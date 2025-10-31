ETV Bharat / bharat

'ప్రభుత్వం నుంచి రూ.2కోట్లు బకాయిలు రావాలి' చిన్నారులను నిర్బంధించిన వ్యక్తి ఆరోపణలు

ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని కాంగ్రెస్​ డిమాండ్

Mumbai Hostage Crisis
Mumbai Hostage Crisis (ETV Bharat)
Mumbai Hostage Crisis : ముంబయిలో 17 మంది చిన్నారులను నిర్భంధించి కలకలం సృష్టించిన నిందితుడు రోహిత్ ఆర్య మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాడు. అతడికి చెందిన అప్సర మీడియా ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ నెట్​వర్క్​ సంస్థకు పట్టణ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో రూ. 2కోట్లు బకాయిలు రావాల్సి ఉందని ఆరోపించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు చేసిన ఆరోపణలపై మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ స్పందించింది. కాగా ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని కాంగ్రెస్​ డిమాండ్ చేసింది.

రోహిత్ ఆర్య ఆరోపణలపై మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ స్పందించింది. రోహిత్​కు చెందిన అప్సర మీడియా సంస్థ 2022 -2023 మధ్య ప్రాజెక్ట్​ లెట్స్​ చేంజ్​ అనే కార్యక్రమానికి ఎంపికైనట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 59లక్షల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. 2023 జూన్​ 30 నాటికి రూ.9.9 లక్షల మొత్తాన్ని చెల్లించినట్లు వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 20 కోట్లతో రెండో దశ అమలు చేశామని పేర్కొంది.

అయితే, ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్య సమర్పించిన ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్​ అంసపూర్తిగానే ఉందని తెలిపింది. లెట్స్ చేంజ్​ కార్యక్రమానికి డాక్యుమెంటరీతోపాటు ప్రకటనలు, టెక్నాలజీ సహా ఇతర పనుల కోసం కాంట్రాక్ట్ అప్పగించారు. కానీ సాంకేతిక కారణాలు దృష్ట్యా ఈ పథకం అమలును నిలిపివేశామని వివరించింది. ఆ తర్వాత అమలుకు నిర్ణయించినా రోహిత్ ఆర్య తీరుతో ఆయన సంస్థను పక్కకు పెట్టామని తెలిపింది. లెట్స్ ఛేంజ్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ హోదాలో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పాఠశాలలు నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడని ఆరోపించింది. ఆయనకు ఆ అధికారం లేదని, ప్రభుత్వ నిబంధనలను అతిక్రమించాడని పేర్కొంది. దీంతో గత ఆగస్టులో సేకరించిన డబ్బను తిరిగి ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ చేయాలని ఆదేశించినట్లు చెప్పింది. ఆ తర్వాతే తిరిగి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసినట్లు గుర్తు చేసింది.

"నా మనవరాలు షూటింగ్ కోసం రావడంతో నేను కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వచ్చేదాన్ని. అక్టోబర్ 26 నుంచి ఆమెను ఇక్కడికి తీసుకువస్తున్నాను. మమ్మల్ని తొలి అంతస్థులో కూర్చోబెట్టారు. కానీ, కొంతసేపటి తర్వాత షూటింగ్ ప్రదేశంలో గందరగోళం జరగడంతో మాకు అనుమానం వచ్చింది. పిల్లలను నిర్భందించారని తెలియగానే అందరూ భయపడి ఏడవడం ప్రారంభించారు."

--ప్రత్యక్ష సాక్షి

"గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లోని స్టూడియోలో పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. మొదట షూటింగ్ జరుగుతోందని మేము అనుకున్నాము. ఆ తర్వాత కాసేపటికి కింద నుంచి ఏడుపు శబ్దం విన్న తర్వాత ఏదో జరిగిందని మా అమ్మమ్మ అర్థం చేసుకుంది. వెంటనే మా అమ్మకు ఫోన్​ చేసి చెప్పింది. ఆ తర్వాత కాసేపటికే పోలీసులు వచ్చారు.

--ప్రత్యక్ష సాక్షి

ఇదీ జరిగింది
పవయీ ప్రాంతంలోని RA యాక్టింగ్‌ స్టూడియోలో రోహిత్ ఆర్య అనే వ్యక్తి గత నాలుగైదు రోజులుగా ఆడిషన్స్‌ నిర్వహిస్తున్నాడు. గురువారం 15 ఏళ్ల వయసులోపు ఉన్న పిల్లలు 100 మంది ఆడిషన్స్‌ కోసం స్టూడియోకు వచ్చారు. ఇందులో 80 మంది వరకు చిన్నారులను బయటకు పంపించిన రోహిత్‌, మిగిలిన 20 మందిని మాత్రం స్టూడియో నుంచి వెళ్లకుండా అక్కడే బంధించాడు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన పిల్లలు స్టూడియో కిటికీల నుంచి సాయం కోసం అరిచారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట 45 నిమిషాల సమయంలో పిల్లలను బంధించినట్లు పోలీసులకు సమాచారం రాగా వెంటనే సత్వర ప్రతిస్పందన దళం, బాంబ్ స్క్వాడ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. నిందితుడితో మాట్లాడేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించినా అవి సాధ్యపడలేదు. చిన్నారులకు హాని కలిగిస్తానని బెదిరించడంతో అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ బృందం, స్టూడియో శౌచాలయం గుండా లోపలికి వెళ్లింది. 17 మంది చిన్నారులు సహా 19 మందిని సురక్షితంగా కాపాడింది. అయితే, ఈ క్రమంలో కాల్పులు జరగ్గా నిందితుడు గాయపడ్డాడు. అనంతరం ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. కాగా, నిందితుడి మానసిక స్థితి సరిగా లేదని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.

MUMBAI HOSTAGE SITUATION
MUMBAI HOSTAGE CASE
MUMBAI HOSTAGE DRAMA
MUMBAI HOSTAGE TAKER ENCOUNTER
MUMBAI HOSTAGE CRISIS

