'నాకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం లేదు'- దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి కేజ్రీవాల్ లేఖ
దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి లేఖ రాసిన కేజ్రీవాల్- హైకోర్జులో తాను హాజరుకాలేనని వెల్లడి
Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal (ANI File Photo)
Published : April 27, 2026 at 10:24 AM IST
Kejriwal Letter Delhi HC CJ : మద్యం కేసులో దిల్లీ హైకోర్టు ముందు వ్యక్తిగతంగా కానీ న్యాయవాది ద్వారా కానీ హాజరుకాలేనని ఆప్ చీఫ్ కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ స్వర్ణకాంతశర్మకు ఆయన ఓ లేఖ రాశారు. జస్టిస్ స్వర్ణకాంత ద్వారా తనకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం పోయిందన్నారు. అందుకే గాంధీ చూపిన సత్యాగ్రహ మార్గాన్ని అనుసరించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కేజ్రీవాల్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. అంతరాత్మ ప్రబోధం మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. జస్టిస్ శర్మ నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే హక్కు తనకు ఉందని కేజ్రీవాల్ పేర్కొన్నారు