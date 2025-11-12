'ఎర్రకోటను ధ్వంసం చేసే కుట్ర'- దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై మొగల్ వారసురాలు ఆగ్రహం
దిల్లీలోని రెడ్ఫోర్ట్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో పేలుడు- ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన మొగల్ వారసురాలు సుల్తానా బేగం
Published : November 12, 2025 at 2:02 PM IST
Mughal Heir Angry On Red Fort Blast : దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన బాంబు పేలుడుపై మొగల్ వారసురాలు సుల్తానా బేగం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హిందూస్థాన్లోని గొప్ప చారిత్రాత్మక ప్రాంతమైన ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుకు కారణమైన వారందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, భవిష్యత్ ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలని ఆమె అన్నారు.
సోమవారం సాయంత్రం కారు పేలుడుతో దిల్లీ దద్దరిల్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన చరిత్రాత్మక ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగింది. దీనితో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, ఇంకా చాలా మంది ఆసుపత్రిలో వైద్యం పొందుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలోనే బంగాల్లోని హావ్డాలో నివసిస్తున్న మొగల్ వంశస్థురాలు సుల్తాన్ బేగం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "ఈ పేలుడు ఘటన గురించి విన్నవెంటనే నాకు చాలా బాధ వేసింది. ఎందుకంటే, ఈ పేలుడు వల్ల మొగలులు నిర్మించిన చారిత్రాత్మక కట్టడం దెబ్బతినేది" అని ఆమె అన్నారు.
ఇంతకీ ఎవరీమె?
మొగలుల చివరి చక్రవర్తి బహదూర్ షా జాఫర్. ఆయనకు సుల్తానా బేగం కోడలు వరుస అవుతుంది. వాస్తవానికి ఎర్రకోటను మొగలుల కాలంలో నిర్మించారు. కానీ ఇప్పుడది ప్రభుత్వ ఆస్తిగా ఉంది. ఏటా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంనాడు, భారత ప్రధాని ఈ ఎర్రకోటపైనే జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తారు. తరువాత జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి నరేంద్ర మోదీ వరకు ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే ఎర్రకోట ప్రభుత్వ ఆస్తి అయినప్పటికీ, దాని చరిత్ర మొగలులతో ముడిపడి ఉంది. అందుకే అక్కడ కారు పేలుడు జరగడంపై సుల్తానా బేగం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఈ పేలుడు వెనుక ఎర్రకోటను ధ్వంసం చేసే కుట్ర ఉండి ఉండవచ్చు. ఎర్రకోట దెబ్బతింటే ప్రభుత్వం నష్టపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్మారక చిహ్నం ఇప్పుడు భారతదేశ గుర్తింపుల్లో ఒకటిగా ఉంది. మన దేశ ప్రజలు ఎర్రకోటను చూడడానికి వెళతారు. విదేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడకు చాలా మంది వస్తారు. అందువల్ల ఎర్రకోటకు మరింత భద్రత కల్పించాలి. అసలు ఏం జరిగినా దానికి ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. వారు ఆ ప్రదేశాన్ని రక్షించుకోవాలి. తప్పుల నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఎర్రకోట, జామా మసీదు, మినా బజార్, ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్, ఫతేపుర్ సిక్రీ, అన్నీ మొగలుల సృష్టి. ఇవి మన వారసత్వం మాత్రమే కాదు. మన దేశ సంపద. ఇవి హిందూస్థాన్ గుర్తింపు. మొగలులైనా, నేటి ప్రభుత్వమైనా రక్షించుకోవాల్సిందే" అని సుల్తానా బేగం అన్నారు.
ఇప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
సుల్తానా బేగం మొగలుల వారసురాలు అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆమె ఓ సామాన్యురాలిగా బతుకుతోంది. "ఒకప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని చూడడానికి, మా అనుమతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు. కానీ నేడు నేను ఒక సామాన్యురాలిగా ఉన్నాను. నా దగ్గర డబ్బు లేదు. బలం లేదు. నేను చాలా పోరాడాను. కానీ నాకు ఎలాంటి ఫలితం రాలేదు" అని ఆమె అన్నారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ఆమెను మొగల్ వారసురాలిగా గుర్తించింది. ఆమెకు పెన్షన్ కూడా అందిస్తోంది. ఆ డబ్బులతోనే ఆమె ప్రస్తుతం జీవిస్తోంది.