పుట్టుకతోనే రెండు చేతుల్లేవ్- 90 శాతం శారీరక వైకల్యం- జాతీయ పురస్కారం సొంతం చేసుకున్న పారా స్మిమ్మర్
Armless Para Swimmer From Keralam : చేతులు లేకుండా జన్మించిన కేరళంకు చెందిన పారా స్విమ్మర్ ఆసిమ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక 'సర్వశ్రేష్ఠ దివ్యాంగజన్' జాతీయ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు.
Published : November 26, 2026 at 7:06 PM IST
ఆ కుర్రాడికి పుట్టుకతోనే రెండు చేతుల్లేవు. అంతేకాకుండా 90 శాతం శారీరక వైకల్యం ఉంది. అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గలేదు. జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ పోటీలలో అదరగొట్టాడు. ఏకంగా 12 స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. అతడే కేరళంలోని కోజీకోడ్కు చెందిన పారా స్విమ్మర్ పి. మహమ్మద్ ఆసిమ్. ఆ కుర్రాడు తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక 'సర్వశ్రేష్ఠ దివ్యాంగజన్' జాతీయ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యాడు. అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా డిసెంబర్ 3న రాష్ట్రపతి భవన్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా ఆ క్రీడాకారుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును అందుకోనున్నారు. ఈ క్రమంలో దివ్యాంగ పారా స్మిమ్మర్ పి. మహమ్మద్ ఆసిమ్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
చిన్ననాటి నుంచి క్రీడలు, చదువంటే ఆసక్తి
ఆసిమ్ కోజికోడ్లోని ఫారూక్ కాలేజీలో మల్టీమీడియా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి క్రీడలు, చదువు అంటే ఈ కుర్రాడికి ఆసక్తి ఉండేది. కొన్నేళ్ల క్రితం తన కాలి వేళ్లతో అప్పటి కేరళం ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగ్గజ నాయకుడు ఊమెన్ చాందీకి ఒక లేఖ రాశాడు. తాను చదివిన వెలిమన్న లోయర్ ప్రైమరీ స్కూల్ను అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్గా మార్చాలని ఆ లెటర్లో అభ్యర్థించాడు. ఈ నేపథ్యంలో కేరళ ప్రభుత్వం ఆసిమ్ అభ్యర్థనను నెరవేర్చింది. ముక్కుతో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు ఈ పారా స్మిమ్మర్. దీంతో కోజీకోడ్ జిల్లాలోనే కాకుండా యావత్ కేరళంలోనూ ఆసిమ్ ఫేమస్ అయిపోయాడు.
12 స్వర్ణ పతకాలు సొంతం
కేరళంనకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆసిమ్ జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ పోటీలలో 12 స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. వీటిలో ఇటీవల జరిగిన జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో సాధించిన మూడు స్వర్ణ పతకాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 2028లో జరగబోయే లాస్ ఏంజిల్స్ పారాలింపిక్స్కు అర్హత సాధించాడు. పెరియార్ నదిని ఈదినందుకు కేరళ ప్రభుత్వ 'ఉజ్వల బాల్యం' పురస్కారం, ఆసియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. ఖతార్లో జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో మూడో స్థానం కోసం జరిగిన ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులను మైదానంలోకి తోడుగా తీసుకెళ్లే అవకాశం కూడా ఆసిఫ్కు లభించింది.
డిసెంబరు 3న అవార్డు ప్రదానం
ఈ ఏడాది 'సర్వశ్రేష్ఠ దివ్యాంగజన్' జాతీయ పురస్కారానికి కేరళం నుంచి ఎంపికైన ఏకైక వ్యక్తి ఆసిమ్. ఈ పురస్కారానికి సంబంధించిన అధికారిక ధ్రువీకరణ రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి నవంబర్ 24న అందిందని ఆసిమ్ తండ్రి మహమ్మద్ షాహీద్ తెలిపారు. డిసెంబర్ 1లోగా దిల్లీకి రావాలని అందులో రాష్ట్రపతి భవన్ అధికారులు కోరారని చెప్పారు. ఈ పురస్కారం వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ క్రీడల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిన దేశంలోని ఆరుగురు వ్యక్తులకు ప్రతి ఏటా అందిస్తారు. విజేతలకు రూ.2 లక్షల నగదు బహుమతి, ఒక పతకం, ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేస్తారు.
అయితే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు, స్వర్ణ పతకాలు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ ఆసిమ్ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నాడు. 2028 పారాలింపిక్స్కు ముందు తన అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్, టైమింగ్లను మెరుగుపర్చుకోవడానికి వచ్చే ఏడాది జనవరిలో ఐస్లాండ్లో జరగనున్న సిటీ వరల్డ్ పారా స్విమ్మింగ్ సిరీస్లో ఆసిమ్ పాల్గొవాల్సి ఉంది. ఈ పర్యటనకు డబ్బుల కొరతపై ఆసిమ్ తండ్రి షాహీద్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ టూర్కు నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి గడువు నవంబర్ నెలాఖరు అని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు, పోటీల కోసం స్థిరమైన ఆర్థిక సహాయం అందకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఐస్లాండ్ ఈవెంట్లో ఆసిమ్ పాల్గొని పారాలింపిక్స్ కోసం తన సన్నాహాలను కొనసాగించడానికి సహాయం చేయాలని స్పాన్సర్లకు, శ్రేయోభిలాషులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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