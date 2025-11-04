ETV Bharat / bharat

సొంత ఖర్చుతో హిందూ ఆలయాన్ని నిర్మించిన ముస్లిం- ఎక్కడో తెలుసా?

మతసామరస్యానికి సాక్ష్యంగా నిలిచి- రూ.కోటితో గుడిని నిర్మించిన ముస్లిం

Muslim Built Temple In Karnataka
Muslim Built Temple In Karnataka (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Muslim Built Temple In Karnataka: కర్ణాటకలోని రామనగరకు చెందిన ఓ ముస్లిం, ఆలయాన్ని నిర్మించి మతసామరస్యాన్ని చాటి చెప్పారు. సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ మంగళవారంపేటలో తన సొంత డబ్బుతో 'శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి' ఆలయాన్ని నిర్మించి ఐక్యతను ప్రదర్శించారు. పూర్తిగా పాలరాతిలో నిర్మితమైన ఈ గుడి ప్రారంభోత్సవం కన్నడ రాజ్యోత్సవం రోజున (నవంబరు 1న) జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.

రూ. కోటితో ఆలయం నిర్మాణం
స్థానిక ముస్లిం నాయకుడు, వ్యాపారవేత్త సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ మంగళవారంపేటలో రూ. కోటికి పైగా ఖర్చు చేసి పాలరాతితో శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ సందర్బంగా గుడిలో పూజలు శనివారం ప్రారంభమై సోమవారం ముగిశాయి. ఈ మూడు రోజుల్లో అన్నదానంతో పాటు మరికొన్ని ఆచార కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆలయ ప్రారంభోత్సవానికి సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా హాజరయ్యారు. అలాగే శ్రీ బసవేశ్వర వినాయక్ యూత్ క్లబ్ అధ్యక్షతన విద్వాన్ నాగేంద్ర శాస్త్రి, మంజునాథ్ ఆరాధ్య, ఆయన శిష్యులు పూజలు చేశారు. ఆలయ పూజారులు డి. మహాదేవ్, ఆయన కుమారులు చందన్, మహేశ్, మనోజ్ 3 రోజుల పాటు దేవాలయ ప్రాంగణంలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాల నిర్వహణకు నాయకత్వం వహించారు.

Muslim Built Temple In Karnataka
'శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి' ఆలయం (ETV Bharat)

భూమిని దానం చేసిన స్థానికులు
శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు మంగళవారంపేటకు చెందిన కెంపమ్మ, మోటేగౌడ తమ సొంత భూమిని దానం చేశారు. అలాగే ముస్లిం అయిన సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ రూ.కోటికి పైగా ఖర్చు పెట్టి పాలరాతితో అలయాన్ని నిర్మించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. అలాగే మతసామరస్యాన్ని చాటిచెప్పారు. ముస్లిం నిర్మించిన ఈ గుడి దేశ ప్రజలకు శాంతి, సామరస్యం, ఐక్యత సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోంది. హిందువులు- ముస్లింలు ఐక్యంగా ఉండాలనే సందేశాన్ని ఇస్తోంది. మతసామరస్యాన్ని చాటిచెప్పుతోంది.

Muslim Built Temple In Karnataka
శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి' ఆలయం (ETV Bharat)

గతంలోనూ ఆలయం నిర్మాణం
గతంలో కూడా, సయ్యద్ ఉల్లా తన సొంత డబ్బుతో సంతె మొగెనహల్లి గ్రామంలో వీరభద్రస్వామి ఆలయం నిర్మించి, అందరికీ ప్రేరణగా నిలిచారు. ఈ గుడి ప్రాంగణంలోనే మసీదు కూడా నిర్మించారు. అలా మతసామరస్యాన్ని చాటి చెప్పారు సయ్యద్ ఉల్లా. ఇప్పడు మరొక హిందూ ఆలయాన్ని నిర్మించి తన దాతృత్వాన్ని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.

Muslim Built Temple In Karnataka
రూ.కోటితో గుడిని నిర్మించిన ముస్లిం (ETV Bharat)

'హిందూ- ముస్లింల కోరిక ఒక్కటే'
ఎవరైనా మంచి పనిచేస్తే, వారి పిల్లలు కూడా బాగుంటారని ఆలయాన్ని నిర్మించిన సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ తెలిపారు. హిందువులు అందరూ సంతోషంగా, ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని దేవాలయాల్లో పూజలు చేస్తారని, ముస్లింలు మసీదుల్లో నమాజ్ చేస్తారని అన్నారు. అయితే అందరి కోరిక ఒకటేనని వెల్లడించారు. హిందువులు, ముస్లింలు సామరస్యంగా జీవించడం ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు.

Muslim Built Temple In Karnataka
ఆలయంలో సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ (ETV Bharat)

ఇరువర్గాల కలిసి ముందుకు సాగితే దేశాభివృద్ధి: సయ్యద్
"హిందూ- ముస్లింలు సోదర, సోదరీమణులుగా కలిసి ముందుకు సాగితే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మనం ప్రతిదానికీ తగాదాలు పడితే దేశం ముందుకు సాగదు. ఒకరి మతాలను మరొకరు పరస్పరం గౌరవించుకోవాలి. ప్రపంచంతో పాటు దేశం ముందుకు సాగాలి. దేశంలో మతసామరస్యం నెలకొనాలి" అని సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ తెలిపారు.

స్థానికులు హర్షం
చెన్నపట్నలో సయ్యద్ ఉల్లా సఖాప్ లాంటి వ్యక్తి ఉండటం గర్వకారణమని స్థానికుడు బోరయ్య అన్నారు. సయ్యద్ చేసిన గొప్ప పనితో చెన్నపట్న దేశంలోనే ఒక రోల్ మోడల్​గా మారుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు అనే తేడా లేదన్నారు. అందరూ సోదర, సోదరీమణులుగా కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గుడి నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పారు. ఈ దేవాలయాన్ని యావత్ దేశానికి ఒక నమూనాగా ఉండనివ్వాలని వెల్లడించారు."ఇది శతాబ్దాల నాటి, పురాతనమైన ఆలయం. శిథిలావస్థకు చేరుకునే దశలో ఉంది. కాబట్టి సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ స్థానికులను కలిశారు. వారు అంగీకరిస్తే తాను కొత్త ఆలయాన్ని నిర్మిస్తానని అడిగారు. అందుకు గ్రామస్థులు అంగీకరించారు. ఇప్పుడు సయ్యద్ తన సొంత డబ్బుతో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఇది ఐక్యతకు చిహ్నం" అని బోరయ్య తెలిపారు.

మరోవైపు, శ్రీ బసవేశ్వర ఆలయం చాలా ఏళ్లుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందని స్థానికురాలు మంజుల తెలిపారు. వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి గుడి కాబట్టి శిథిలావస్థకు చేరుకుందని చెప్పారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ మంచి మనసుతో కొత్త ఆలయాన్ని కట్టించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

