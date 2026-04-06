ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్‌లో 'సునైనా' అదుర్స్- సొంతంగా సేంద్రీయ ఎరువులు 'ఆగ్నేయాస్త్ర', 'బ్రహ్మాస్త్ర' తయారీ

సేంద్రీయ సాగులో రాణిస్తోన్న బిహార్ మహిళ- తక్కువ ఖర్చుతో సొంతంగా సేంద్రీయ ఎరువులు తయారీ- పంటలో మంచి దిగుబడి- ఆమె వ్యవసాయ పద్ధతులను వీక్షించేందుకు దేశ, విదేశాల నుంచి తరలి వస్తున్న సందర్శకులు

Woman Farmer Organic Farming
Woman Farmer Organic Farming (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 1:38 PM IST

Woman Farmer Organic Farming : ప్రస్తుత కాలంలో ఏ పంట పండించాలన్నా కొందరు రైతులు బస్తాల కొద్ది యూరియా, గ్రోమోర్ వంటి రసాయనిక ఎరువులను వాడేస్తున్నారు. ఇవి వాడకపోతే వ్యవసాయంలో దిగుబడి రాదని చెబుతున్నారు. అయితే బిహార్‌కు చెందిన ఓ మహిళ ఎటువంటి రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడకుండా సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ మంచి రాబడిని పొందుతోంది. ఆమే సొంతంగా 'ఆగ్నేయాస్త్ర', 'బ్రహ్మాస్త్ర' అనే రెండు రకాల సహజ సేంద్రీయ ఎరువులను తయారుచేసింది. ఈ క్రమంలో సేంద్రీయ సాగులో అదరగొడుతున్న మహిళ సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

సొంతంగా పురుగుల మందులు తయారీ
ముజఫర్‌పుర్ జిల్లాలోని ఘోసౌత్ గ్రామానికి చెందిన సునైనా దేవి మహిళా రైతు. ఆమె నేడు వ్యవసాయ రంగంలోని మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. బిహార్‌ వ్యాప్తంగా రైతులు రసాయన ఎరువుల లభ్యతపై సతమతమవుతున్నా, సునైనాకు ఆ ఆందోళన లేదు. ఎందుకంటే ఆమె సొంతంగానే 'ఆగ్నేయాస్త్ర', 'బ్రహ్మాస్త్ర' అనే సేంద్రీయ ఎరువులను తయారుచేసుకుంది. ఇవి దేశ, విదేశాల్లోనూ చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి.

సేంద్రీయ సాగులో రాణిస్తోన్న బిహార్ మహిళ (ETV Bharat)

మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించిన ఎరువులు
మహిళా రైతు సునైనా తయారుచేసిన ఈ సేంద్రీయ ఎరువులు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ క్రమంలో 2014 అక్టోబర్ 11న సునైనాకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ) నుంచి ఆహ్వానం అందింది. అయితే ఆ సమయంలో భారత్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవడంతో సునైనా తన దిల్లీ పర్యటనను రద్దు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.

ప్రస్తుతం ఈ సహజ ఎరువుల గురించి దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లోనూ విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా సునైనా దేవి చేస్తున్న సేంద్రీయ సాగును ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా సందర్శకులు ఘోసౌత్ గ్రామానికి తరలివస్తున్నారు. బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్‌ అమెరికా, బంగ్లాదేశ్, ఇంగ్లాండ్ సహా పలు దేశాలకు చెందిన సందర్శకులు సునైనా వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని చూశారు. ఆమె అనుసరిస్తున్న వ్యవసాయ పద్ధతులకు ఎంతగానో ఆకర్షితులయ్యారు.

తక్కువ ఖర్చుతో సొంతంగా సేంద్రీయ ఎరువులు తయారీ (ETV Bharat)

తేనెటీగలు, పుట్టగొడుగుల పెంపకంలోనూ సక్సెస్
సునైనా దేవి కేవలం సేంద్రీయ వ్యవసాయానికే పరిమితం కాలేదు. ఆమె ఒక మహిళా స్వయం సహాయక బృందంతో కలిసి తేనెటీగల పెంపకాన్ని చేపడుతోంది. కేవలం 10 తేనెటీగల పెట్టెలతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యాపారం, నేడు 150 పెట్టెలకు విస్తరించింది. పొద్దు తిరుగుడు, బీర వంటి పంటల మధ్య తేనెటీగల పెంపకాన్ని చేపట్టి మంచి లాభాలను సంపాదిస్తోంది. సునైనా ఉత్పత్తి చేసే తేనెను ప్రఖ్యాత సంస్థ డాబర్ కొనుగోలు చేస్తోంది. అలాగే పుట్టగొడుగుల సాగులోనూ సునైనా దూసుకెళ్తోంది. వ్యవసాయం, తేనెటీగల పెంపకం, పుట్టగొడుగల సాగు ఇలా అన్నిరంగాల్లోనూ రాణిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వందలాది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది.

పదిహేనేళ్ల క్రితం సాగు ప్రారంభం
15 ఏళ్ల క్రితం సునైనా కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యేది. దీంతో కౌలుకు భూమిని తీసుకుని సునైనా సాగులోకి దిగింది. అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూసుకోకుండా వ్యవసాయంలో అదరగొడుతోంది. వ్యవసాయం చేసిన మొదటి ఏడాదిలోనే సునైనా రూ.40,000 ఆదాయాన్ని సంపాదించింది. ఈ విజయం ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. నేడు ఏడు ఎకరాల భూమిలో సేంద్రియ సాగు చేస్తోంది. తన పొలంలో బహుళ, అంతర పంటలను వేస్తోంది. పందిరిలపై కాకరకాయలు, నేలపై ఉల్లిపాయలను ఏకకాలంలో పండిస్తోంది. అదేవిధంగా తన పొలంలో బంగాళ దుంపలు, క్యాలీఫ్లవర్, మొక్కజొన్న, బఠానీలు వంటి అనేక ఇతర పంటలను పండిస్తోంది సునైనా.

సంప్రదాయ ఎరువులు తయారీ ఎలా?
బ్రహ్మాస్త్రను తయారు చేయడానికి సునైనా ఒక కంపోస్ట్ గుంతను నిర్మించింది. అందులో ఆవు పేడ, అరటి కాండాలు, కలుపు మొక్కలు, కూరగాయల వ్యర్థాలను వేస్తారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఆవు పేడతో కప్పి ఎప్పటికప్పుడు నీరు పోస్తుంటారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆ గుంతలో వానపాములు పెరుగుతాయి. దీని ఫలితంగా వర్మీ కంపోస్ట్ తయారవుతుంది. ఈ ఉత్పత్తినే బ్రహ్మాస్త్ర అని పిలుస్తారు. ఈ సేంద్రియ ఎరువు పొలాలను సారంగా మారుస్తుంది. వేప, ఉమ్మెత్త, జిల్లేడు, జామ ఆకులు, ఆవు మూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఆగ్నేయాస్త్రను తయారు చేస్తారు. ఈ రెండింటినీ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తయారుచేసుకోవచ్చు.

గత 15 ఏళ్లుగా తాను సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్నానని మహిళా రైతు సునైనా దేవి తెలిపింది. సేంద్రియ ఎరువులను తానే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటానని చెప్పింది. సేంద్రియ సాగుపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు తాను బిహార్‌లోని పలు జిల్లాల్లో పర్యటించానని వెల్లడించింది. తాను తయారుచేసిన బ్రహ్మాస్త్ర, అగ్నేయాస్త్ర అనే సేంద్రియ ఎరువులకు భారీ డిమాండ్ ఉందని పేర్కొంది. ప్రజలు వీటిని తమ పొలాల్లో సహజ ఎరువులుగా వినియోగిస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది.

సమ్మర్ ఎఫెక్ట్​- అయోధ్య బాలరాముడికి లస్సీ, ఫ్రూట్ జ్యూస్​- దీపాల బదులు పువ్వుల హారతి!

కాలేజీలోనే దెయ్యానికి గుడి!- స్పృహ కోల్పోతున్న విద్యార్థినులు- చందాలు వేసి శాంతి పూజలు

