భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం- 15,000 మందిని చంపేందుకు ప్లాన్! విషాన్ని క్యాప్సూల్స్లో నింపి పంపిణీ
ముంబయిలో భారీ ఉగ్రకుట్న భగ్నం- మొహర్రం ఊరేగింపులో 15 వేల మందిని చంపేందుకు ప్లాన్- నిందితుడు ఫయాజ్ ప్రేమ్జీ అరెస్ట్
Published : June 28, 2026 at 1:22 PM IST
Mumbai Terror Plot Foiled : ముంబయి నగరంలో భారీ మారణహోమం తప్పింది. మొహర్రం ఊరేగింపులో వేలాది మంది ప్రాణాలు తీసేందుకు ఓ ఉన్మాది పన్నిన భయంకరమైన కుట్రను పోలీసులు, వాలంటీర్లు సకాలంలో భగ్నం చేశారు. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లు, పెయిన్ కిల్లర్స్ పేరుతో ప్రజలకు 'జింక్ ఫాస్ఫైడ్' అనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషాన్ని క్యాప్సూల్స్లో నింపి పంపిణీ చేశాడు ఓ దుర్మార్గుడు. ఈ మందులు మింగి దాదాపు 11 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. పక్కా ప్లాన్తో 15 వేల మందిని చంపాలనుకున్నానని నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించడం కలకలం రేపుతోంది.
ముంబయిలోని బైకుల్లా, రే రోడ్ ప్రాంతంలోని రెహ్మతాబాద్ శ్మశానవాటిక సమీపంలో శుక్రవారం మొహర్రం ఆషూరా ఊరేగింపు జరిగింది. వేలాది మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ రద్దీని ఆసరాగా చేసుకున్న ఫయాజ్ ప్రేమ్జీ అనే వ్యక్తి, ప్రజల మధ్యకు చేరి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. పెయిన్ కిల్లర్స్ అని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని నమ్మబలుకుతూ క్యాప్సూల్స్ ఇచ్చాడు. ఆ మాత్రలు వేసుకున్న 11 మందికి పైగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అందులో సల్మాన్ సయ్యద్ అనే వ్యక్తికి తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, వాంతులు కావడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారంతా ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు.
15వేల మందిని చంపాలని ప్లాన్
నిందితుడి తీరుపై అనుమానం వచ్చిన ముగ్గురు మహిళా వాలంటీర్లు, అతన్ని అడ్డుకున్నారు. అతను పంచుతున్న ఒక క్యాప్సూల్ తెరిచి చూడగా అందులో అనుమానాస్పద పౌడర్ కనిపించింది. వెంటనే వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అతిపెద్ద ప్రాణనష్టం తప్పింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు లౌడ్ స్పీకర్ల ద్వారా ఎవరూ ఆ మందులు వేసుకోవద్దని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని తనిఖీ చేయగా దిమ్మతిరిగే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. ఫయాజ్ పంపిణీ చేస్తున్నది మందులు కాదు, అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'జింక్ ఫాస్ఫైడ్'. సాధారణంగా దీనిని ఎలుకల మందులో ఉపయోగిస్తారు. నిందితుడి వద్ద ఉన్న దాదాపు 14,900 క్యాప్సూల్స్ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. నిందితుడు ఆన్లైన్లో 50 కిలోల జింక్ ఫాస్ఫైడ్, 30 వేల ఖాళీ క్యాప్సూల్స్ ఆర్డర్ చేసి, వాటిలో ఈ విషాన్ని స్వయంగా నింపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
తాను కనీసం 15 వేల మందిని చంపాలనుకున్నానంటూ నిందితుడు ఫయాజ్ పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఫయాజ్ ఓ బీబీఏ గ్రాడ్యుయేట్. అతనికి గతంలో ఇరాన్, ఇరాక్ దేశాలకు వెళ్లిన ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉండటంతో దర్యాప్తు సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. దీని వెనుక ఏదైనా ఉగ్రవాద సంస్థల హస్తం ఉందా? ఈ కుట్రకు మాస్టర్ మైండ్ ఎవరు? అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. బైకుల్లా పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితుడిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 123 ప్రకారం ఉద్దేశపూర్వకంగా విషం ఇచ్చి హాని కలిగించడం కింద కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టు అతనికి రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీ విధించింది.
ఎలకలను చంపేందుకు!
జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అనేది ఎలుకలను చంపేందుకు వాడే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రసాయనం. ఇది కడుపులోకి వెళ్లగానే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి 'ఫాస్ఫైన్ గ్యాస్'ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ గ్యాస్ నేరుగా గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, కిడ్నీలు, మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ విషానికి నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. బాధితులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి, వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ ద్వారా లక్షణాలను బట్టి చికిత్స అందించడం మాత్రమే ఏకైక మార్గం. ఇలాంటి ప్రాణాంతక విషాన్ని వేలాది మందికి ఇచ్చి మారణహోమం సృష్టించాలనుకున్న ఉన్మాది కుట్రను భగ్నం చేసిన ముగ్గురు మహిళా వలంటీర్లను, ముంబై పోలీసులను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.
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