ, వ్యాపార, సంతానం కోసం ఎదురుచూసే దంపతులకు వరాలు ప్రసాదించడంలోనూ ప్రసిద్ధి చెందిందని స్థానిక గ్రామ పెద్ద ఉమేశ్​ యాదవ్ వివరించారు. ఈ 'సిద్ధ పీఠం' (పవిత్ర క్షేత్రం) చరిత్ర దాదాపు ఒక శతాబ్దం నాటిదని ఆయన అన్నారు. గ్రామస్థుడు కేశవ్ ప్రసాద్ యాదవ్, నలంద జిల్లాతో పాటు నవాదా, శేేఖ్​పురా, పట్నా, ముంగోర్ జిల్లాల నుంచి పశువుల యజమానులు గాఢమైన భక్తిశ్రద్ధలతో ఇక్కడికి తరలివస్తుంటారని వెల్లడించారు. అలాగే తమ కుటుంబాల్లో రెండు లేదా మూడు తరాలుగా ఈ క్షేత్రంలో పూజలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.

Nalanda Lalchan Cham Temple Story
మట్టి పొయ్యిపై ప్రసాదంగా వండుతూ, మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు (ETV Bharat)

ఆలయం వెనుక ఉన్న చరిత్ర
పూర్వం నది ఎగువ ప్రాంతం నుంచి బాబా దేహం కొట్టుకువచ్చి ఒడ్డున చేరిందని, ప్రజలు దానిని కదిలించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా అది కదలకుండా అక్కడే స్థిరంగా ఉండిపోయేదని స్థానికుల నమ్మకం. గతంలో సమీపంలోని 'గౌరయ్య స్థాన్' (క్షేత్రం) వద్ద జంతు బలులు కూడా ఇచ్చే ఆచారం ఉండేదని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. అయితే, బాబా లాల్చన్​ ప్రభావం వల్ల ఆ క్రూరమైన ఆచారం ఇప్పుడు పూర్తిగా నిర్మూలించారని అంటున్నారు.

"వంద సంవత్సరాల క్రితం, గ్రామానికి సరిగ్గా పక్కనే ప్రవహించే జిరైన్ నదిని ఒక భయంకరమైన వరద ముంచెత్తింది. ఆ సమయంలో, ఒక రాత్రి గ్రామస్థుల్లో చాలామందికి ఒకే కల వచ్చింది. ఆ కలలో, వరద నీటి నుంచి తనను రక్షించి ఆశ్రయం కల్పించమని ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వేడుకుంటున్నట్లు వారికి కనిపించింది. మరుసటి రోజు ఉదయం, గ్రామస్థులు నదీ తీరానికి చేరుకున్నప్పుడు, వారికి అక్కడ ఏ శవం కనిపించలేదు. అయినా గ్రామస్థులు మాత్రం తమ విశ్వాసంతో నదీ తీరం నుంచి మట్టిని సేకరించి, దానిని ఒక రూపంలోకి మలిచి, పూజించడం ప్రారంభించారు. నేడు, అదే మట్టి ముద్దను 'బాబా లాల్చన్'గా పూజిస్తూ, కీర్తిస్తున్నారు.

- కేశవ్ ప్రసాద్ యాదవ్, గ్రామస్థుడు

అగరబత్తుల బూడిదను తమ శరీరానికి
బాబా లాల్చన్ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎంత అపారమైనని స్థానికుడుఉమేశ్​ యాదవ్ వివరించారు. ఏ భక్తుడైనా కోరికలు కోరుకుంటూ ఆయన అగరబత్తుల బూడిదను తమ శరీరానికి మనస్ఫూర్తిగా పూసుకుంటే అవన్నీ నెరవేరతాయని చెప్పారు. "గేదె స్వభావరీత్యా ఒక అడవి జంతువు. అందువల్ల, బాబా దాని మొదటి పాలను తనదిగా చెప్పుకుంటారు. భక్తులు ఏడాది పొడవునా రోజూ బాబా ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుండగా, మాఘ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలో 15 రోజుల పాటు ఇక్కడ ఒక భారీ జాతరను నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి నలందతో పాటు అనేక పొరుగు జిల్లాల నుంచి వేలాది మంది ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారు. ఇక్కడ 'ముండనం' (మొదటి కేశఖండన వేడుకలు), వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాలు కూడా నిర్వహిస్తారు." అని ఉమేశ్​ యాదవ్ తెలిపారు.

Nalanda Lalchan Cham Temple Story
బాబా లాల్చన్​ స్థాన్​ ఆలయం వద్ద భక్తులు (ETV Bharat)

సరైన అభివృద్ధి, సుందరీకరణ కోసం విజ్ఞప్తి
అపారమైన కీర్తి, గాఢమైన మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రదేశం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి గురై, ప్రస్తుతం కనీస సౌకర్యాలు లేకుండా ఉందని గ్రామస్థులు అంటున్నారు. ఈ ప్రదేశాన్ని ఒక వారసత్వ కేంద్రంగా (మతపరమైన పర్యాటక కేంద్రంగా) మార్చే లక్ష్యంతో, దీని సరైన అభివృద్ధి, సుందరీకరణ చేపట్టాలని గ్రామస్థులు జిల్లా యంత్రాంగం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇటువంటి చొరవ బాబా కీర్తిని నలుదిశలా వ్యాపింపజేయడమే కాకుండా, స్థానిక నివాసితులకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుందని వారంతా భావిస్తున్నారు.

శిథిలావస్థ నుంచి పునరుద్ధరణ దాకా సోమనాథ్ ప్రస్థానం- 1000రోజుల ప్రత్యేక పూజలు- ప్రధాని మోదీ సంపాదకీయం

వెల్లివిరిసిన మత సామరస్యం- ముస్లింల రక్షణలో 500 ఏళ్లనాటి పురాతన సత్రం

TAGGED:

LALCHAN CHAM TEMPLE
SPECIAL PRAYERS ANIMAL PREGNANCY
UNIQUNIQUE TEMPLE IN BIHAR
TEMPLE WITH UNIQUE RITUALS IN BIHAR
NALANDA LALCHAN CHAM TEMPLE STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.