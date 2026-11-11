పిల్లలకు ఈత నేర్పిస్తూ- వైకల్యాన్ని జయించి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన యువకుడు!
Swimming Coach Akshay Navale : వినికిడి, దృష్టి లోపం ఉన్న స్విమ్మింగ్ ట్రైనర్ అక్షయ్ నవాలే తన అంకితభావంతో వందలాది మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 6:25 PM IST
ఆయన మాట్లాడలేరు. అలాగే మనం చెప్పింది వినలేరు. అంటే మూగ, చెవిటివారు అన్నమాట. అయితేనేం గొప్ప పట్టుదల, సంకల్పం ఉంది ఆయన దగ్గర. మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఇంకెవరి గురించో కాదు. మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన స్విమ్మింగ్ కోచ్ అక్షయ్ నవలే(28) గురించి. ఆయన వినలేకపోయినా, మాట్లాడలేకపోయినా వందలాది మంది పాఠశాల విద్యార్థులకు ఈత ఎలా నేర్చుకోవాలో? నీటిలో సురక్షితంగా ఎలా ఉండాలో? బోధిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సరస్సులోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఓ మహిళను సైతం కాపాడారు. ఈ క్రమంలో స్విమ్మింగ్ కోచ్ అక్షయ్ నవలే గురించి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
బాల్యంలో అనారోగ్య సమస్యలు
చిన్నప్పటి నుంచి అక్షయ్ నవలే జీవితం ఇతర పిల్లల కంటే భిన్నంగా సాగింది. పుట్టుకతోనే దృష్టి, వినికిడి లోపం కారణంగా ఆయన కమ్యూనికేషన్ పరంగా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ఈ అడ్డంకులు అక్షయ్ సంకల్పాన్ని ఏమాత్రం తగ్గించలేకపోయాయి. పదేళ్ల వయస్సులో ఫిట్స్ (మూర్ఛ వ్యాధి) సమస్య రూపంలో ఆ కుర్రాడి జీవితంలో మరో కుదుపు మొదలైంది. ఇది మాత్రం ఆయన జీవితాన్ని మరో మలుపు తిప్పింది. అక్షయ్ అనారోగ్య సమస్యలు పట్ల అతని తల్లిదండ్రులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అంతలోనే ఒకరోజు అక్షయ్ తనకు ఈత నేర్చుకోవాలని ఉందని పేరెంట్స్కు చెప్పారు. తమ కుమారుడి కోరికను తల్లిదండ్రులు అంగీకరించారు. ఏమాత్రం సంకోచించకుండా 'కామ్గర్ కల్యాణ్' విభాగం నిర్వహించే వేసవి శిక్షణ తరగతుల్లో చేర్పించారు.
ఈతలో నైపుణ్యం
కాలక్రమేణా అక్షయ్ ఈతలో ఎంత ప్రావీణ్యం సంపాదించాడంటే, ఇప్పుడు ఆయనే స్వయంగా వందలాది మంది పిల్లలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా క్రమం తప్పకుండా ఈత సాధన చేయడం వల్ల ఆయనకు ఉన్న ఫిట్స్ కూడా తగ్గిపోయింది. అయితే ఈ స్విమ్మింగ్ కోచ్కు ఈ విజయం అంత ఈజీగా దక్కలేదు. ఎన్నో ఆటుపోట్లను, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాకే ఈ విజయానికి చేరువయ్యారు. నీటిలోకి అడుగుపెట్టడం నుంచి సరైన ఈత పద్ధతులను అభ్యసించే వరకు అక్షయ్ ప్రయాణం కఠోర శ్రమతో కూడుకున్నది. వినికిడి లోపం ఉండటం వల్ల అక్షయ్ తన కోచ్ల మౌఖిక సూచనలను వినలేకపోయేవారు. అందుకు బదులుగా బాడీ లాంగ్వేజ్, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు, దృశ్య సంకేతాల ద్వారా స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నారు. నిరంతర సాధన, అచంచలమైన సంకల్పంతో ఈతలో అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని సాధించారు. అక్షయ్ ప్రయాణంలో ఆయన తండ్రి పాత్ర కీలకం. అక్షయ్ మొదటిసారి స్విమ్మింగ్ క్లాసుల్లో చేరినప్పుడు శిక్షకులు అతని హావభావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడ్డారు. చాలా నెలల పాటు కోచ్లకు, అక్షయ్కు ఆయన తండ్రి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించారు.
గత కొన్నేళ్లుగా వందలాది స్కూల్ స్టూడెంట్స్కు అక్షయ్ స్విమ్మింగ్ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. నీటిలో శరీరాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి? చేతులు, కాళ్లను ఎలా కదపాలి? శ్వాసను ఎలా నియంత్రించుకోవాలి? ఈత కొట్టేటప్పుడు భద్రత కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలను పిల్లలకు నేర్పుతున్నారు. అక్షయ్ మాట్లాడలేరు కాబట్టి విద్యార్థులకు తన సూచనలను చేతి సంజ్ఞల ద్వారా తెలియజేస్తారు. వినికిడి, దృష్టి లోపం ఉన్నప్పటికీ వందలాది మంది విద్యార్థులతో మమేకమవుతూ వారికి ఈత నేర్పగలగడం అక్షయ్ నైపుణ్యానికి, సహనానికి నిదర్శనమని చెప్పొచ్చు.
మహిళను కాపాడిన అక్షయ్
అక్షయ్ జీవితంలో ఇటీవల ఓ ముఖ్యమైన సంఘటన జరిగింది. అంబాజరి సరస్సులోకి దూకిన ఒక యువతిని ఆయన ప్రాణాలతో కాపాడారు. ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు యత్నించిన యువతిని కాపాడి అందరి నుంచి ప్రశంసలు పొందారు. ఈ ఘటన ద్వారా స్విమ్మింగ్ ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలు కేవలం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకే కాకుండా, ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి కూడా ఉపయోగపడతాయని అక్షయ్ నిరూపించారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే శారీరక లోపాలు పెద్ద సమస్య కాదని రుజువు చేశారు. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే కంగారు పడకూదని తెలియజేశారు.
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