యువతి కడుపులో 14కిలోల కణితిని తొలగించిన వైద్యులు- సంతాన సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు ఆ పద్ధతిలో!
అత్యాధునిక చికిత్సతో 22 ఏళ్ల యువతి తప్పిన ప్రాణాపాయం- కష్టమైన 'స్టేజింగ్ లాపరోటమీ' సర్జరీ నిర్వహణ- రోగి భవిష్యత్తులో సంతాన సమస్యలు కలగకూడదనే!
Published : February 6, 2026 at 7:30 AM IST
Nagpur Doctors Large Tumor Surgery : ఓ యువతి కడుపులోని అండాశయం నుంచి సుమారు 14 కిలోల బరువున్న భారీ కణితిని తొలగించి, విజయవంతంగా ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు వైద్యులు. మహారాష్ట్ర నాగ్పుర్లోని లతా మంగేష్కర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు 22 ఏళ్లున్న ఓ యువతికి కొన్ని గంటల పాటు సర్జరీ నిర్వహించి కణతిని తీసివేశారు. దీని ద్వారా పేషెంట్ ప్రాణాలు కాపాడటమే కాకుండా, ఆమె వయసును దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్తులోనూ సంతానం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు సంక్లిష్టమైనా, ఓ అత్యాధునిక పద్ధతిలో ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు వైద్యులు వివరించారు.
శ్వాస తీకునేందుకూ ఆటంకంగా
సదరు యవతి గత మూడు నెలలుగా తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడేది. కణితి భారీగా పెరిగిపోవడంతో ఆ యువతి పొట్టలోని ఇతర అవయవాలను ఆ కణితి నొక్కివేస్తుండటంతో, కదలడంతో పాటు శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఆమెకు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు నాగ్పుర్లోని ఎన్కేపీ సాల్వే మెడికల్ కాలేజ్, లతా మంగేష్కర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ హాస్పిటల్లోని ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగానికి చెందిన వైద్యులు ఆమెకు అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ, ఎంఆర్ఐ వంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అందులో ఆమె కడుపులో అండాశయానికి ఆనుకుని భారీ కణితి ఉందని, అది సుమారు 14 కిలోగ్రాముల బరువుంటుందని డాక్టర్లు నిర్దరించారు.
సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం కాపాడుతూ
డాక్టర్లు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో అది 'బోర్డర్లైన్ అండాశయ కణితి' అని తేలిందని డాక్టర్లు వివరించారు. దీని నుంచి రోగికి ఎక్కువ ప్రాణాంతకం కాకపోయినా, యువతుల్లో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, పేషెంట్ వయసు కేవలం 22 సంవత్సరాలే కావడంతో, భవిష్యత్తులో ఆమె సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకై, వైద్య బృందం ఎంతో కష్టతరమైన, అత్యాధునిక 'స్టేజింగ్ లాపరోటమీ' అనే పద్ధతిలో ఈ శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.
పేషెంట్ పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది
గైనకాలజీ విభాగపు అధిపతి అయిన డాక్టర్ అనుజా భలేరావ్ నేతృత్వంలోని డాక్టర్ సవితా సోమల్వార్, డాక్టర్ కాంచన్ ద్విద్ముతే, డాక్టర్ ప్రవీణ్ కర్వాడే, డాక్టర్ కాంచన్ దాధే, డాక్టర్ అభిషేక్ సోంకుసారే బృందం ఈ కష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆ యువతి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొంది ఆసుపత్రి నుంచి కూడా డిశ్చార్జ్ అయిందని వైద్యులు తెలిపారు.
మరో యువతికి 10 కిలోల బరువున్న కణితి తొలగింపు
మరోవైపు, ఇటీవలే రాజస్థాన్కి చెందిన డాక్టర్లు కూడా మరో యువతికీ, ఇలాగే కడుపులో నుంచి 10 కిలోల కణితిని తొలగించి, సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ చేశారు. జైపుర్కు చెందిన ఓ 18 ఏళ్ల యువతి ఆర్ణెళ్లుగా తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడింది. ఆమెను కుటుంబ సభ్యులు జైపుర్లోని సవాయ్ మాన్సింగ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. వైద్య పరీక్షల్లో ఆ యువతి పొత్తి కడుపులో సుమారు 10 కిలోల బరువున్న కణితి ఉన్నట్లు తేలింది. ఇది లివర్, కిడ్నీలకు లింక్ అయి ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. కొన్ని గంటల పాటు శస్త్ర చికిత్స చేసి, వైద్యులు ఆ కణితిని తొలగించి, శస్త్ర చికిత్సను విజయవంతం చేశారు. అయితే, సర్జరీ తర్వాత రోగి చాలా త్వరగా కోలుకుందని వైద్యులు వెల్లడించారు. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే తినడం ప్రారంభించి, ఐదు రోజుల్లోనే పూర్తిగా కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అయితే, ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను డాక్టర్ షాలు గుప్తా, డాక్టర్ హేమలత, డాక్టర్ బీఎల్ బృందం చేపట్టి విజయవంతం చేసింది.
