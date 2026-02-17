ETV Bharat / bharat

డాక్టర్​ నంబర్​ కోసం గూగుల్​లో సెర్చ్​- కట్​ చేస్తే అకౌంట్​లో రూ.1.59 లక్షలు మాయం- సైబర్​ నేరగాళ్ల నయాట్రెండ్

డాక్టర్ అపాయింట్​మెంట్ కోసం వెతికే క్రమంలో డిజిటల్ మోసం- డాక్టర్​ నంబర్​కు బదులు తమ నంబరుతో నయవంచన- డాక్టర్లమని చెప్పి యాప్​ద్వారా అకౌంట్​ను లూటీ చేసిన సైబర్​ ముఠా

DOCTOR NUMBER CYBERCRIME IN MP
DOCTOR NUMBER CYBERCRIME IN MP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 7:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Doctor Number Cyber Fraud Case : సైబర్ కేటుగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పద్ధతిలో ప్రజల ఖాతాలను గుల్ల చేస్తున్నారు. ఎంత అప్రమత్తంగా ఉన్నా, ఏదో రూపంలో అందినకాడికి స్వాహా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ గూగుల్‌లో డాక్టర్​ అపాయింట్​మెంట్​ కోసం ఫోన్​ నంబర్​ను వెతికే క్రమంలో, రూ.1.5 లక్షలకు పైగా పోగొట్టుకున్నారు. ఈ కొత్త తరహా సైబర్​ దోపిడీ మధ్యప్రదేశ్​లోని షాదోల్ జిల్లాలో జరిగింది. సదరు బాధితురాలు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

గూగుల్ సెర్చ్‌తో మొదలైన ముప్పు
షాదోల్ జిల్లా బేవారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శివేశ్ కుమార్ సింగ్ వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయుడు. ఆయన కుమారుడు ఎముక సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతూ నాగ్‌పుర్‌లోని ఒక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కుమారుడి ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి, డాక్టర్ అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకోవడానికి శివేశ్, తన భార్య ఆర్తీ సింగ్‌కు సదరు డాక్టర్ నంబర్ వెతకమని చెప్పారు. దీంతో ఆర్తీ సింగ్ గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేయగా ఒక నంబర్ కనిపించింది. అయితే, అది అసలు డాక్టర్ నంబర్ కాదు. సైబర్ నేరగాళ్లు సృష్టించిన నకిలీ నంబర్​.

నమ్మించి ముంచేసిన కేటుగాళ్లు
ఆర్తీ సింగ్ ఆ నంబర్‌కు ఫోన్ చేయగా, అవతలి వైపు ఉన్న వ్యక్తులు తాము డాక్టర్ స్టాఫ్ అని నమ్మబలికారు. అపాయింట్‌మెంట్ ప్రక్రియ కోసం ఒక మొబైల్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. వారు చెప్పిన మాటలు నమ్మిన ఆమె, ఆ యాప్‌ను తన ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నారు. అంతే, ఆమె ఫోన్ నియంత్రణ సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. వెంటనే ఆమె బ్యాంకు ఖాతా నుంచి విడతల వారీగా డబ్బులు మాయమవ్వడం మొదలైంది. మొదట రెండు సార్లు రూ.50,000 చొప్పున, ఆ తర్వాత రూ.59,000 డెబిట్​ అయ్యాయి. ఇలా నిమిషాల వ్యవధిలోనే మొత్తం రూ.1,59,000 ఖాతా నుంచి మాయమయ్యాయి.

పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు
తమ కష్టార్జితం సైబర్ దొంగలు కాజేయడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆ దంపతులు షాదోల్ జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసి, తమ డబ్బును తిరిగి ఇప్పించాలని వేడుకున్నారు. కొడుకు వైద్యం కోసం దాచుకున్న డబ్బు ఇలా మోసపూరితంగా కోల్పోవడంతో వారు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

The victim Shivesh kumar singh shows the complaint
ఫిర్యాదు చూపిస్తున్న బాధితుడు శివేష్​ కుమార్ సింగ్​ (ETV Bharat)

సైబర్ సెల్ దర్యాప్తు
ఈ ఘటనపై అడిషనల్ ఎస్పీ అభిషేక్ దివాన్ స్పందిస్తూ, బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. నాగ్‌పుర్ ఆసుపత్రి వివరాల కోసం వెతికే క్రమంలో ఈ మోసం జరిగింది. ప్రస్తుతం సైబర్ సెల్ అధికారులు సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు అని ఆయన వెల్లడించారు.

అపరిచిత యాప్స్, లింక్స్​ జోలికి వెళ్లొద్దని
గూగుల్‌లో కనిపించే ప్రతి నంబర్ సరైనది కాదని, ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులు, కస్టమర్ కేర్ నంబర్ల విషయంలో అధికారిక వెబ్‌సైట్లను మాత్రమే సంప్రదించాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు సూచించే యాప్‌లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డౌన్‌లోడ్ చేయవద్దని చెబుతున్నారు. తాము సైబర్​ క్రైమ్​ బారిన పడ్డారని తెలిసిన వెంటనే సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​ లైన్​ నంబర్​ 1930కి కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

ఈ విషయం తెలుసా?
అంతకంతకు డిజిటల్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్​ ఆఫ్ ఇండియా తాజాగా ఒక ప్రకటన చేసింది. డిజిటల్ ఫ్రాడ్, మోసపూరిత ట్రాన్సాక్షన్స్​ ద్వారా నష్టపోయిన బాధితులకు గరిష్ఠంగా రూ. 25.000 వరకు పరిహారం లభిస్తుందని ప్రకటించింది. కస్టమర్లు పొరపాటున వన్​ టైమ్​ పాస్​వర్డ్​ (ఓటీపీ) చెప్పిన సందర్భాల్లోనూ ఈ పరిహారం లభిస్తుందని ఆర్​బీఐ గవర్నర్​ సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన నియమావళి ముసాయిదా (ఫ్రేమ్​ వర్క్)ను త్వరలో ప్రజాభిప్రాయం ద్వారా తెలుసుకునేందుకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఆర్​బీఐ వెల్లడించింది.​

రూ.180 కోట్ల సైబర్ మోసాల నెట్‌వర్క్‌- ఛేదించిన దిల్లీ పోలీసులు

పబ్​జీ గేమ్​తో ఫ్రెండ్స్- సైబర్ ఫ్రాడ్​ నెట్​వర్క్​లో పార్టనర్స్​​- ఇద్దరు తోడు దొంగలు అరెస్ట్!

TAGGED:

CYBER CRIME WITH DOCTOR NUMBER
NEW CYBERCRIME IN MADHYAPRADESH
DOCTOR APPOINTMENT NUBER FRAUD
DOCTOR NUMER FRAUD IN SHADOL
DOCTOR NUMBER CYBERCRIME IN MP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.