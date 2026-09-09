నాగ్పూర్లో తాన్హా పోళా వైభవం- రూ. 8 లక్షల వరకు ధర పలుకుతున్న చెక్క నంది బొమ్మలు- కార్ల ధరలకు సమానంగా!
మహారాష్ట్ర నాగ్పూర్లో 237 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న తాన్హా పోళా సంప్రదాయం- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చెక్క నంది బొమ్మల మార్కెట్- రూ. 8 లక్షల వరకు ధర పలుకుతున్న చెక్క నంది విగ్రహాలు!
Published : September 9, 2026 at 10:59 PM IST
Tanha Pola Nagpur Tradition : రైతులకు ఎంతో నమ్మకమైన భాగస్వామి అయిన ఎడ్లను పూజించే పండగ బైల్పోళా. అయితే మహారాష్ట్ర తూర్పు విదర్భ ప్రాంతంలో ఈ పోళా మరుసటి రోజు జరుపుకునే తాన్హా పోళా సంప్రదాయానికి ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో పశుసంపదపై ప్రేమ, వ్యవసాయం పట్ల అవగాహనను పెంచేందుకు నిర్వహించే ఈ పండగ ఈ ఏడాదితో ఏకంగా 237 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటోంది. వందల ఏళ్ల నాటి ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ ఎంతో ఉత్సాహంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని నాగ్పూర్లోని లాకడ్గంజ్ మార్కెట్- రంగురంగుల చెక్క (లాకడీ) నంది బొమ్మలు లేదా విగ్రహాలతో సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. వివిధ రకాల చెక్కలతో తయారు చేసిన చిన్న, పెద్ద నంది బొమ్మలు మార్కెట్లోలో సందడి చేస్తున్నాయి. వీటి ధరలు కనీసం రూ. 100 నుంచి ఏకంగా రూ. 8 లక్షల వరకు పలుకుతుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాజా ముధోజీ భోంస్లే తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- విదర్భలో పోలా పండగ తర్వాతి రోజు తాన్హా పోళా నిర్వహించే సంప్రదాయం చాలా కాలంగా కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాదితో ఈ చెక్క నంది పోళా సంప్రదాయం 237 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. 1789లో నాగ్పూర్కు చెందిన రాజు రఘుజీ మహారాజ్ భోంస్లే-2 ఈ సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా చెబుతారు. చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు పశువులు ముఖ్యంగా ఎద్దుల ప్రాధాన్యతను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇలా చెక్క ఎద్దులను (నంది) తయారు చేయించి పిల్లలకు పంపిణీ చేసేవారని సమాచారం.
గతంలో అయితే ఈ చెక్క నంది బొమ్మలను అచ్చం జీవించి ఉన్న ఎద్దుల మాదిరిగా ఎంతో అందంగా అలంకరించేవారు. మామిడి ఆకులతో తోరణాలు ఏర్పాటు చేసి, జిలేబీలు, పండ్లు వంటి పదార్థాలతో మరో అలంకరణ చేసేవారు. పిల్లల్ని ఆ తోరణం దగ్గర నిల్చోబెట్టి చెక్క ఎద్దులకు పూజలు చేయించేవారు. నందికి పూజలు పూర్తయ్యాక ఆ తోరణాలను తీసేసి, డప్పు చప్పుళ్లతో ప్రత్యేకంగా ఊరేగింపు నిర్వహించేవారు. ఆ తర్వాత హనుమంతుడిని దర్శించుకొని కొబ్బరి కాయలు కొట్టేవారు. తర్వాత పిల్లలకు ఆహారం, డబ్బులు పంచిపెట్టేవారు. ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండటంతో తాన్హా పోళా నాగ్పూర్ సంస్కృతిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది.
చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద నందుల వరకు- లక్షల్లో ధరలు!
ఈసారి తాన్హా పోళా సందర్భంగా లాకడ్గంజ్ మార్కెట్లో పెద్ద సంఖ్యలో చెక్క నందులు వచ్చాయి. కనీసం 6 అంగుళాలు ఉండే చిన్న నంది బొమ్మల నుంచి, 7-8 అడుగుల వరకు భారీ నందుల వరకు ఇలా వివిధ రకాల మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణ చెక్క నందుల ధరలు సుమారు రూ. 100 నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇంకా కాస్త ప్రత్యేకమైన చెక్క, శిల్పకళ, ఆకర్షణీయమైన పెయింటింగ్తో రూపొందించిన పెద్ద పరిమాణంలో తయారు చేసిన నందుల ధరలు లక్షలు పలుకుతున్నాయి. ఇక తాన్హా పోళా సమీపిస్తున్న కొద్దీ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల రద్దీ విపరీతంగా పెరుగుతోంది.
ఈ మార్కెట్లో వార్దా జిల్లాలోని ఆష్టి షహీద్ ప్రాంతానికి చెందిన రవీంద్ర ముకాదమ్ తయారు చేసిన నంది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఈ నంది ఏకంగా 7 అడుగుల 5 అంగుళాల ఎత్తుతో, 8 అడుగుల పొడవుతో ఉంది. సుమారు 6 నెలల పాటు కష్టపడి దీనిని రూపొందించారు. చాలా సున్నితంగా ఉండే చెక్క శిల్పాలతో దీనిని అలంకరించారు. బొమ్మ లోపలి భాగం ఖాళీగా ఉండేలా నంది విగ్రహాన్ని తయారు చేయగా, ఈ నందిని ఆలయాల్లో హుండీగా లేదా విరాళాల పెట్టెగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. దీని ధర ఏకంగా రూ. 8 లక్షలుగా ఉండటం విశేషం. ఈ నంది బొమ్మ కొన్ని పెద్ద కార్ల ధరకు సమానంగా ఉండటంతో దీనిని చూసేందుకు చాలా మంది తరలివస్తున్నారు. తాన్హా పోళా కేవలం తరతరాల సాంస్కృతిక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడమే కాకుండా ఎన్నో కుటుంబాలకు ఉపాధిని కూడా అందిస్తోంది. నాగ్పూర్ సహా పరిసర ప్రాంతాల్లోని కళాకారులు ఏడాది పొడవునా ఈ చెక్క నందుల తయారీలో నిమగ్నమవుతుంటారు.