పట్టాలు తప్పిన వందే భారత్​ రైలు- రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపిస్తుండగా ప్రమాదం

పుణె రైల్వే స్టేషన్‌లో పట్టాలు తప్పిన ముంబయి-సోలాపూర్ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌- డైమండ్‌ క్రాస్‌ వద్ద పట్టాలు తప్పిన వందేభారత్‌ నాలుగో బోగి

Vande Bharat Derail Pune
Vande Bharat Derail Pune (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 10:44 PM IST

Vande Bharat Derail Pune : మహారాష్ట్ర పుణెలో ఘోర రైలు ప్రమాదం తప్పింది. పుణె రైల్వే స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో ముంబయి-సోలాపూర్ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు చెందిన ఒక కోచ్ పట్టాలు తప్పింది. అయితే ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరూ గాయపడలేదని అధికారులు తెలిపారు. ముంబయి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (సిఎస్‌ఎమ్‌టి) నుంచి నైరుతి మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్‌కు వెళ్తున్న వందేభారత్​ రైలు (నెం. 22225) ఒక ప్లాట్‌ఫాం సమీపంలోని క్రాసింగ్ మీదుగా వెళుతుండగా పట్టాలు తప్పింది. రాత్రి సుమారు 7.30 గంటలకు ఈ ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

"వందే భారత్ రైలుకు చెందిన ఒక కోచ్ చక్రాల్లో ఒకటి డైమండ్ క్రాసింగ్ వద్ద పట్టాలు తప్పింది. ఆ క్రాసింగ్‌ను ప్రాధాన్య క్రమంలో మారుస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఏ ప్రయాణికుడికీ గాయాలు కాలేదు." అని అధికారులు తెలిపారు. పుణె స్టేషన్‌లో కొనసాగుతున్న యార్డ్ పునరుద్ధరణ పనులలో భాగంగా ఈ క్రాసింగ్‌ను ఆధునీకరించనున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

VANDE BHARAT DERAIL PUNE

