నిరాశ్రయులుగా వచ్చిన మహిళలు- మష్రూమ్ సాగులో అదుర్స్- వారి జీవితాలను మార్చేసిన వ్యవసాయం
కష్టాల నుంచి విజయాల వైపునకు మహిళల ప్రయాణం- నారీమణుల జీవితాలను మార్చేసిన మష్రూమ్ సాగు- ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుని ప్రగతి పథంలోకి
Published : July 12, 2026 at 9:28 PM IST
Women Mushroom Farming : ఒకప్పుడు సౌకర్యాల కొరత, నిరుద్యోగంతో ఆ ప్రాంతం సతమతమయ్యేది. కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలకు ఆశ్రయమిచ్చిన ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఆర్థికంగా బలపడింది. అందుకు ప్రధాన కారణం మహిళలే. పుట్టగొడుగుల సాగులో నారీమణులు దూసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్థిక పరిపుష్టి సాధించారు. నిరాశ్రయులుగా మారడం, అభద్రత వంటి బాధలతో సతమతమైన మహిళలు ఇప్పుడు గౌరవంగా జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. వారి కుటుంబాలు మెరుగైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాయి.
40-50 మంది మహిళలు కలిసి
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం ధన్బాద్ జిల్లాలోని బెల్గాడియా పునరావాస టౌన్షిప్ ఇప్పడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడ సుమారు 40-50 మంది మహిళలు పుట్టగొడుగుల సాగు ద్వారా తమ కుటుంబాలకు ఆర్థిక వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు నిరాశ్రయులుగా వచ్చిన మహిళలు ఇప్పుడు మష్రూమ్ సాగులో రాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
స్వయం ఉపాధి వైపునకు అడుగులు
బెల్గాడియా పునరావాస టౌన్షిప్లో మహిళలు ఇప్పుడు కేవలం ఇంటి బాధ్యతలనే కాకుండా స్వయం ఉపాధి వైపునకు అడుగులు వేశారు. సుమారు 40-50 మంది మహిళలు స్వయం సహాయక బృందాలుగా ఏర్పడి పుట్టగొడుగులను సాగు చేస్తున్నారు. కాలానికి అనుగుణంగా వివిధ రకాల మష్రూమ్ను పండిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయిస్టర్, మిల్క్ రకం పుట్టగొడుగులను సాగు చేస్తున్నారు. గతంలో బటన్ మష్రూమ్ను కూడా విజయవంతంగా పండించారు. ఈ సాగు మహిళలకు ఉపాధి కోసం మాత్రమే కాదు, వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడానికి కారణమైంది.
గతకంటే ఉత్పత్తి తగ్గుదల
శిక్షణ పొందిన తర్వాత మహిళలు శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగించి పుట్టగొడుగులను పండిస్తున్నారు. కొత్త పద్ధతులను నేర్పించడానికి డియోఘర్ నుంచి నిపుణులు బెల్గాడియా పునరావాస టౌన్షిప్నకు వస్తారు. ఈ మహిళలు రోజుకు 4-5 కిలోల మష్రూమ్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఏసీ సదుపాయం, విశాలమైన ప్రదేశం ఉంటే ఈ ఉత్పత్తిని అనేక రెట్లు పెంచొచ్చని స్వయం సహాయక బృందంలోని మహిళలు చెబుతున్నారు. గతంలో తాము రోజుకు 15-20 కిలోల పుట్టగొడుగులకు ఉత్పత్తి చేసేవాళ్లమని అన్నారు. అయితే పరిమిత వనరులు, ఎక్కువ స్థలం లేకపోవడం ఇప్పుడు ఉత్పత్తి తగ్గిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికులే కొనేస్తారు!
మహిళలు పండిస్తున్న పుట్టగొడుగులను అమ్మడం కోసం మార్కెట్కు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. స్థానికులు తాజా పుట్టగొడుగులను కొనడానికి నేరుగా ఉత్పత్తి కేంద్రానికి వచ్చేస్తారు. మష్రూమ్స్ క్వాలిటీ, తాజాదనం నచ్చి కొనుగోలు చేసేస్తారు. దీంతో మహిళలు పండిస్తున్న మష్రూమ్కు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. వారి ఆదాయం కూడా రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. పుట్టగొడుగుల సాగు ఈ మహిళల ఆర్థిక స్థితిలో గణనీయమైన మార్పును తీసుకువచ్చింది. ఒకప్పుడు తమ కుటుంబాలను పోషించడం నారీమణులకు ఒక పెద్ద సవాల్గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రతిరోజూ ఆదాయం వస్తోంది. తమ పిల్లల చదువులు, ఇంటి ఖర్చులు, ఇతర అవసరాలను తీర్చడంలో తమ కుటుంబాలకు మహిళలు సాయం చేయగలుగుతున్నారు. ఒకప్పుడు బెల్గాడియా పునరావాస టౌన్షిప్ గురించి ప్రజలకు అనేక భయాలు, అపోహలు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ నివసిస్తున్న మహిళల పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. మెరుగైన గృహ వసతి, ప్రాథమిక సౌకర్యాలు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి.
బెల్గాడియా పునరావాస టౌన్షిప్ మహిళల కథ కేవలం పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. ఇది పోరాటం నుంచి విజయానికి సాగిన ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఒకప్పుడు కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతంలో నివసించిన మహిళలు ఇప్పుడు తమ సొంత ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నారు. తద్వారా 'ఆత్మనిర్భర భారత్', 'మహిళా సాధికారత' అనే భావనలు వాస్తవ రూపం దాల్చుతున్నాయి. బెల్గాడియా పుట్టగొడుగులు ధన్బాద్కే కాకుండా యావత్ రాష్ట్రానికే ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. సరైన అవకాశాలు, శిక్షణ, పట్టుదల ఉంటే అత్యంత సవాల్తో కూడిన పరిస్థితుల్లో కూడా విజయం సాధించొచ్చని బెల్గాడియా మహిళలు నిరూపించారు.
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