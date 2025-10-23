'మా నాన్న 2028 ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరు'- సీఎం సిద్దరామయ్య కుమారుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు
సీఎం సిద్దరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు
Published : October 23, 2025 at 10:54 AM IST
CM Siddaramaiah Son Sensational Comments : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర సిద్దరామయ్య సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2028 ఎన్నికల్లో సీఎం సిద్దరామయ్య పోటీచేయరని యతీంద్ర స్పష్టం చేశారు. ఇటీవలే తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో సీఎం మార్పు అంశమే లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అయితే సీఎం సిద్దరామయ్య తరహాలో బలమైన కాంగ్రెస్ లౌకిక భావజాలం కలిగిన నేతలను ప్రమోట్ చేసేలా మాట్లాడానన్నారు. ప్రస్తుతానికి నాయకత్వ మార్పు అనే ప్రశ్నే లేదని, దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలాంటి చర్చా జరగలేదని యతీంద్ర వెల్లడించారు. దీనిపై పార్టీ హైకమాండ్, అందరు ఎమ్మెల్యేలు కలిసి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి సీఎం మార్పు అంశంపైనా పార్టీలో చర్చ జరగడం లేదని ఆయన తెలిపారు.
తదుపరి సీఎం ఆయనే అంటూ కామెంట్స్- అంతలోనే
అంతకుముందు సీఎం సిద్దరామయ్య రాజకీయ వారసుడిపై యతీంద్ర కీలక కామెంట్స్ చేశారు. 2028 ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని తన తండ్రి సిద్దరామయ్య ఇప్పటికే వెల్లడించారని గుర్తుచేశారు. 2028 తర్వాత ఎవరో ఒక సమర్ధ నేత తన తండ్రి స్థానాన్ని పొందాల్సి ఉంటుందన్నారు. బలమైన కాంగ్రెస్ లౌకిక భావజాలం కలిగిన నేతలకు రాష్ట్ర ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి సతీశ్ జర్కిహోలి సారథ్యం వహిస్తే బాగుంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కాంగ్రెస్ లౌకిక భావజాలానికి సతీశ్ జర్కిహోలి ఎంతో నిబద్ధతతో కట్టుబడి ఉంటారని చెప్పారు. తన తండ్రి పదవిని అందుకోగల సమర్ధుడు సతీశ్ జర్కిహోలి అని కితాబిచ్చారు. తప్పకుండా సీఎం సిద్దరామయ్య రాజకీయ వారసుల జాబితాలో సతీశ్ పేరు ఉంటుందన్నారు. తదుపరి సీఎం సతీశ్ జర్కిహోలి కావొచ్చన్నారు. ఆయనైతే ఆదర్శవంతంగా తమకు సారథ్యం వహించగలరని తెలిపారు. తన తండ్రి రాజకీయ కెరీర్ తుది దశలో ఉందని ఆయన కామెంట్ చేశారు. తాజాగా యతీంద్ర యూటర్న్ తీసుకున్నారు. సీఎం మార్పుపై తాను మాట్లాడనే లేదని స్పష్టం చేయడం గమనార్హం.
రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త ఊహాగానాలు
సీఎం సిద్దరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర తన వ్యాఖ్యలపై ఇచ్చుకున్న వివరణపై రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి. ఓ వైపు తన తండ్రి రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడలేదని చెబుతూనే, మరోవైపు రాష్ట్ర మంత్రి సతీశ్ జర్కిహోలి గురించి తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను యతీంద్ర సమర్ధించుకున్నారు. తన తండ్రి రాజకీయ ప్రయాణం రేపే ముగుస్తుందని చెప్పడం లేదని, తన లాంటి యువతను లీడ్ చేసే సత్తా సతీశ్ జర్కిహోలికి ఉందని మాత్రమే చెబుతున్నానని యతీంద్ర పేర్కొనడం గమనార్హం. ఈ ఏడాది నవంబరు తర్వాత కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పు జరుగుతుందని వదంతులు వ్యాపించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు.
డీకే vs ఖర్గే, పరమేశ్వర్, జర్కిహోలి
బహిరంగంగా కాకపోయినా, అంతర్గతంగా సీఎం సిద్దరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ మధ్య పోరు జరుగుతోందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో సామాజిక, విద్యా సర్వే జరుగుతోంది. ఈనేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని మైనారిటీలు, బీసీలు, దళితులను కలుపుకొని ముందుకు సాగడానికి సీఎం సిద్దరామయ్య తరహాలో డీకే శివకుమార్ సిద్ధంగా లేరంటూ పలువురు పరోక్ష విమర్శలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర మంత్రి సతీశ్ జర్కిహోలి విషయానికొస్తే ఆయన ఎస్సీ వర్గం నేత. కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, కర్ణాటక హోంమంత్రి జి.పరమేశ్వర్ కూడా ఎస్సీ వర్గం నేతలే. భవిష్యత్తులో ఈ ముగ్గురు నేతలు కూడా సీఎం రేసులో నిలిచే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కర్ణాటకలో మైనారిటీలు, బీసీలు, దళిత వర్గాలను కలిపి 'అహిండ' అని పిలుస్తారు. ‘అహిండ’ వర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలమైన ఓటుబ్యాంకు. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హస్తం పార్టీ దూరం చేసుకోదు. ఒకవేళ డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్కు సీఎం సీటు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ యోచిస్తే, మల్లికార్జున ఖర్గే, జి.పరమేశ్వర్, సతీశ్ జర్కిహోలి పోటీకి దిగే సూచనలు ఉన్నాయి. డీకే శివకుమార్తో గ్యాప్ ఉన్న నేపథ్యంలో వీరికి ప్రస్తుత సీఎం సిద్దరామయ్య మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా అహిండ వర్గం ఓటర్లను సంతోష పెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. చివరకు సీఎం సిద్దరామయ్య కోరుకున్న వారికే సీఎం పదవి దక్కొచ్చు.