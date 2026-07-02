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'పరస్పర విశ్వాసమే అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక ఆస్తి'- భారత్- జపాన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ప్రధాని మోదీ

భారత్- జపాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు కొత్త పుంతలు- ఏఐ, రక్షణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో ఒప్పందాలు- సాంకేతికతను మూలస్తంభంగా అభివర్ణించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi
PM Modi (Youtube/Narendra Modi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 2:20 PM IST

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PM Modi On India Japan Bilateral Ties : 'పరస్పర విశ్వాసమే అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక ఆస్తి' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్, జపాన్ దేశాలు రక్షణ రంగంలో మొట్టమొదటి సారిగా ఒక ఉమ్మడి ప్రాజెక్టుపై చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని ఆయన తెలిపారు. దీనితో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సాంకేతికతలో సరికొత్త భాగస్వామ్యం కోసం ఇరు దేశాల ఒక ఉమ్మడి విజన్‌ను ఆవిష్కరించాయని చెప్పారు. దిల్లీలో జరిగిన భారత్-జపాన్ 16వ వార్షిక సదస్సులో జపాన్ ప్రధాని సనాయె తకాయిచితో కలిసి ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక ప్రకటనలు చేశారు. జపాన్​ నాయకురాలు తన 'చెల్లెలు' అని మోదీ సంబోధించారు.

TAGGED:

INDIA JAPAN RELATIONS
MODI ON INDIA JAPAN BILATERAL TIES

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