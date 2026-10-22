ఆనంద్ మహీంద్రా మెచ్చిన లిటిల్ మెజీషియన్- ఇప్పటికీ శిథిలమైన ఇంట్లోనే!
తన మ్యాజిక్ వీడియోలతో దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా గుర్తింపు పొందిన నైనితాల్కు చెందిన 9 ఏళ్ల సాహిల్ కుటుంబం ఇప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. శిథిలమైన అద్దె ఇంట్లోనే నివాసం ఉంటోంది.
Published : October 22, 2026 at 9:55 PM IST
Nainital Little Magician Sahil : సోషల్ మీడియాలో రోజూ వేల సంఖ్యలో వీడియోలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ కొన్ని వీడియోలు మాత్రం ఇట్టే ఆకర్షిస్తాయి. సామాన్యుల్లో దాగున్న అసాధారణ ప్రతిభను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తాయి. గతంలో ఇలా ఒక్క వీడియోతోనే ఫేమస్ అయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ నైనితాల్కు చెందిన 9 ఏళ్ల కుర్రాడు సాహిల్ ఇదే కోవలోకి వస్తాడు. వీధుల్లో ఈ బుడతడు ప్రదర్శించిన మైండ్ బ్లోయింగ్ మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ గతంలో నెటిజన్లను ఫిదా చేశాయి. దిగ్గజ పారిశ్రామిక వేత్త మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా కూడా ఈ వీడియోపై స్పందించడంతో ఆ పిల్లాడు మరింత గుర్తింపు పొందాడు. వయసు చిన్నదే. కానీ కలలు మాత్రం పెద్దవి. ఓవైపు మ్యాజిక్ ప్రదర్శనలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీలా క్రికెటర్ కావాలని కలలుగంటున్నాడు. సాహిల్ ప్రతిభను ప్రశంసించి అతడి చదువుకు సాయం చేసేందుకు మహీంద్రా ముందుకొచ్చారు. అయితే ఇంతటి గుర్తింపు వచ్చినా సాహిల్ కుటుంబం ఇప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మూడేళ్ల వయసు నుంచే మ్యాజిక్ షురూ
రామ్నగర్లో సాహిల్ తన తండ్రి రుక్సాన్ అలీతో కలిసి మ్యాజిక్ ప్రదర్శనలు చేస్తుంటాడు. చిన్నతనంలో తండ్రి మ్యాజిక్ చేస్తుండగా, దగ్గరగా గమనించిన సాహిల్ క్రమక్రమంగా ట్రిక్స్ నేర్చుకున్నాడు. అలా మూడేళ్ల వయసునుంచే మ్యాజిక్ ప్రదర్శించడం ప్రారంభించినట్లు సాహిల్ తండ్రి చెబుతున్నారు. తొలుత నైనితాల్, రామ్ నగర్ వీధుల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన సాహిల్ తన విన్యాసాలతో స్థానికులను ఆకట్టుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే ఎన్నో ట్రిక్స్ నేర్చుకొని తండ్రితో కలిసి వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నాడు. ముంబయి, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో కూడా తన మ్యాజిక్ నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించాడు. ప్రముఖ సుహానీ షా షోలో కూడా తన ప్రతిభ నిరూపించుకున్నాడు.
వైరల్ వీడియోతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
ఈ ఏడాది జూన్లో సాహిల్ మ్యాజిక్ ప్రదర్శనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. రోడ్డు పక్కన నాణెం, చిన్న బంతితో అతడు చేసిన ట్రిక్స్ చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోయారు. దీంతో అతడి ప్రతిభపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ మొదలైంది. అదే సమయంలో వీడియో ఆనంద్ మహీంద్రా దృష్టిని కూడా ఆకర్షించగా, ఆయన బాలుడి చదువుకు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. కుటుంబానికి రూ. 2 లక్షల చెక్కు కూడా ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. మెరుగైన విద్య కోసం సాహిల్ను బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించాలని మహీంద్రా భావించినట్లు కూడా వార్తలొచ్చాయి. అయితే సాహిల్ వయసు తక్కువగా ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడిని తమతోనే ఉంచుకొని చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తర్వాత సాహిల్ను రామ్ నగర్లోనే ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం అతడు రెండో తరగతి చదువుతుండగా, మరోవైపు మ్యాజిక్ ప్రాక్టీస్ కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు.
సాహిల్ తండ్రి రుక్సాన్ అలీ స్వస్థలం రాజస్థాన్లోని జైపూర్. కుటుంబంతో కలిసి ప్రస్తుతం రామ్ నగర్లోని ఓ అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. కుటుంబంలో నలుగురు పిల్లలుండగా, సాహిల్ మూడో సంతానం. మ్యాజిక్ షోలు, విన్యాసాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయమే కుటుంబ జీవనాధారంగా ఉంది. సాహిల్కు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించినా వారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మాత్రం మార్పు రాలేదు. వారు ఇప్పటికీ శిథిలావస్థలో ఉన్న అద్దె ఇంట్లోనే జీవిస్తున్నారు. కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి తండ్రి ప్రదర్శనలు ఇస్తుండగా, సాహిల్ కూడా తనకు కుదిరిన సమయంలో తండ్రికి ఆసరాగా ఉంటున్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీలా గొప్ప క్రికెటర్ కావాలన్నది లక్ష్యం!
సాహిల్కు మ్యాజిక్ ఆర్టిస్ట్గా ఎదగాలన్న కోరికతో పాటుగా మరో పెద్ద లక్ష్యం కూడా ఉంది. భారత క్రికెట్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని, దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ముఖ్యంగా విరాట్ కోహ్లీలా గొప్ప క్రికెటర్ కావాలని కలలు గంటున్నాడు. ఇలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పరిమిత అవకాశాల మధ్య కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంటున్న సాహిల్ కథ ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తోంది.
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