పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా రంగసామి ప్రమాణం- ఐదోసారి సీఎంగా బాధ్యతలు
పుదుచ్చేరి సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన రంగసామి-రంగసామి ప్రమాణస్వీకారంలో పాల్గొన్న బీజేపీ చీఫ్ నితీన్ నబిన్
Published : May 13, 2026 at 10:30 AM IST
Rangasamy Oath Ceremony : కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కొలువుతీరింది. ఎన్డీఏ కూటమిలోని ఆల్ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ (ఏఐఎన్ఆర్సీ) అధినేత ఎన్ రంగసామి ఐదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. లోక్భవన్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కే కైలాస్నాథన్ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆయనతో పాటు ఇద్దరు మంత్రులు కూడా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, ఎంపీ మన్సుఖ్ మాండవీయా, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
#WATCH | All India N.R. Congress (AINRC) leader N. Rangasamy takes oath as the Puducherry CM— ANI (@ANI) May 13, 2026
Puducherry LG K. Kailashnathan administered the oath of office to N. Rangasamy. BJP National President Nitin Nabin also attended the oath ceremony.