భారీ వర్షాలతో ముంబయి అతలాకుతలం- పలు విమానాలు రద్దు- అంబానీ కాన్వాయ్కు తప్పిన ప్రమాదం
ముంబయిలో భారీ వర్షాలు- కుర్లాలో చెట్టు కూలి 63 ఏళ్ల వృద్ధుడు మృతి
Published : July 5, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 8:33 PM IST
Mumbai Rain Chaos : ముంబయిని భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. దీనితో ఆదివారం ఇండిగోకు చెందిన నాలుగు విమానాలు రద్దు కాగా, వివిధ సంస్థలకు చెందిన 13 ల్యాండింగ్ విమానాలను సమీపంలోని విమానాశ్రయాలకు దారి మళ్లించామని, అవి సురక్షితంగా ముంబయిలోనే ల్యాండ్ అయ్యాయని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల వల్ల ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరాల్సిన 90 శాతం విమానాలు గంటకు పైగా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. రావాల్సిన విమానాల్లో 45 శాతం ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. దీనితో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అదానీ గ్రూప్, ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) సంయుక్తంగా ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సదరు ఎయిర్పోర్టు అధికారులు ఇవాళ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "ఉదయం సుమారు 10.17 గంటల సమంయలో గంటకు 42 నాట్స్ వేగంతో వీచిన బలమైన గాలులు, భారీ వర్షం కారణంగా విజిబిలిటీ తగ్గింది. ఈ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల రన్వే కార్యకలాపాలు ప్రభావం చూపాయి. నియమ, నిబంధనల ప్రకారం, ప్రయాణికులు, విమానాలు, గ్రౌండ్ సిబ్బంది భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని రన్వే కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాం" అని తెలిపింది. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడిన తర్వాత, ఒక గంట వ్యవధిలోనే రన్వేపై సాధారణ కార్యకలాపాలు మళ్లీ ప్రారంభమైనట్లు వారు తెలిపారు. రద్దు అయిన నాలుగు ఇండిగో విమానాల్లో 6ఈ 395 (దిల్లీ-ముంబయి), 6ఈ 5273 (ముంబయి-ఇండోర్), 6ఈ 552 (ఇండోర్-ముంబయి), 6ఈ 6613 (ముంబయి-దిల్లీ) ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ విమానాశ్రయం రోజుకు 980 నుంచి 1000 విమానాల రాకపోకలను నిర్వహిస్తుంది. ఇక్కడ గంటకు సగటున 48 విమానాల రాకపోకలు జరుగుతుంటాయి.
Been on the tarmac for 45 Mts with 4 flights in the queue. This is gonna be one long day. Avoid flights in to and out of #Mumbai for the next few days. #MumbaiRains @CSMIA_Official pic.twitter.com/TBzpCZkm2j— HariK (@outswing) July 5, 2026
అంబానీ కాన్వాయ్కు తప్పిన ప్రమాదం
ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముకేశ్ అంబానీ కాన్వాయ్కు ఆదివారం పెను ప్రమాదం తప్పింది. పశ్చిమ శివారులోని బంద్రా ప్రాంతంలో ఒక భారీ చెట్టు అంబానీ కాన్వాయ్ ముందే కూలిపోయింది. దీనితో అందులోని వారికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. చెట్టు కూలడంతో కాసేపు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అయితే అధికారులు సదరు చెట్టును తొలగించి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేసింది.
STORY | Mumbai rains: Tree collapses in front of Mukesh Ambani's security convoy— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
As torrential rains battered Mumbai on Sunday, a tree collapsed in front of industrialist Mukesh Ambani's security convoy in a western suburb, briefly obstructing traffic, police said.
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చెట్టు కూలి 63 ఏళ్ల వృద్ధుడు మృతి
కుర్లాలోని కమాని ప్రాంతంలోని నవపాడలో ఒక చెట్టు కూలడంతో 63 ఏళ్ల యూనస్ కుందవాలా మృతి చెందాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నవపాడలోని బీఎంసీ పాఠశాల సమీపంలోని గోమ్స్ గౌన్ బిల్డింగ్ ఏరియాలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బలమైన గాలి కారణంగా ఒక పెద్ద చెట్టు పక్కనే ఉన్న దుకాణంపై పడిపోయింది. ఆ సమయంలో యూనస్ కుందవాలా దుకాణంలో ఉన్నారు. భారీ చెట్టు పడడంతో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, బాధితుడు మార్గమధ్యంలోనే మరణించాడు.
రెడ్ అలర్ట్
భారీ వర్షాలతో ముంబయిలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. దీనితో వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. మెట్రో మార్గాల్లోనూ అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఇంకా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. సముద్రపు అలలు 4.19 మీటర్ల ఎత్తున ఎగసిపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అందుకే తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల కోసం 1916 హెల్ప్లైన్ నంబర్ను బీఎంసీ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
Mumbai is getting absolutely battered today. Over 250-300 mm of rain recorded in 24 hours, flights hit by runway delays & waterlogging across multiple low-lying areas. IMD has issued a Red Alertpic.twitter.com/UJT5JaWxkI— SaffronSoul (@TheRealDharm) July 5, 2026
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