'ఆ సూత్రం ప్రతి నిర్ణయానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలి'- సివిల్ సర్వెంట్లకు మోదీ లేఖ
దేశంపై పౌరులకు, అలాగే ప్రపంచానికి కూడా ఎన్నో గొప్ప అంచనాలు ఉన్నాయన్న ప్రధాని మోదీ
Published : April 22, 2026 at 3:47 PM IST
PM Modi Letter to Civil Servants : 'నాగరికదేవో భవ' (పౌరుడే దైవం) అనే సూత్రం ప్రతి ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించారు. ప్రభుత్వం తన సామర్థ్యం మేరకు ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాలన కరుణ, దయల ఆధారంగా సాగాలని, ప్రజా సేవ చేసేవారు జీవితాంతం నేర్చుకునే తత్వానికి ఉదాహరణలుగా నిలవాలని అన్నారు. ఈ మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోటి మందికి పైగా సివిల్ సర్వెంట్లకు ప్రధాని మోదీ లేఖలు రాశారు. పౌర సేవల దినోత్సవానికి ఒక రోజు ముందు ఏప్రిల్ 20న రాసిన ఈ లేఖలను హిందీ, ఇంగ్లీష్, మరాఠీ, ఒడియా, గుజరాతీ, బెంగాలీ, కన్నడ, పంజాబీ, అస్సామీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదల చేశారు. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల అంతటా ఈ సందేశం విస్తృతంగా చేరేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.
'దేశంపై పౌరులకు, అలాగే ప్రపంచానికి కూడా ఎన్నో గొప్ప అంచనాలు'
21వ శతాబ్దం గొప్ప సవాళ్లతో పాటు అపారమైన అవకాశాలకు కూడా వేదికగా నిలుస్తోందని ప్రధానమంత్రి మోదీ అన్నారు. ప్రతిరోజూ పోకడలు మారుతున్నాయని, కొత్త సాంకేతికతలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయని, నూతన ఆవిష్కరణలు నిరంతరం జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. దేశంపై పౌరులకు, అలాగే ప్రపంచానికి కూడా ఎన్నో గొప్ప అంచనాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
"ఈ చారిత్రక కాలాన్ని అత్యుత్తమ రీతిలో సద్వినియోగం చేసుకునేలా ప్రభుత్వ సేవలు, పని సంస్కృతి తీర్చిదిద్దటం చాలా ముఖ్యం. ఈ దిశగా 'iGOT కర్మయోగి' వంటి వేదికలను ఉపయోగించుకుంటూ, నేర్చుకోవడాన్ని జీవితకాల అలవాటుగా మలచుకోవడం ఎంతో అవసరం. భారత్ మరింత ఉన్నతంగా ఎదగడం కోసం, మీరు మిమ్మల్ని మీరు మరింత మెరుగుపరుచుకునే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు, మన వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఇటువంటి వేదికలు ఎంతో అవసరమని నేను ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతాను. కొత్త విషయాలను కనుగొనడం జీవితంలోని అత్యుత్తమ విషయాల్లో ఒకటి. ఆ అన్వేషణా స్ఫూర్తిని ఎల్లప్పుడూ సజీవంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ సూత్రంతోనే మేము మిషన్ కర్మయోగిని ప్రారంభించాము. ఒకవైపు ఇది శిక్షణతో పాటు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి సాయపడుతుంది. కానీ, అదే సమయంలో ఒక ప్రభుత్వం తన సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా పౌరులకు సేవ చేయాలి. పరిపాలన కరుణపై ఆధారపడి ఉండాలి. ప్రజా సేవ చేసేవారు జీవితకాల అభ్యాసానికి అత్యుత్తమ ఉదాహరణలుగా నిలవాలి. మన ప్రయత్నాల వేగం, స్థాయి, దిశ, తీవ్రత ఈ దార్శనికత ద్వారా నిర్దేశించాలి. ప్రతి నిర్ణయానికి 'నాగరిక్దేవో భవ' సూత్రం కేంద్రంగా ఉండాలి. సాంకేతికతకు సిద్ధమవ్వడం, మన సంప్రదాయాలను అర్థం చేసుకోవడం, పౌర కేంద్రిత దృక్పథంతో స్పష్టమైన ఫలితాలను సాధించడం ఈ మూడు సాధన సప్తాహ్ లక్ష్యాలు."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా ఏప్రిల్ 2-8 నిర్వహించిన సాధన సప్తాహ్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవసరమైన సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి రూపొందించిన వ్యవస్థీకృత సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. iGOT కర్మయోగి వేదిక ద్వారా ప్రభుత్వ అధికారులు విస్తృతంగా పాల్గొన్నారు. ఇందులో 46 లక్షల మందికి పైగా అభ్యాసకులు 3.1 కోట్లకు పైగా కోర్సులను పూర్తి చేశారు. వారిలో సుమారు 33.4 లక్షల మంది అభ్యాసకులు నాలుగు గంటలకు పైగా నేర్చుకోవడం ఆనందంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. కాగా వీరందరికి ప్రధానమంత్రి ప్రశంసా పత్రాలను కూడా జారీ చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 21న సివిల్ సర్వీసెస్ దినోత్సవం జరుపుకొంటారు. 1947లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేసిన చారిత్రాత్మక ప్రసంగానికి గుర్తుగా నిర్వహిస్తారు.