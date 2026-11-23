చిన్న ఇస్త్రీ కొట్టు నుంచి లక్షల టర్నోవర్- 11వ తరగతి చదివిన యువకుడి కొత్త ఆలోచన- మురికివాడల యువతకు ఉపాధి!
Uday Pawar Laundry Business: కేవలం 11వ తరగతి వరకే చదువుకున్న యువకుడు చిన్న ఇస్త్రీ కొట్టుతో వ్యాపారం ప్రారంభించి నేడు లక్షల టర్నోవర్ సాధించే స్థాయికి ఎదిగారు. యువతకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 12:37 PM IST
ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న యువతకు అవకాశాలు దొరకడం అంత సులభం కానే కాదు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉన్నత చదువులు చదవలేకపోయిన వారికి ఉపాధి పొందడం మరింత కష్టంగా మారుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేటి కాలంలో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎంతోమంది యువతకు ఉదయ్ పవార్ అనే యువకుడు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తాను స్వయంగా ఉపాధి పొందడమే కాకుండా మరెందరికో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ముంబయి కాలాచౌకి ప్రాంతానికి చెందిన పవార్ సొంతంగా లాండ్రీ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి లక్షల రూపాయల టర్నోవర్ సాధించారు. ఇదే బాటలో మరికొందరు నిరుద్యోగ యువతకు కూడా ఉపాధి కల్పిస్తూ తమ కాళ్లపై తాము నిలబడేలా కృషి చేస్తున్నారు.
11వ తరగతి వరకు చదువు
ఉదయ్ పవార్ కేవలం 11వ తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు. చదివింది తక్కువే అయినా, వ్యాపార నేపథ్యం లేదా భారీగా పెట్టుబడి పెట్టే స్థోమత లేకపోయినా పట్టుదల, కఠోర శ్రమతో ఎదగవచ్చని ఆయన నిరూపిస్తున్నారు. ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ అలా అంచెలంచెలుగా పైకొచ్చారు. తన సంప్రదాయ దుస్తుల ఇస్త్రీ, లాండ్రీ వ్యాపారానికి ఆధునిక హంగులు అద్దారు. చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించిన ఈ వ్యాపారాన్ని క్రమక్రమంగా విస్తరించి లక్షల టర్నోవర్ స్థాయికి విస్తరించడం విశేషం. చిన్న ఇస్త్రీ కొట్టునే ఇక్కడ ఆయన మాడ్రనైజ్ చేశారు.
సంప్రదాయ ఇస్త్రీ వృత్తికి ఆధునిక సొబగులు
తొలి రోజుల్లో సాధారణ ఇస్త్రీ పనితోనే చిన్న స్థాయిలోనే తన వ్యాపారం ప్రారంభించిన ఉదయ్ కస్టమర్ల అవసరాలను గమనిస్తూ క్రమంగా తన సేవల్ని విస్తరిస్తూ వెళ్లారు. మొదట కస్టమర్ల నుంచి బట్టల్ని సేకరించి ఇస్త్రీ చేసిన తర్వాత వాటిని తిరిగి వారి ఇళ్లకు వెళ్లి ఇచ్చేవారు. తర్వాత ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఆర్డర్లు స్వీకరించడం ప్రారంభించారు. కస్టమర్ల నుంచి ఆదరణ పెరగడంతో తన వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించారు. కేవలం ఇస్త్రీ సేవకే పరిమితం కాకుండా లాండ్రీ, డ్రైక్లీనింగ్, స్టీమ్ ప్రెస్ వంటి సేవల్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. వీటితో పాటుగా షూ క్లీనింగ్, సోఫాలు, కర్టెన్ క్లీనింగ్ వంటి సేవలు కూడా ప్రారంభించడం విశేషం. దీంతో బట్టలు లేదా ఇంట్లోని ఇతర వస్తువులను శుభ్రం చేయించుకోవడానికి కస్టమర్లు వేర్వేరు చోట్లకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గింది. ఇలా చిన్న ఇస్త్రీ సేవనే క్రమంగా ఆధునిక సదుపాయాలతో కూడిన ప్రొఫెషనల్ లాండ్రీ వ్యాపారంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఉదయ్ నిర్వహిస్తున్న 'ఐరన్ ఫీల్' సంస్థకు ముంబయిలోని కాటన్ గ్రీన్, సెవ్రీ, చించ్పోక్లీ ప్రాంతాల్లో బ్రాంచులు ఉన్నాయి. ఈ వ్యాపారం ద్వారా ఉదయ్ లక్షల్లో ఆదాయం సాధిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
మురికి వాడల యువతకు శిక్షణ, ఉపాధి
ఉదయ్ వ్యాపారంలో మరో ముఖ్యమైన అంశం నిరుద్యోగ యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరీ ఉపాధి కల్పించడం. అవును తాను స్వయంగా ఆర్థిక కష్టాలను ఎదుర్కొని పైకి రావడంతో అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వచ్చే యువత పడే ఇబ్బందులు ఉదయ్కు బాగా తెలుసు. అందుకే తన వ్యాపారం ద్వారా పేద, మురికివాడల నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న యువతకు వారికి తెలిసిన పనుల్లో స్వయంగా శిక్షణ ఇచ్చి, తన సంస్థలో పనులు కల్పిస్తూ వారిని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేస్తున్నారు. ఇలా తన వ్యాపారం వృద్ధి చెందడంతో పాటు మరికొందరి జీవితాల్లో కూడా మార్పు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ఉదయ్ ముందుకు సాగుతున్నారు. తాను స్వశక్తిగా నిలబడటమే కాకుండా, పది మందికి ఉపాధినిస్తూ ఉదయ్ పవార్ సాగిస్తున్న ఈ విజయవంతమైన ప్రయాణం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పెద్ద చదువులు, వ్యాపార కుటుంబ నేపథ్యం, పెద్ద పెట్టుబడి లేకపోయినా కస్టమర్ల అవసరాల్ని సరిగ్గా గుర్తించి, సంప్రదాయ వ్యాపారానికి ఆధునిక కస్టమర్ సర్వీస్ను జోడిస్తే అద్భుత విజయాలు సాధించవచ్చని ఉదయ్ పవార్ నిరూపించినట్లు చెప్పుకుంటున్నారు.
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