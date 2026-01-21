భారత్, స్పెయిన్ ఉగ్రవాద బాధిత దేశాలు- టెర్రరిజాన్ని సహించకూడదు : జైశంకర్
ఉగ్రవాదం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- ప్రపంచ దేశాలు టెర్రరిజాన్ని సహించకూడదని వ్యాఖ్యలు
Published : January 21, 2026 at 1:21 PM IST
Jaishankar On Terrorism : భారత్, స్పెయిన్ రెండూ ఉగ్రవాద బాధిత దేశాలనేనని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తెలిపారు. టెర్రరిజాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రపంచం సహించకూడదని అన్నారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో ప్రపంచ దేశాల సహకారం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దిల్లీలో స్పెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి జోస్ మాన్యుయెల్ అల్బారెస్తో జైశంకర్ భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఉమ్మడి సవాళ్ల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi | During his bilateral meeting with Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares, EAM Dr S Jaishankar says, " ... india and spain will celebrate this year, in 2026, the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of… pic.twitter.com/wjGOd703vB— ANI (@ANI) January 21, 2026