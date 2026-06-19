రూ.1500 కోసం యువకుడి దారుణ హత్య- రాయితో తల నుజ్జు నుజ్జు చేసి బావిలో పడేసిన మైనర్లు- ఏడుగురు అరెస్ట్
రూ.1500 తిరిగి ఇవ్వలేదని యువకుడి హత్య- రైస్ మిల్లుకు పిలిచి రాయితో తల పగులకొట్టి దారుణం- మృతదేహాన్ని బావిలో పడేసి పరార్
Published : June 19, 2026 at 10:59 PM IST
Youth Murdered Over Rs 1500 : పైసల కోసం ప్రాణాలు తీస్తున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో మనం వార్తల్లో వింటూనే ఉన్నాం. డబ్బుల విలువేమో కానీ మనిషి ప్రాణాలకు మాత్రం విలువ లేకుండా పోతోంది. కేవలం 1500 రూపాయల అప్పు విషయంలో ముదిరిన వివాదం, ఒక యువకుడిని అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసేలా చేసింది. పక్కా సినిమా స్టోరీని తలపించే ఈ ఘటన వెనుక ఉంది 18 ఏళ్లు కూడా నిండని ఏడుగురు మైనర్లు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఛత్తీస్గఢ్ దుర్గ్ జిల్లా మోహన్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదన్న కోపంతో ఏడుగురు మైనర్లు కలిసి ఒక యువకుడిని అత్యంత దారుణంగా చంపేశారు. ఆధారాలు దొరకకుండా ఉండేందుకు మృతదేహాన్ని బావిలో పడేయడం గమనార్హం. ఈ అంతుచిక్కని కేసును పోలీసులు కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే ఛేదించడం విశేషం.
అయితే, పోలీసుల దర్యాప్తులో హత్యకు గల కారణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతుడు, ప్రధాన నిందితుడి దగ్గర కొద్ది రోజుల కిందట రూ.1500 అప్పుగా తీసుకున్నాడు. పలుమార్లు అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాలని కోరినా స్పందించకపోవడంతో నిందితుడు అతడిని హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
రాయితో తలపై కొట్టి చంపేశారు!
జూన్ 17న రాత్రి పక్కా పథకం ప్రకారం ప్రధాన నిందితుడు, యువకుడిని రైస్ మిల్లుకు రావాలని పిలిచాడు. అప్పటికే అక్కడ అతడి మిగతా మైనర్ స్నేహితులు కాపు గాచి ఉన్నారు. యువకుడు అక్కడికి చేరుకోగానే అంతా కలిసి అతడిని చుట్టుముట్టారు. తొలుత అక్కడ సమీపంలో ఉన్న పెద్ద రాయితో యువకుడి తలపై బలంగా దాడి చేశారు. తర్వాత కట్టర్తో ఛాతి, పొట్ట, వీపు భాగాల్లో పలుమార్లు పొడిచారు. తీవ్ర గాయాలతో అతడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
దారుణ హత్య చేసిన మైనర్లు, నేరాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు నిందితులు, ఆ యువకుడి మృతదేహాన్ని సమీపంలోని బావిలో పడేసి ఘటనా స్థలం నుంచి పరారయ్యారు. జూన్ 18న స్థానికులకు బావిలో మృతదేహం కనిపించడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, ఆ మృతదేహాన్ని వెలికితీసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతుడి తలపై గాయాల్ని గుర్తించడంతో ఇది హత్యేనని నిర్ధరణకు వచ్చారు.
కేసు తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని మోహన్ నగర్ పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, స్థానికుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం, సాంకేతిక ఆధారాల సాయంతో విచారణ చేపట్టారు. దర్యాప్తులో ఏడుగురు మైనర్లు హత్యలో పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారందరినీ అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించారని చెప్పారు. మృతుడి హత్యకు ఉపయోగించిన రాయి, కట్టర్తో పాటు ఇతర కీలక ఆధారాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటనలో పాల్గొన్న వారంతా మైనర్లేనని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆర్థిక లావాదేవీలే హత్యకు ప్రధాన కారణంగా ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని దుర్గ్ ఏఎస్పీ మణి శంకర్ చంద్ర చెప్పారు. కేసుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల్ని సేకరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కేవలం రూ. 1500 కోసం మైనర్లు ఇంతటి దారుణానికి పాల్పడటం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
డబ్బుల విషయంలో గొడవ వ్యక్తి మృతి(మరో ఘటన)
కొద్దిరోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్లోనూ ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. ఒక పార్టీలో డబ్బుల తగాదా కారణంగా నలుగురు స్నేహితులు ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసి చంపినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే, సమగ్ర దర్యాప్తు అనంతరం నిందితులందరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు తెలిసింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఇందౌర్కి చెందిన బాధితుడు తన పరిచయస్తులతో కలిసి ఒక గదిలో పార్టీకి హాజరయ్యాడు. ఆ సమయంలో వారిమధ్య డబ్బు లావాదేవీకి సంబంధించి వాగ్వాదం చెలరేగింది. దీంతో నలుగురు స్నేహితులు ఆ వ్యక్తిపై దాడి చేశారు. అయితే, అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో కనిపించడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. మొదట్లో, దర్యాప్తు అధికారులు ఈ విషయాన్ని ప్రమాదంగా మరణంగా భావించారు. అయితే, లోతైన విచారణలో హత్య జరిగినట్లు ఆధారాలు లభించడంతో, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తదుపరి చర్యలు చేపట్టారు.
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