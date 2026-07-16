పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మైసూర్ కార్పొరేషన్ కృషి- ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కప్పులతో బెంచీలు తయారీ
మైసూర్ నగరపాలక సంస్థ కీలక కార్యక్రమం- ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో బెంచీలు తయారు చేసి కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు- వాటిని తమ హస్తకళతో మరింత సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన దివ్యాంగులు
Published : July 16, 2026 at 11:33 AM IST
Benches With Plastic Bottle Caps : మనిషి నిత్య జీవితంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం అంతకంతకూ పెరిగిపోతోంది. అర్ధ రూపాయి షాంపూ నుంచి ఆహార పదార్థాల దాకా అన్నీ ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లలోనే లభ్యమవుతున్నాయి. ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్లను, ప్యాకెట్లను ఉపయోగించిన తరవాత ఎక్కడపడితే అక్కడే పడేస్తున్నారు. దీంతో పర్యావరణం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కర్ణాటకలోని మైసూర్ నగరపాలక సంస్థ (ఎంసీసీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రీసైకిల్డ్ వాటర్ బాటిల్ మూతలతో (క్యాప్స్) కూర్చొనే బెంచీలను తయారుచేసింది. వీటిని మైసూరు కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయం, తొమ్మిది జోనల్ కార్యాలయాలలో ఏర్పాటు చేసింది. ఇవి చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే కార్యాలయానికి వచ్చే సందర్శకులు కూర్చొవడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి కూడా పనికొస్తున్నాయి.
మొత్తం 19 బెంచీలు ఏర్పాటు
బిస్లరీ సంస్థ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్)ను చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 'బాటిల్స్ ఫర్ చేంజ్' అనే కాన్సెప్ట్ కింద ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలతో బెంచీలను మైసూర్ నగరపాలక సంస్థ తయారుచేసింది. ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఎంసీసీ కార్యాలయాల్లో మొత్తం 19 రంగు రంగుల బెంచీలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి బెంచీని దాదాపు 60 కిలోల ప్లాస్టిక్ సీసా మూతలను ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఈ మూతలను ప్రాసెస్ చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చొగలిగే మన్నికైన ఆకుపచ్చ బెంచీలుగా మలిచారు. వీటిని మైసూర్ కార్పొరేషన్కు వచ్చే సందర్శకులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
బయటకొచ్చిన దివ్యాంగుల ప్రతిభ
ఈ బెంచీలు ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన కళన కూడా తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ బెంచీలపై చేతులు లేని దివ్యాంగ కళాకారులు కేవలం తమ పాదాలతోనే మొక్కలు, మైసూర్ ప్యాలెస్, ప్రకృతికి సంబంధించిన రంగు రంగుల చిత్రాలను గీశారు. వారి కళాకృతి ఈ ప్రాజెక్టుకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. అంతేకాకుండా దివ్యాంగుల సృజనాత్మకతను, ప్రతిభను కూడా చాటిచెప్పింది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశమేమిటంటే?
ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలను తిరిగి వాడటాన్ని ప్రోత్సహించడం, రీసైక్లింగ్ విలువను చాటిచెప్పడం ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని మైసూర్ జోన్ బిస్లరీ హెడ్ సూరజ్ తెలిపారు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలతో బెంచీలను తయారుచేసి రీసైక్లింగ్ను ప్రోత్సహించామని అన్నారు. ఈ బెంచీలు చాలా మన్నికైనవని చెప్పారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో పాడైపోయినా వాటిని మళ్లీ రీసైక్లింగ్ చేసి కొత్త బెంచీలను తయారు చేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
ఒక బెంచీ తయారీకి 60కిలోల బాటిల్ కప్పులు
ఈ కార్యక్రమం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించడమే కాకుండా, ప్రజలలో పరిశుభ్రత, బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణపై అవగాహన కల్పిస్తుందని మైసూర్ నగరపాలక సంస్థ పర్యావరణ విభాగం అధిపతి మధుకర్ అభిప్రాయపడ్డారు. సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమం కింద కార్పొరేషన్ కేంద్ర కార్యాలయంతో పాటు తొమ్మిది జోనల్ కార్యాలయాలన్నింటిలోనూ ఈ బెంచీలను ఏర్పాటు చేసిందని వెల్లడించారు. ప్రతి బెంచీ తయారీకి 60 కిలోల ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలు వాడామని చెప్పారు. ఈ బెంచీలు పర్యావరణ అనుకూలమైనవని, అంతేకాకుండా చాలా దృఢమైనవని చెప్పారు. దీర్ఘకాలిక ప్రజా వినియోగం కోసం తయారు చేశామని వివరించారు. మైసూర్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయాలకు వచ్చే సందర్శకులు పౌర సేవల కోసం వేచి ఉన్నప్పుడు కూర్చొవడానికి ఈ బెంచీలను ఉపయోగించుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. దివ్యాంగ కళాకారులు వేసిన చిత్రాలు ప్రతి బెంచీని మరింత అందంగా నిలిపాయని అన్నారు.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో ఉపయోగపడే వస్తువులు
ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రైవేట్ సంస్థల మధ్య సహకారం ద్వారా వ్యర్థ పదార్థాలను ఆచరణాత్మక ప్రజా ఆస్తులుగా ఎలా మార్చవచ్చో ఈ ప్రాజెక్ట్ నిరూపించింది. అలాగే దివ్యాంగులైన కళాకారులకు అవకాశాలను కల్పించడాన్ని తెలియజేస్తుంది. నిరూపయోగమైన, పర్యావరణానికి, ప్రకృతికి హాని కలిగించే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉపయోగపడే వస్తువులుగా మార్చడం ఎలాగో వెల్లడిస్తుంది.
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