భారత్, స్పెయిన్ ఉగ్రవాద బాధిత దేశాలు- టెర్రరిజాన్ని సహించకూడదు : జైశంకర్

ఉగ్రవాదం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- ప్రపంచ దేశాలు టెర్రరిజాన్ని సహించకూడదని వ్యాఖ్యలు

Jaishankar On Terrorism
External Affairs Minister S Jaikshankar (X@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Jaishankar On Terrorism : భారత్, స్పెయిన్ రెండూ ఉగ్రవాద బాధిత దేశాలనేనని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తెలిపారు. టెర్రరిజాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రపంచం సహించకూడదని అన్నారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో ప్రపంచ దేశాల సహకారం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దిల్లీలో స్పెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి జోస్ మాన్యుయెల్ అల్బారెస్‌తో జైశంకర్ భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఉమ్మడి సవాళ్ల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

