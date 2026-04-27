పట్టాలు తప్పిన వందే భారత్ రైలు- రైల్వేస్టేషన్ సమీపిస్తుండగా ప్రమాదం
పుణె రైల్వే స్టేషన్లో పట్టాలు తప్పిన ముంబయి-సోలాపూర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్- డైమండ్ క్రాస్ వద్ద పట్టాలు తప్పిన వందేభారత్ నాలుగో బోగి
Published : April 27, 2026 at 10:44 PM IST
Vande Bharat Derail Pune : మహారాష్ట్ర పుణెలో ఘోర రైలు ప్రమాదం తప్పింది. పుణె రైల్వే స్టేషన్లోకి ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో ముంబయి-సోలాపూర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్కు చెందిన ఒక కోచ్ పట్టాలు తప్పింది. అయితే ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరూ గాయపడలేదని అధికారులు తెలిపారు. ముంబయి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (సిఎస్ఎమ్టి) నుంచి నైరుతి మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్కు వెళ్తున్న వందేభారత్ రైలు (నెం. 22225) ఒక ప్లాట్ఫాం సమీపంలోని క్రాసింగ్ మీదుగా వెళుతుండగా పట్టాలు తప్పింది. రాత్రి సుమారు 7.30 గంటలకు ఈ ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
"వందే భారత్ రైలుకు చెందిన ఒక కోచ్ చక్రాల్లో ఒకటి డైమండ్ క్రాసింగ్ వద్ద పట్టాలు తప్పింది. ఆ క్రాసింగ్ను ప్రాధాన్య క్రమంలో మారుస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఏ ప్రయాణికుడికీ గాయాలు కాలేదు." అని అధికారులు తెలిపారు. పుణె స్టేషన్లో కొనసాగుతున్న యార్డ్ పునరుద్ధరణ పనులలో భాగంగా ఈ క్రాసింగ్ను ఆధునీకరించనున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
#WATCH | Pune, Mahrashtra: One trolley of the fourth coach of 22225 CSMT Solapur Vande Bharat train derailed on the Diamond crossing while entering the Pune Station Platform at 19.30. No casualties have been reported. All passengers are safe.— ANI (@ANI) April 27, 2026
