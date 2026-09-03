ఫొటోనా? పెయింటింగా? 21 ఏళ్ల యువతి చిత్రకళకు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
ఎల్కేజీ నుంచే పెయింటింగ్, స్కెచింగ్పై పలక్ వర్మ ఆసక్తి- పోర్ట్రెయిట్స్లో ముఖ కవళికలు, భావోద్వేగాలను అద్భుతంగా ఆవిష్కరణ- రోజుకు 8 గంటలు కేటాయిస్తున్న యువ కళాకారిణి- రూ.700- రూ.50 వేల వరకు పెయింటింగ్స్కు ధర
Published : September 3, 2026 at 5:03 PM IST
Palak Varma Paintings Story : ఒక ఫొటోను చూసినప్పుడు దాని స్వరూపంతో పాటు అందులోని భావోద్వేగాలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఆ భావాలను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తూ, బొమ్మకు ప్రాణం పోసినట్లు చిత్రాలు గీయడం అంత సులభం కాదు. బిహార్కు చెందిన 21 ఏళ్ల పలక్ వర్మ మాత్రం ఈ విషయంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆమె గీసిన పోర్ట్రెయిట్లలోని చిన్న చిన్న వివరాలు, ముఖ కవళికలు చూస్తే, అది పెయింటింగా? ఫొటోనా? అనే సందేహం కలిగేంత సహజంగా ఉంటాయి. చిన్నతనంలో మొదలైన ఆసక్తి, ఇప్పుడు ఆమెకు కళా ప్రపంచంలో కొత్త దారిని చూపిస్తోంది. పలక్ వర్మ పెయింటింగ్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ముజఫ్ఫర్పుర్కు చెందిన పలక్ వర్మకు పెయింటింగ్పై ఆసక్తి చిన్నప్పటి నుంచే మొదలైంది. మొదట సరదాగా వేసిన బొమ్మలు, క్రమంగా ఆమె జీవితంలో భాగమయ్యాయి. ప్రస్తుతం అక్రిలిక్, పోస్టర్, వాటర్ కలర్స్తో పాటు పెన్సిల్ స్కెచింగ్, చార్కోల్, గ్రాఫైట్ వంటి వివిధ మాధ్యమాల్లో ఆమె పనిచేస్తున్నారు. పోర్ట్రెయిట్లు, ప్రకృతి దృశ్యాలు, మినియేచర్, మొఘల్ శైలి చిత్రాలు, పోస్టర్ ఆర్ట్, మోడర్న్, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్పైనా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఒక్కో కళారూపానికి ఒక్కో రకమైన సమయం పడుతుందని పలక్చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పోర్ట్రెయిట్ స్కెచ్ పూర్తి చేయడానికి 2-3 రోజులు పడుతుందని, ఫినిషింగ్, డీటెయిలింగ్ కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తానని అంటున్నారు.
'నాన్న తప్పులు చెప్పడమే నాకు పాఠం'
పలక్ కళా ప్రయాణంలో ఆమె తండ్రి గౌతమ్ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆభరణాల తయారీ వృత్తిలో ఉన్న ఆయనకు కళపై కూడా ఆసక్తి ఉంది. తనకు ఉన్న పరిజ్ఞానంతో చిన్నప్పటి నుంచే కుమార్తెను ప్రోత్సహించారు. అయితే, మిగతా తల్లిదండ్రుల్లా ప్రతి పెయింటింగ్ను పొగడటం కాకుండా అందులోని లోపాలను ఎత్తిచూపేవారు. ఒక్కో పెయింటింగ్లో పది వరకు తప్పులు గుర్తించి, వాటిని సరిదిద్దమని చెప్పేవారని పలక్ గుర్తుచేసుకున్నారు. మొదట్లో అది తనకు చిరాకు తెప్పించేదని, తర్వాత మాత్రం ఆ విమర్శల వెనక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకున్నాని పలక్ చెప్పారు. తనలోని లోపాలను గుర్తించి సరిచేసుకునేలా చేసిన తండ్రి సూచనలే తన కళను మెరుగుపరిచాయని తెలిపారు
నూనె రంగులకు మాత్రం దూరం
పలక్ దాదాపు అన్ని రకాల పెయింటింగ్ మాధ్యమాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, ఆయిల్ పెయింటింగ్ను మాత్రం ఉపయోగించరు. అక్రిలిక్, పోస్టర్, వాటర్ కలర్స్ ఆమెకు ఇష్టమైన మాధ్యమాలు. స్కెచింగ్లో పెన్సిల్ కలర్స్తో పాటు చార్కోల్, గ్రాఫైట్ను ఉపయోగిస్తారు. పోర్ట్రెయిట్లు గీయడంలో ముఖంలోని చిన్నచిన్న వివరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతారు. కళ్లలో కనిపించే భావాలు, ముఖ కవళికలు, చర్మంపై ఉండే సూక్ష్మమైన ఛాయలను సైతం జాగ్రత్తగా చిత్రించడం ఆమె ప్రత్యేకత.
వైరల్ ఫొటోతో మరో ప్రత్యేక చిత్రం
ఇటీవల ముజఫ్ఫర్పుర్లో ఓ పోలీసు అధికారి చిన్నారిని ఎత్తుకుని బాబా గరీబ్నాథ్ ఆలయంలో జలాభిషేకం చేయించిన ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆ దృశ్యం పాలక్ను ఆకట్టుకుంది. తండ్రి ఇచ్చిన ఆలోచనతో ఆ ఫొటోను పెయింటింగ్గా రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చిన్నారి పట్ల పోలీసు అధికారి చూపించిన ఆప్యాయత, మానవత్వాన్ని తన చిత్రంలో ప్రతిబింబించేలా పలక్ప్రయత్నించారు. ఎంతో సమయం వెచ్చించి పూర్తి చేసిన ఆ పెయింటింగ్ను సంబంధిత సిటీ ఎస్పీకి బహూకరించారు. ఆ చిత్రంపై పలువురి నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి.
రోజూ 7-8 గంటలు సాధన
కళలో మెరుగవ్వాలంటే నిరంతర సాధన తప్ప మరో మార్గం లేదని పలక్అంటున్నారు. అందుకే రోజుకు సుమారు 7-8 గంటలు పెయింటింగ్, స్కెచింగ్కు కేటాయిస్తున్నారు. అత్యవసరంగా ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు సమయానికి పూర్తి చేసేందుకు రాత్రింబవళ్లు పనిచేసిన సందర్భాలూ ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఒక్కో పెయింటింగ్ ధర దాని పరిమాణం, డీటెయిలింగ్, మాధ్యమం, పని పట్టే సమయాన్ని బట్టి మారుతుంది. ప్రస్తుతం ఆమె రూపొందించే చిత్రాల ధరలు సుమారు రూ.700 నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియాలో చిత్రాలకు ఆదరణ పెరగడంతో ఆర్డర్లు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి.
రాజా రవివర్మ కళకు ప్రభావితం
ప్రముఖ భారతీయ చిత్రకారుడు రాజా రవివర్మ కళ పాలక్పై గణనీయమైన ప్రభావం చూపింది. ముఖ్యంగా పోర్ట్రెయిట్ ఆర్ట్పై ఆమెకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంది. ఒక వ్యక్తి ముఖాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అందులోని భావాలను కూడా చిత్రంలో చూపించాలనేది తన లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పెయింటింగ్తో పాటు చదువునూ కొనసాగిస్తున్న పాలక్, మరింత ఫినిషింగ్ వర్క్ నేర్చుకోవాలని భావిస్తున్నారు. చేతికి మరింత పదును రావాలంటే ఎక్కువగా స్కెచింగ్ చేయడం అవసరమని ఆమె అంటున్నారు.
అర్ధనారీశ్వరం నుంచి కింగ్ఫిషర్ వరకు
పలక్ రూపొందించిన చిత్రాల్లో అర్ధనారీశ్వర చిత్రం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. శివుడు, పార్వతీదేవి అర్ధపురుష, అర్ధస్త్రీ రూపాలను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రాన్ని చార్కోల్, పెన్సిల్తో ఎంతో వివరంగా రూపొందించారు. రాధాకృష్ణులు, దుర్గాదేవి వంటి దేవతల చిత్రాలనూ ఆమె రూపొందించారు. ప్రకృతి చిత్రాల్లోనూ పలక్ప్రతిభ కనిపిస్తుంది. చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్న తెల్లగొంతు కింగ్ఫిషర్ చిత్రంలో పక్షి ఈకల రంగులు, తెల్లని గొంతు, ఎర్రటి ముక్కు, నీలం-పసుపు-నారింజ ఛాయలను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూపించారు. ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ పోర్ట్రెయిట్, ఆకుపచ్చ ముసుగు ధరించిన భారతీయ మహిళ చేతిలో కొవ్వొత్తితో ఉన్న చిత్రం కూడా ఆమె కళా నైపుణ్యానికి అద్దం పడుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కళారూపాలను నేర్చుకుని తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనేది ఆమె లక్ష్యం.