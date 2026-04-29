ఏడాదిలో ఒక్కసారి మాత్రమే తెరచుకునే గుహ- భస్మాసురుడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి శివుడు దాక్కున్న చోటు ఇదేనా?

స్వయంభూ శివలింగాన్ని దర్శించేందుకు తరలివస్తున్న భక్తులు- దర్శనం కోసం 25 అడుగుల ఎత్తుకు నిచ్చెన- భస్మాసురుడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు పరమశివుడు దాగిన గుహగా గుర్తింపు- 16 సార్లు నదిని దాటితేనే దర్శనం

Published : April 29, 2026 at 1:16 PM IST

Mysterious Cave Opens Yearly Once : ప్రకృతి సృష్టిలో ఎన్నో అద్భుతాలు, మరెన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలు దాగి ఉంటాయి. అలాంటి ఓ అద్భుతమే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని అటవీ ప్రాంతంలో కొండల నడుమ దాగి ఉన్న ఒక గుహ. సంవత్సరంలో కేవలం ఒక్కరోజే భక్తులకు, పర్యాటకులకు దర్శనమిచ్చే ఈ గుహ, తన విశిష్టతతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. గుహలో కొలువై ఉన్న స్వయంభూ శివలింగాన్ని దర్శించేందుకు దూరదూరాల నుంచి భక్తులు, ఈ సహజ అద్భుతాన్ని చూసేందుకు ప్రకృతి ప్రేమికులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తుంటారు. భక్తి, సాహసం, ప్రకృతి సోయగాల సమ్మేళనంగా నిలిచిన ఈ గుహ విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఖైరాగఢ్ అటవీ ప్రాంతంలోని కొండల్లో దాగి ఉన్న మండిప్ ఖోల్ గుహ సంవత్సరంలో కేవలం ఒక్కరోజే భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. ఈ అరుదైన అవకాశం కోసం ఏటా వేలాది మంది భక్తులు, పర్యాటకులు ఉత్సాహంగా తరలివస్తారు. భక్తి, పురాణ గాథలు, సాహస యాత్ర, ప్రకృతి వైభవం ఈ నాలుగింటి సమ్మేళనంగా నిలిచే ఈ గుహ, 2026 ఏప్రిల్ 27న మరోసారి సందర్శకులకు, భక్తులకు స్వాగతం పలికింది.

ఇదొక సాహస యాత్ర
మండిప్ ఖోల్ గుహకు చేరుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఇది కేవలం ఒక యాత్ర మాత్రమే కాదు, ఒక పెద్ద పరీక్ష లాంటిది. ఎన్నో సవాళ్లతో నిండిన ఈ ప్రయాణం భక్తి, ఓర్పు, శారీరక సామర్థ్యాలను పరీక్షిస్తుంది. ఈ గుహకు చేరుకోవాలంటే భక్తులు ఒకే నదిని 16 సార్లు దాటాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన కొండలు, రాళ్లతో నిండిన మార్గాల గుండా నడిచి వెళ్లాలి. ఒక దశ తర్వాత వాహనాలు వెళ్లే దారి కూడా ముగుస్తుంది. అక్కడి నుంచి కాలినడకనే ప్రయాణం కొనసాగించాలి.

ఎంతో విశాలంగా, చల్లగా ఉండే గుహ
ఈ గుహ ప్రవేశద్వారం చాలా ఇరుకుగా ఉంటుంది. దాని లోపల అడుగుపెడితే విశాలమైన సహజ గర్భగుడి దర్శనమిస్తుంది. ఒకేసారి వేలాది మంది ఉన్నప్పటికీ, ఆ గుహలో చల్లదనం, స్వచ్ఛమైన గాలి, మంచి వెలుతురు ఎప్పుడూ అలానే ఉంటాయి. ఈ సహజమైన గృహ సందర్శకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. గుహ మధ్యలో స్వయంభూ శివలింగం భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. అయితే దానిని సమీపంగా దర్శించాలంటే తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన నిచ్చెన సహాయంతో 20 నుంచి 25 అడుగుల ఎత్తుకు ఎక్కాలి. ఇది అందరికీ సాధ్యం కాకపోయినా, కింద నుంచి ఒక్కసారి చూసినా భక్తులు తమ జీవితం ధన్యమైనట్లు భావిస్తారు.

సంవత్సరంలో ఒక్కరోజే తెరుచుకునే మండిప్ ఖోల్ గుహ వద్ద భక్తులు (ETV Bharat)

గుహ వెనుక దాగిన పురాణ గాథ
స్థానిక పురాణాల ప్రకారం, భస్మాసురుడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు పరమశివుడు ఈ గుహలో ఆశ్రయం పొందినట్లు విశ్వసిస్తారు. ఈ విశ్వాసమే మండిప్ ఖోల్ గుహకు ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతను తెచ్చిపెట్టింది. తరతరాలుగా గ్రామస్థులు ఈ పవిత్ర సంప్రదాయాన్ని ఆచరిస్తూ, ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

"అక్షయ తృతీయ తర్వాత వచ్చే తొలి సోమవారం ఈ గుహను ఒక్కరోజు మాత్రమే భక్తుల కోసం తెరుస్తారు. ఆసియాలో రెండో అతిపెద్ద గుహగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్రదేశంలో, భక్తులు సమీప నది నుంచి పవిత్ర జలాన్ని తీసుకువచ్చి స్వయంభూ శివలింగంపై అభిషేకం చేస్తారు."

- ప్రేమ్ కుమార్ పటేల్, ఖైరాగఢ్ జిల్లా సీఈఓ

వర్షాలు కురిసి, పంటలు పండాలని
ఠాకురటోలా జమీందార్ లాల్ రోహిత్ సింగ్, ఈ గుహలోని దేవుడు వారి కుటుంబ ఆరాధ్య దైవమని తెలిపారు. ఒకప్పుడు వ్యవసాయం పూర్తిగా ప్రకృతి, వర్షాలపై ఆధారపడేదని ఆయన అన్నారు. అందుకే మంచి వర్షాలు కురవాలని, పంటలు బాగా పండాలని రైతులు ఇక్కడ ప్రార్థించేవారని చెప్పారు. కాలం మారినా, యాంత్రిక వ్యవసాయం వచ్చినా, ఆ విశ్వాసం మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగుతోందని అన్నారు.

అధికారుల భద్రత ఏర్పాట్లు
ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖైరాగఢ్ జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించి, వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్ సేవలను అందుబాటులో ఉంచారు. భవిష్యత్తులో రహదారి సౌకర్యాలను మరింత మెరుగుపరచాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. స్థానికంగా విశేష ప్రాధాన్యత కలిగిన మండిప్ ఖోల్ గుహ, దేశవ్యాప్తంగా మరింత గుర్తింపు పొందాల్సిన అద్భుత ప్రదేశంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజ సిద్ధమైన భౌగోళిక నిర్మాణం, ఆధ్యాత్మికత, సాహస యాత్రగా నిలిచే ఈ గుహను అభివృద్ధి చేస్తే, భారతదేశంలోనే ప్రముఖ గుహ పర్యాటక కేంద్రంగా అవతరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు.

