రిపబ్లిక్ డే వేళ 10,000 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం- పోలీసుల హై అలర్ట్
రాజస్థాన్లో 10వేల కిలోల పేలుడు పదార్థాలు సీజ్ చేసిన పోలీసులు
Published : January 26, 2026 at 9:17 AM IST
Explosives Seized In Rajasthan : గణతంత్ర దినోత్సం వేళ రాజస్థాన్లో భారీగా పేలుడు పదార్థాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నాగౌర్ జిల్లాలోని హర్సౌర్ గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి దాదాపు పదివేల కేజీల అమ్మోనియం నైట్రేట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. భారీ మొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నట్లు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తనీఖీలు చేపట్టి 187 బస్తాల్లో 9,550 కేజీల అమ్మోనియం నైట్రేట్ను గుర్తించి సీజ్ చేశారు. దీంతో పాటు 9 కార్టన్ల డిటోనేటర్లు, 12 కార్టన్లు, 15 ప్యాకెట్ల నీలిరంగు ఫ్యూజ్ వైర్, ఐదు ప్యాకెట్ల ఎరుపు రంగు ఫ్యూజ్ వైర్లు సీజ్ చేసినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ఘటనలో సులేమాన్ ఖాన్ అనే నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలకు సమాచారం ఇచ్చామని వారు నిందితుడిని విచారించి మరిన్ని వివరాలు సేకరిస్తానని పోలీసులు చెప్పారు.