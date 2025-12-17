Telangana Panchayat Elections Results2025

మహిళలకు బదులు మగవాళ్ల ఖాతాల్లోకి రూ.10వేలు- తిరిగి ఇవ్వాలంటూ నోటీసులు- అంతా లబోదిబో!

మహిళ ఉపాధి కింద పురుషుల ఖాతాల్లో నగదు జమ- ఇప్పుడు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వం నోటీసులు

Mistakenly Money Transfer To Men Account
Mistakenly Money Transfer To Men Account (ETYV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 10:54 AM IST

Money Transfer To Men Account : 'ఎన్నికల ముందు నా ఖాతాలో రూ.10 వేలు వచ్చాయి. నేను దివ్యాంగుడిని. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పథకం కింద వచ్చాయని అనుకుని ఖర్చు చేశా. ఇప్పుడు ఆ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని నోటీసులు వచ్చాయి. మేం ఇ్పపుడు ఆ డబ్బును ఎక్కడ నుంచి తీసుకురావాలి. దీనిపై ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి' అని బిహార్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయనే ఒక్కడే కాదు అలా చాలా మందికి నగదును తిరిగి ఇవ్వాలని నోటీసులు వచ్చాయి. ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు కూడా విమర్శిస్తున్నాయి. అసలేందుకు వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేశారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉపాధి పథకం కిద సుమారు 75 లక్షల మందికి నేరుగా వారి ఖతాల్లోకి రూ.10 వేలు జమ చేశారు. దానికి ఆ వ్యక్తులకు సంబంధం ఏంటానని అనుకుంటున్నారా? అక్కడే ట్విస్ట్ దర్భంగా జిల్లాలోని కొంతమందికి మహిళలకు బదులు పురుషుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని దర్భంగా జిల్లాలోని జాలే బ్లాక్ ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ఓ లేఖ రాయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పెద్ద సంఖ్యలో ఈ మొత్తాలు మహిళల బదులు పురుషుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి వెళ్లినట్లు వెల్లడైంది. ఇప్పుడు ఆ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని వారికి నోటీసులు పంపించింది.

Mistakenly Money Transfer To Men Account
ప్రభుత్వం పంపించిన నోటీసు (ETV Bharat)

అహియారి గ్రామంలోని పలువురు పురుషులకు రూ.10 వేలు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ నోటీసులు వచ్చాయి. అయితే తమ కుటుంబంలో ఆ పథకం కింద ఎవరూ లేకపోయినా తమ ఖాతాలో నగదు జమ అయ్యాయిని అంటున్నారు. 'మేం ఫారమ్ కూడా నింపలేదు, డబ్బు కూడా అడగలేదు. ఖాతాలో డబ్బు వచ్చింది అందుకే ఖర్చు చేశాం. ఇప్పుడు ఎలా తిరిగి ఇవ్వాలి? మా ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. ప్రభుత్వమే ఈ మొత్తాన్ని మాఫీ చేయాలి' అని అంటున్నారు.

'డబ్బు లేకపోతే ఎలా తిరిగి ఇస్తాం?'
ఇప్పుడు నేను డబ్బును ఎక్కడ నుంచి తీసుకురావాలని మరో గ్రామస్థుడు బలరాం సహానీ అన్నారు. 'ఛఠ్ పూజకు ముందు నా ఖాతాలో డబ్బులు వచ్చాయి. వాటిని పూజ ఖర్చులకు వినియోగించాం. ఇప్పుడు నేను డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? ఇది ప్రభుత్వమే చూడాల్సిన విషయం. నోటీసులు పంపించి ఇలా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు' అని అన్నారు. తమ దగ్గర డబ్బే లేకపోతే ఇలా తిరిగి ఇస్తామని గ్రామస్థులు అంటున్నారు. 'ముందు ప్రభుత్వం డబ్బు ఇస్తుంది. తర్వాత తిరిగి ఇవ్వమంటుంది. ఇది ఏ నియమం? మా వద్ద డబ్బే లేదు, మరి ఎలా తిరిగి ఇస్తాం?' అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఆ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వలేరు : ఆర్​జేడీ
ఇలా నగదును తిరిగి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇవ్వడంపై ఆర్​జేడీ తీవ్రంగా విమర్శించింది. 'బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ నాయకులు, అధికారులు ఓట్లను కొనుగోలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చారు. పెద్ద గందరగోళం సృష్టించారు. మహిళల ఖాతాల బదులు రూ.10 వేలను పురుషుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు. ఇప్పుడు వారి నుంచి రూ.10,000 తిరిగి తీసుకోవడానికి లేఖలు రాస్తున్నారు. బిహార్‌లో ఆకలి, ద్రవ్యోల్బణం, వలసలు, నిరుద్యోగం ఈ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, ఆ డబ్బు వచ్చిన రోజే ఖర్చయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వలేరు. ముందు వారి ఓటును తిరిగి ఇవ్వండి' అని ఆర్​జేడీ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

