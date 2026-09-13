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66 కిలోల గోల్డ్, 335 కిలోల వెండి ఆభరణాలతో గణపయ్యకు అలంకరణ- గణేశ్ మండపానికి రూ.703 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్‌- ఎక్కడంటే?

వినాయక చవితి వేడుకలకు రెడీ అవుతున్న భక్తులు- ఈ క్రమంలో వార్తల్లో నిలిచిన ముంబయిలోని జీఎస్‌బీ సేవా మండల్- తమ గణపతి మండపానికి రూ.703 కోట్ల బీమా చేయించిన నిర్వాహకులు

gsb seva mandal ganpati insurance 2026
బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో అలంకరించిన గణేశ్ విగ్రహం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 8:52 PM IST

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GSB Seva Mandal Ganpati Insurance 2026 : గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు యావత్‌ దేశం సిద్ధం అవుతోంది. విభిన్న ఆకృతుల్లో కొలువుదీరే గణపతుల కోసం మండపాలు ముస్తాబు అయ్యాయి. అయితే ఈ ఏడాది వినాయక చవితి వేడుకల్లో మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని ఓ గణేశ్‌ మండపం చర్చనీయాంశమైంది. అందుకు కారణంగా గణేశ్‌ మండపానికి ఏకంగా రూ.703.27 కోట్లకు ఇన్సూరెన్స్‌ చేయించడమే. అందుకే ఈ స్టోరీలో ఆ గణపతి మండపం ఏది? దానికి అంత బీమా చేయించడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

సంపన్న వినాయకుడిగా పేరు
ముంబయి శివారులోని మతుంగా ప్రాంతంలో గత ఏడు దశాబ్దాలుగా జీఎస్‌బీ సేవామండల్‌ వినాయక చవితి వేడుకలను ప్రత్యేకంగా, గ్రాండ్‌గా చేస్తోంది. ఈసారి జీఎస్‌బీ సేవామండల్ 72వ వార్షికోత్సవం జరుపుకోనుంది. దేశంలోనే సంపన్న వినాయకుడిగా పేరొందిన ఈ విఘ్నేశ్వరుడి వేడుకలకు ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ.703.27 కోట్లకు బీమా చేయించారు నిర్వాహకులు. గతేడాది రూ.474 కోట్లకు ఇన్సూరెన్స్‌ చేయించారు. ఇక్కడి విగ్రహాన్ని భారీ మొత్తంలో బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో అలంకరించనుండటమే అంత మొత్తంలో బీమా చేయించడానికి ప్రధాన కారణం. మరోవైపు, గణపయ్యను ఈ ఏడాది 66 కేజీల బంగారం, 335 కేజీల వెండి ఆభరణాలతో అలంకరించనున్నారు.

ఐదు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు
ముంబయిలోని జీఎస్‌బీ సేవా మండల్ ఈ ఏడాది గణేశ ఉత్సవాల కోసం రూ.703.27 కోట్ల బీమా కవరేజీని తీసుకుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇది గతేడాది తీసుకున్న రూ.474 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీతో చాలా ఎక్కువని చెప్పారు. సెప్టెంబర్ 14-18 వరకు కింగ్స్ సర్కిల్‌లో గణేశ్ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయని వివరించారు. సంప్రదాయ గణేశ్ నవరాత్రులు పది రోజుల పాటు జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది ఇక్కడ ఐదు రోజులే బొజ్జ గణపయ్యను మండపంలో ఉంచుతామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నిమజ్జం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

'పర్యావరణ హితం కోసం- ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడిని ప్రతిష్టిస్తాం'
"ఈ ఏడాది మేము గణేశ్ మండపానికి రూ. 703.27 కోట్ల బీమా కవరేజీని తీసుకున్నాం. ఒక బాధ్యతాయుతమైన మండలిగా, ప్రతి భక్తుని భద్రతను, రక్షణను నిర్ధరించడం మా బాధ్యత. ఈ ఏడాది మహా గణపతి విగ్రహాన్ని 66 కేజీలకు పైగా బంగారం, 335 కేజీల వెండి ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. పసిడి, వెండి నగలతో పాటు విలువైన రత్నాలను సాధారణంగా భక్తులు, దాతలు, వాలంటీర్లు విరాళంగా ఇస్తారు. పర్యావరణ హితం కోసం ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహాన్ని మండపంలో పెడుతున్నాం. " అని జీఎస్‌బీ సేవా మండల్ ప్రతినిధి అమిత్ పాయ్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

రోజుకు 40వేల మందికి అన్నదానం
ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజూ 40,000 మందికి అన్నదానం పెడతామని జీఎస్‌బీ సేవా మండల్ ప్రతినిధి అమిత్ పాయ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ గణేశ్ వేడుకలు జరిగే ఐదు రోజుల్లో మొత్తం రెండు లక్షల మందికి పైగా ప్రసాదం స్వీకరిస్తారని అంచనా వేస్తున్నామని అన్నారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా వేద సంప్రదాయాలు, శాస్త్రాల ప్రకారం అనేక ప్రార్థనలు, ధార్మిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. తమ పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలలో భాగంగా సంప్రదాయ ముద్రిత రసీదుల స్థానంలో డిజిటల్ రసీదులను ప్రవేశపెట్టామని వివరించారు. కాగితపు వ్యర్థాలను తగ్గించడం, మరింత పర్యావరణ అనుకూలమైన వినాయక చవితిని ప్రోత్సహించడం ఈ చర్య ముఖ్య ఉద్దేశమని చెప్పారు.

ఆకట్టుకున్న పుదుచ్చేరి గణేశుడు
మరోవైపు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలోని జీవానందం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల స్టూడెంట్లు అద్బుత ప్రతిభను కనబర్చారు. వాడిన కాగితాన్ని రీసైకిల్ చేసి 5 అడుగుల ఎత్తైన గణేశుని విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. ఈ గణేశ్ విగ్రహం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అలాగే సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్‌గా మారింది.

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