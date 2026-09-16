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'ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయం'- UPI ఛార్జీలపై పార్లమెంటరీ ప్యానెల్​ మీట్​లో ఎంపీల ఆందోళన

ఈ ప్రజా వ్యతిరేక చర్య వల్ల దేశ ప్రజలందరూ ప్రభావితమవుతారని ప్రతిపక్ష ఎంపీల ధ్వజం

MPs on UPI Levy Fee
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((X/UPI_NPCI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 3:21 PM IST

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MPs on UPI Levy Fee : యూపీఐ లావాదేవీలపై మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేటు విధించాలని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై బుధవారం ప్రతిపక్ష ఎంపీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రజా వ్యతిరేక చర్య వల్ల దేశ ప్రజలందరూ ప్రభావితమవుతారని దుయ్యబట్టారు. అయితే, ఈ అంశాన్ని కొందరు ఎంపీలు సమావేశంలో లేవనెత్తారని, దీనిని కమిటీ తదుపరి మీటింగ్​లో చర్చించవచ్చని పార్లమెంటరీ ఆర్థిక వ్యవహారాల స్థాయీ సంఘం చైర్మన్ భర్తృహరి మహతాబ్ తెలిపారు. వ్యాపారులకు చేసే రూ. 2,000 దాటిన చెల్లింపులపై రుసుము విధించే ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల దేశ ప్రజలందరూ ప్రభావితమవుతారని కమిటీ సభ్యుడు RSP ఎంపీ ఎన్.కె. ప్రేమచంద్రన్ అన్నారు. ఇది పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయం అని ప్రేమచంద్రన్ చెప్పారు.

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MPS ON UPI CHARGES
MPS ON UPI LEVY FEE

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