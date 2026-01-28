కుల, మతాల గోడలు దాటిన అనుబంధం- ముస్లిం కుమార్తెకు ఘనంగా పెళ్లి చేసిన హిందూ తండ్రి!

ETV Bharat / bharat

Published : January 28, 2026 at 5:13 PM IST

Muslim girl Wedding by Yadav Family : మతం, కులం, రంగు పేరుతో మనుషులు విడిపోతూ, ఒకరిపై ఒకరు ద్వేషం పెంచుకుంటున్న నేటి సమాజంలో, మధ్యప్రదేశ్‌లోని దమోహ్ జిల్లా, తెండుఖేడ తహసీల్​లో మానవత్వాన్ని చాటే ఒక అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది. ఒక హిందూ వ్యక్తి తను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న అమ్మాయిని, ఓ ముస్లిం అబ్బాయికి ఇచ్చి అంగరంగ వైభోగంగా వివాహం జరిపించాడు. దీనికి ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ సహకరించారు. కన్న బిడ్డను అత్తారింటికి పంపించినట్లు పంపించారు. ఇది కేవలం ఒక పెళ్లి వార్త కాదు. మత సామరస్యానికి, సోదరభావానికి అద్దం పట్టే నిలువెత్తు నిదర్శనం.

కన్యాదానం
అజిత్‌పూర్ పంచాయతీ పరిధిలోని నిబోరా గ్రామంలో యాదవులు అధికంగా ఉంటారు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే వారిదే అక్కడ ఆధిపత్యం. ఈ గ్రామంలో గూడూ ఖాన్ అనే వ్యక్తి తన భార్య, కుమార్తె నజ్మా ఖాన్‌తో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. కూలీ పనుల నిమిత్తం ఆ ముస్లిం దంపతులు తరచుగా గ్రామం బయట ఉండాల్సి వచ్చేది. ఆ సమయంలో తమ ఏకైక కుమార్తె నజ్మాను పొరుగున ఉన్న రామ్‌రాజ్ యాదవ్ సంరక్షణలో వదిలి వెళ్లేవారు. రామ్‌రాజ్ ఆ బాలికను తన సొంత బిడ్డలాగే భావించి, అల్లారుముద్దుగా పెంచి పెద్దచేశారు.

పసుపు కొట్టిన గ్రామస్తులు
నజ్మా పెళ్లి వయస్సుకు వచ్చింది. కానీ గూడూ ఖాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో, రామ్‌రాజ్ యాదవ్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన సొంత కుమార్తెకు ఎలాగైతే పెళ్లి చేస్తాడో, అలాగే నజ్మా వివాహాన్ని కూడా తానే జరిపించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని ఊరు ప్రజలకు చెప్పాడు. ఈ ప్రతిపాదనకు ఊరంతా ఏకమై మద్దతు పలికింది. యాదవ్ సామాజిక వర్గం మొత్తం ఈ వివాహానికి తమ వంతు సహకారాన్ని అందించింది.

ముస్లిం వరుడికి హిందూ ఆతిథ్యం
తేజ్‌గఢ్‌కు చెందిన షాహిద్ అనే యువకుడితో నజ్మా పెళ్లి నిశ్చయమైంది. బరాత్ (పెళ్లి బృందం) గ్రామానికి చేరుకోగానే, వారు ఒక హిందూ కుటుంబం ఇళ్లు కనిపించింది. దీనితో వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ అక్కడ జరిగిన ఏర్పాట్లు చూసి వారి కళ్లు చెమర్చాయి. బరాత్ బస నుంచి భోజన వసతుల వరకు అన్నింటినీ యాదవ్ కుటుంబమే దగ్గరుండి చూసుకుంది.

కన్నీటి వీడ్కోలు
పెళ్లి వేడుక ముస్లిం సంప్రదాయం ప్రకారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అయితే నజ్మా అత్తారింటికి వెళ్తున్న సమయంలో, ఆ దృశ్యం చూసి ఊరంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఆ అమ్మాయిని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసిన రామ్‌రాజ్ యాదవ్, "నా బిడ్డను చిన్నప్పటి నుంచి కంటికి రెప్పలా కాపాడాను. ఈరోజు ధూమ్ ధామ్‌గా పెళ్లి చేసి పంపిస్తున్నాను. నా దృష్టిలో తను నా సొంత కూతురికంటే తక్కువేం కాదు" అని చెబుతూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

ప్రశంసల జల్లు
ఈ వివాహానికి హాజరైన తేజ్‌గఢ్ మాజీ సర్పంచ్ కమల్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, "యాదవ్ కుటుంబం చేసిన ఈ పని నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఇది హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతకు పరాకాష్ట" అని కొనియాడారు. వరుడు షాహిద్ కూడా యాదవ్ కుటుంబం చూపిన ప్రేమకు ముగ్ధుడై, ఇలాంటి దృశ్యాలు చూడటం చాలా అరుదు అని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.నేటి కాలంలో కులమతాల పేరిట గొడవలు పడే వారికి, మానవత్వమే అసలైన మతం అని నిబోరా గ్రామ ప్రజలు చాటిచెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ వార్త ఆ చుట్టపక్కల గ్రామాల్లో పెద్ద చర్చనీయాంశం అయ్యింది.

