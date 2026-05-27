సుమారు కిలో బరువు ఉండే 'నాగేంద్ర భోగ్' మామిడి- ఒకటి తింటే చాలు కడుపు ఫుల్!
నాలుగు విభిన్న మామిడి రకాలను మిళితం చేసి ప్రత్యేక మామిడి అభివృద్ధి- సాధారణం కంటే అధిక బరువు, ఎక్కువ లాభాలు- విదేశాల్లోనూ పెరిగిన డిమాండ్
Published : May 27, 2026 at 9:35 PM IST
New Mango Named After A Father : మామిడి పండ్ల సీజన్ వచ్చిందంటే మార్కెట్లు రంగురంగుల రకాల కాయలు కళకళలాడిపోతాయి. సాధారణంగా మామిడి బరువు పావు, అరకిలో ఉంటాయి. కానీ ఈ మామిడి మాత్రం ఒకటే ఏకంగా కిలో బరువు ఉంది. భారీ పరిమాణం, తియ్యటి రుచి, ప్రత్యేక లక్షణాలతో ఉన్న ఈ మామిడిపండు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. బిహార్కు చెందిన ఓ రైతు ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మామిడికి ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. దీనికి 'నాగేంద్ర భోగ్' అనే పేరు పెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తరతరాలుగా ఉద్యానవనం సంరక్షకులుగా పని
ముజఫర్పుర్లోని రాహువా గ్రామానికి చెందిన రామ్కిశోర్ సింహ్ కుటుంబం కొన్ని తరాలుగా ఉద్యానవనం సంరక్షకులుగా ఉన్నారు. అలా తన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ప్రస్తుతం ఆయన తన సొంత నర్సరీని ఏర్పాటు చేశారు. చాలా కాలం పాటు వివిధ మామిడి రకాలపై ప్రయోగాలు చేశారు. అందులో భాగంగా 'నాగేంద్ర భోగ్'ను సృష్టించడానికి, నాలుగు విభిన్న మామిడి రకాలను మిళితం చేసి ఈ సరికొత్త రకాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ మామిడిలో అత్యంత విశిష్టమైన లక్షణం దాని పరిమాణం, బరువు. సాధారణ మామిడి పండ్లతో పోలిస్తే, 'నాగేంద్ర భోగ్' రకం మామిడి పండ్లు పెద్దవిగా ఉంటాయి. రామ్కిశోర్ సింహ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక్కో మామిడి పండు బరువు దాదాపు ఒక కిలో వరకు ఉంటుంది. దీని పొడవు సుమారుగా ఒక మనిషి అరచేతి వెడల్పుకు సమానంగా ఉంటుంది. ఈ మామిడి పండ్లలో ఒక్కటి తిన్నా సరే, ఎవరి ఆకలినైనా పూర్తిగా తీర్చడానికి సరిపోతుందని రామ్కిశోర్ అంటున్నారు.
"నేను ఈ మామిడి రకాన్ని ఐదేళ్లలో అభివృద్ధి చేశాను. మా నాన్నకు కూడా ఉద్యానవనంపై మక్కువ ఉండేది. ఈ మామిడికి మంచి సువాసన ఉంటుంది. కోసిన తర్వాత 7-8 రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. నిజానికి, మా తాతలు, ముత్తాతల కాలం నుంచి మా కుటుంబం ఉద్యానవనం చూసుకోవడం ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. రుచి విషయంలో కూడా 'నాగేంద్ర భోగ్' ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును కలిగి ఉంది. ఇది కొంచెం పులుపు, తీపి రుచులను కలిగి ఉంటుంది. ఇతర మామిడి రకాల నుంచి దీనిని వేరు చేసేది ఇందులో ఉండే గుజ్జు. అది చాలా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. లోపల ఉండే టెంక మాత్రం సన్నగా ఉంటుంది. ఫలితంగా దీనిని తినేటప్పుడు గుజ్జు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకతే వినియోగదారుల్లో దీనికి ఆదరణ పెరగడానికి ప్రధాన కారణమవుతోంది."
- రామ్కిశోర్ సింహ్, నర్సరీ నిర్వాహకులు
ఆలస్యంగా పక్వానికి వచ్చే రకం
ఈ మామిడి పండు ఆలస్యంగా పక్వానికి వచ్చే రకానికి చెందినదని రామ్కిశోర్ వివరించారు. మార్కెట్లో సాధారణ మామిడి సీజన్ ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న సమయంలోనే 'నాగేంద్ర భోగ్' పండ్లు పక్వానికి వచ్చి మార్కెట్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఈ సమయం పండుకు మార్కెట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని, తద్వారా రైతులు మంచి ధరలను పొందే వెసులుబాటు లభిస్తుందని అన్నారు. ఈ మామిడి పండ్లకు మార్కెట్లో గిరాకీ అత్యధికంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రజలు
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు ఈ మామిడి పండు గురించి ఆరా తీస్తున్నారని రామ్కిశోర్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా, విదేశాల నుంచి కూడా రైతులు, వినియోగదారులు దీనిపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ మామిడి రకానికి చెందిన మొక్కలు, పండ్ల కోసం చాలా మంది వినియోగదారులు సాధారణ ధరల కంటే అధికంగా చెల్లించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మామిడికి ఉన్న అధిక గిరాకీని గమనించి, కొంతమంది వినియోగదారులు తాము అడిగినంత ధర చెల్లించడానికి కూడా సిద్ధమేనని తెలిపారని ఆ రైతు వెల్లడించారు.
కిలో సుమారు రూ.200
అయితే, ఈ సంవత్సరం నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, పంట దిగుబడికి సంబంధించి రైతుల అంచనాలపై కొంతమేర ప్రభావం చూపాయి. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా 'నాగేంద్ర భోగ్' మామిడి రకం దిగుబడి తగ్గిందని రామ్కిశోర్ సింహ్ వివరించారు. ఫలితంగా పరిమిత ఉత్పత్తి కారణంగా మార్కెట్లో దీని లభ్యత కూడా తగ్గిపోయింది. అయినప్పటికీ, ఈ మామిడి రకం ఇప్పటికీ మంచి ధరను పొందుతోంది. ఆ రైతు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఈ రకం మామిడి కిలోకు సుమారు రూ.200 చొప్పున అమ్ముడవుతోంది. ఇది గతంలో ఉన్న కిలోకు రూ.100 నుంచి రూ.150 ధర పరిధితో పోలిస్తే గణనీయమైన పెరుగుదల.
చిన్న మొక్కలకు కూడా కాయలు
'నాగేంద్ర భోగ్' రకం రైతులకు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా మారే అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని రామ్కిశోర్ విశ్వసిస్తున్నారు. పరిమిత స్థలంలో పెరిగే చిన్న మొక్కలకు కూడా కాయలు కాసే ప్రత్యేక సామర్థ్యం ఈ రకానికి ఉందని, తద్వారా ఏటా స్థిరమైన దిగుబడి లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిని పెద్ద ఎత్తున సాగు చేస్తే, రైతులు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. మారుతున్న ఈ కాలంలో, రైతులు తమ సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులకు తోడుగా ఇటువంటి ప్రత్యేక రకాల సాగుపై దృష్టి సారిస్తే, తమ ఆదాయాన్ని భారీగా పెంచుకోవచ్చని ఆయన సూచించారు. రహువా గ్రామంలో ఉన్న ఆయన మామిడి తోటలో 'నాగేంద్ర భోగ్' మాత్రమే కాకుండా, అనేక ఇతర మామిడి రకాలు కూడా ఉన్నాయి. రామ్కిశోర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆయన తోటలో 'మియాజాకి', 'రెడ్ రాయల్' వంటి 50కి పైగా విభిన్న మామిడి రకాలు ఉన్నాయి. వీటిపై నిరంతరం ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 'నాగేంద్ర భోగ్' ఒక విశిష్టమైన, స్థానికంగా అభివృద్ధి చేసిన రకంగా వెలుగులోకి వస్తోంది. రానున్న కాలంలో ఇది ముజఫర్పుర్ నగరానికి ఒక కొత్త ప్రత్యేక గుర్తింపుగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనా.
ఇజ్రాయెల్ పద్ధతిలో మామిడి సాగు- తల్లి పేరుతోనే ఆయుర్వేద వైద్యుడి బ్రాండ్- ఏడాదికి రూ.30లక్షల టర్నోవర్
మామిడికే రారాజు 'నూర్జహాన్'- ఒక్కొక్కటి బరువు 3 కిలోలు- రేటు ఏకంగా రూ.3వేలు!