పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా రంగసామి ప్రమాణం- ఐదోసారి సీఎంగా బాధ్యతలు

పుదుచ్చేరి సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన రంగసామి-రంగసామి ప్రమాణస్వీకారంలో పాల్గొన్న బీజేపీ చీఫ్ నితీన్‌ నబిన్

Published : May 13, 2026 at 10:30 AM IST

Rangasamy Oath Ceremony : కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం కొలువుతీరింది. ఎన్​డీఏ కూటమిలోని ఆల్ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ (ఏఐఎన్‌ఆర్‌‌సీ) అధినేత ఎన్​ రంగసామి ఐదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. లోక్​భవన్​లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్​ కే కైలాస్​నాథన్ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆయనతో పాటు ఇద్దరు మంత్రులు కూడా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, ఎంపీ మన్సుఖ్​ మాండవీయా, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

