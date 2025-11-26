ETV Bharat / bharat

70ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన అరుదైన కస్తూరి జింక- ఎక్కడో తెలుసా?

నియోరా వ్యాలి నేష్​నల్​ పార్క్​లో గుర్తింపు-చివరి సారిగా 1955 లో సింగాలీల నేష్​నల్​ పార్క్​లో కనపడింది- కస్తూరి జింక కనిపించటంతో అటవి శాఖ అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

musk deer
musk deer (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

November 26, 2025

MUSK DEER FOUND AFTER 70 YEARS : అంతరించిపోతున్న అరుదైన కస్తూరి జింక దాదాపు 70 సంవత్సరాల తరువాత బంగాల్​లోని నియోరా వ్యాలి నేష్​నల్​ పార్క్​లో కనిపించింది. అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్​ కెమెరాలో కస్తూరి జింక రాత్రి సమయంలో సంచరిస్తున్న ఈ చిత్రాలు కెమెరాలో రికార్డ్​ అయ్యాయి. కస్తూరి జింక చివరి సారిగా 1955లో సింగాలీల నేషనల్​ పార్క్​లో కనిపించింది. 70 సంవత్సరాల తరువాత కస్తూరి జింక కనిపించటంతో అటవి శాఖ అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 4 రకాల కస్తూరి జింకలు మాత్రమే ఉన్నాయి. నల్ల కస్తూరి జింక, హిమాలయన్ కస్తూరి జింక, ఆల్పైన్ కస్తూరి జింక, కాశ్మీర్ కస్తూరి జింక.

వారి చూపంతా వీటిపైనే
2023-24లో రెడ్​ పాండలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకొనేందుకు వైల్డ్ లైఫ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా నియోరా వ్యాలీ అడవుల్లో ఒక సర్వే నిర్వహించింది. ఆ సర్వేలో డిసెంబర్ 17, 2024న ట్రాప్ కెమెరాలో కస్తూరి జింకల చిత్రాలు రికార్డ్ అయ్యాయి. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత కెమెరా ఫుటేజ్‌ను పరీశీలిస్తున్నప్పుడు నియోరా వ్యాలీ అడవుల్లో కస్తూరి జింకలకి సంబంధించిన చిత్రాలు బయటపడ్డాయి. కస్తూరి జింకల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో వాటిని అంతరించిపోతున్న జాబితాలో చేర్చారు. వేటగాళ్లు ఈ జింకలను వేటాడటమే కస్తూరి జింకలు అంతరించి పోవడానికి ఒక కారణమని పర్యావరణ ప్రేమికులు అంటున్నారు. నియోరాలోని ట్రాప్ కెమెరాలో రికార్డ్​ అయిన కస్తూరి జింక జాతి, ఇతర అంతరించిపోతున్న జాతుల గురించి తెలుసుకోవడానికి అధికారులు పరిశోధనను చేపట్టారు.

అది ఆనందించాల్సిన విషయం
"వైల్డ్​ లైఫ్​ ఇనిస్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ ఇండియా నిర్వహించిన సర్వేలో నియోరా వ్యాలి నేష​నల్​ పార్క్​లో కస్తూరి జింకలున్నట్లు తేలింది. దీంతో ఫారెస్ట్​ అధికారులు ఆ పార్క్​లో 50 ట్రాప్​ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. అంతరించిపోతున్న కస్తూరి జింకలు కనిపించటం మాకెంతో ఆనందాన్నిచ్చింది" అని బంగాల్ చీఫ్​ ఫారెస్ట్​ అధికారి జేవీ భాస్కర్​ అన్నారు. అలాగే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్​లో నిఘాని మరింత పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు. కస్తూరి జింకలతో జీవ వైవిధ్యం పెరుగుతుందుని నిరుపితమైందన్నారు. దేశంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్​ అడవులలో కస్తూరి జింకలు ఉన్నాయి. 70 సంవత్సరాల తర్వాత బెంగాల్‌లో కస్తూరి జింకలు కనిపించటం చాలా ఆనందించాల్సిన విషయమని అటవీ శాఖ అధికారులు అంటున్నారు

ఈ జింక ప్రత్యేకత అదే
కస్తూరి జింక ప్రత్యేకత ఏంటంటే అత్యంత విలువైన సువాసన దాని సొంతం. దీనికి కారణం కస్తూరి జింక నాభిలో ఉన్న గ్రంథి. కస్తూరి జింక సువాసన చాలా బాగుంటదని, ఎక్కవ సేపు ఆ సువాసన నిలిచి ఉంటదంటున్నారు. నియోరా వ్యాలీ నేష్​నల్ పార్క్​ హిమాలయాలలో 168 చదరపు కిలోమీటర్లల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇది జీవవైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇప్పటివరకు ఈ పార్క్​లో దాదాపు 138 జాతుల జంతువులను కనుగొన్నారు. వాటిలో అనేక అంతరించిపోతున్న జాతులు ఉన్నాయి. రెడ్​ పాండా, రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ వంటి జంతువులను నియోరా వ్యాలీలో ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్ కెమెరాలో అధికారులు గుర్తించారు.

