గంగా నదిలో స్నానం చేశాక నా జీవితం మారిపోయింది: ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్

వారణాసిలో పర్యటించిన సీపీ రాధాకృష్ణన్

VP Radhakrishnan Varanasi Visit
VP Radhakrishnan Varanasi Visit (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read
VP Radhakrishnan Varanasi Visit : 25 సంవత్సరాల క్రితం తన మొదటి కాశీ పర్యటనలో తాను మాంసాహారిని అని దేశ ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ తెలిపారు. అయితే గంగా నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత తనలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని చెప్పారు. అప్పుడు శాకాహారాన్ని స్వీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం వారణాసిలో పర్యటించిన ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌తో కలిసి వారణాసిలో శ్రీ కాశీ నట్టుక్కోట్టై నగర సత్రం మేనేజింగ్ సొసైటీ నిర్మించిన కొత్త సత్రం (వసతి సౌకర్యం)ను సీపీ రాధాకృష్ణన్​ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడారు. ధర్మం తాత్కాలికంగా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవచ్చని, కానీ అది ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ భవనం దానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తుందని తెలిపారు.

మోదీ- యోగి వల్లే సాధ్యం!
"నేను 25 సంవత్సరాల క్రితం మొదటిసారి కాశీకి వచ్చినప్పుడు మాంసాహారిని. గంగా స్నానం చేసిన తర్వాత, నా జీవితం చాలా మారిపోయింది, నేను శాకాహారాన్ని స్వీకరించాను. 25 సంవత్సరాల క్రితం కాశీకి, నేటి కాశీకి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. ఈ పరివర్తన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వల్లే సాధ్యమైంది" అంటూ కొనియాడారు.

నాగరాథర్ సమాజం సామాజిక సేవకు నిబద్ధత ఉందని, ఎక్కడికి వెళ్ళినా తమిళ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడానికి వారు చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలకు ప్రశంసలు కురిపించారు. సత్రం నిర్మాణం కోసం సమాజ విరాళాల ద్వారా నిధులు సమకూర్చిన రూ. 60 కోట్ల గణనీయమైన సహకారాన్ని ఆయన గుర్తించారు. దీనిని వివిధ ప్రాంతాల మధ్య విశ్వాసం, సహకారానికి చిహ్నంగా పేర్కొన్నారు.

సాంస్కృతిక బంధంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని!
నాటుకోట్టై సమాజం చురుకైన ఉనికి సేవ, మతం, పురోగతిని కలిపిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. కొత్త భవనం ఆ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుందని చెప్పారు. కొత్త సౌకర్యం గురించి మాట్లాడుతూ, రాధాకృష్ణన్ ఇది కేవలం ఒక భవనం మాత్రమే కాదని, ఉత్తర- దక్షిణ భారతదేశం మధ్య సాంస్కృతిక బంధంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని కూడా సూచిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడు, కాశీ మధ్య శతాబ్దాల నాటి సంబంధాలను కొత్త భవనం మరింత బలోపేతం చేస్తుందని రాధాకృష్ణన్​ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కాశీ తమిళ సంగమం ఆ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసిందని ఆయన అన్నారు. తమిళనాడు నుంచి కాశీకి ప్రయాణించే భక్తులకు సహాయం చేయడానికి సంస్థ 1863లో స్థాపించారని, ఆ స్ఫూర్తి నేటికీ కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అన్నపూర్ణ దేవి విగ్రహం తిరిగి రావడం, కాశీ- తమిళ సంగమం వంటి సంఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, మోదీ- ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో కాశీలో ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవనం జరుగుతోందని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు. కాశీ విశ్వనాథ ఆలయ సముదాయానికి అమ్మన్ దేవి విగ్రహాన్ని తిరిగి తీసుకురావడాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. శతాబ్దం క్రితం వారణాసిలోని ఆలయం నుంచి దొంగిలించిన ఆ విగ్రహాన్ని మోదీ నాయకత్వంలో భారత ప్రభుత్వం నిరంతర ప్రయత్నాల ఫలితంగా 2021లో కెనడా వాళ్లు తిరిగి ఇచ్చారని ఆయన అన్నారు. ప్రారంభోత్సవం తర్వాత, ఉపరాష్ట్రపతి కాశీ విశ్వనాథ ఆలయాన్ని సందర్శించి, శాంతి, శ్రేయస్సు, అందరి శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థనలు చేశారు. ఆలయ సముదాయంలో ఉన్న అన్నపురాణి అమ్మన్ దేవి మందిర్‌లో కూడా ఆయన ప్రార్థనలు చేశారు.

VP RADHAKRISHNAN KASHI VISIT
VP RADHAKRISHNAN ADITYANATH
VP RADHAKRISHNAN VEGETARIANISM
VP RADHAKRISHNAN VARANASI VISIT

