ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా ఆటోలోనే ప్రసవం- ఒకే కాన్పులో నలుగురు జననం- పుట్టిన కొద్దిసేపటికే శిశువులు మృతి
మధ్యప్రదేశ్లో ఆటోనే ముగ్గురు ఆడ, ఒక మగ శిశువులకు జన్మిచ్చిన మహిళ- కొద్దిసేపటికే నలుగురూ మృతి- అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడమే కారణమని కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణ
Published : July 8, 2026 at 11:18 AM IST
Women Delivery In Auto : మధ్యప్రదేశ్లో విషాద ఘటన జరిగింది. ప్రసవ వేదనతో బాధపడుతున్న గర్భిణిని ఆస్పత్రికి ఆటోరిక్షాలో తీసుకెళ్తుండగా ఆమె నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కొద్దిసేపటికే ఆ నలుగురు నవజాత శిశువులు మృతిచెందారు. అంబులెన్స్ సమయానికి అందుబాటులోకి రాకపోవడమే ఈ విషాదానికి కారణమని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. కానీ వైద్యులు మాత్రం నెలలు నిండకముందే పుట్టడం వల్లే శిశువులు మృతిచెందారని చెబుతున్నారు.
ఏడో నెలలోనే ప్రసవ వేదన
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఘటన మాండ్లా జిల్లా ఘుతాస్లో జరిగింది. నైగావ్కు చెందిన రజని సింగారంకు ఏడో నెల. అయితే బుధవారం అకస్మాత్తుగా ప్రసవ నొప్పులు వచ్చాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ప్రైవేటు వాహనంలో ఆమెను ఘుతాస్ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లినట్లు జిల్లా ప్రధాన వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి (సీఎంహెచ్వో) డాక్టర్ డీజే మొహంతి తెలిపారు. అయితే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అక్కడి వైద్యులు బిచియాలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తీసుకెళ్లాలని సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆటోలో తీసుకెళ్లారని అన్నారు. మార్గమధ్యంలోనే రజినికి ప్రసవమైందని, ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు మొహంతి చెప్పారు.
నలుగురు శిశువులు మృతి
నలుగురు పిల్లలు పుట్టిన కొద్ది సేపటికే మరణించారు. అయితే నెలలు నిండకముందే పుట్టడం, ఒక్కో శిశువు బరువు సుమారు 1.5 కిలోగ్రాములే ఉండటంతో వారిని కాపాడలేకపోయామని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, బిచియా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
'అంబులెన్స్ వచ్చి ఉంటే పిల్లలు బతికేవారు'
ప్రసవ వేదన ప్రారంభమైన వెంటనే అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలకు పలుమార్లు ఫోన్ చేశామని, స్పందన రాకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆటోలో ఆస్పత్రికి బయలుదేరాల్సి వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అంబులెన్స్ సమయానికి వచ్చి ఉంటే తమ పిల్లలను కాపాడి ఉండేవారని రజని భర్త గణేశ్ సింగారం పేర్కొన్నాడు. వైద్య సహాయం ఆలస్యంగా అందడంతో ఈ విషాదం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ఫిర్యాదు వస్తే విచారణ: కలెక్టర్
అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంపై వచ్చిన ఆరోపణల గురించి మండ్లా జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ నామ్దేవ్ ధోటే స్పందించారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనపై అధికారిక ఫిర్యాదు అందలేదని తెలిపారు. ఫిర్యాదు అందితే పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించి, వాస్తవాలు తేలిన తర్వాత అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
ఒకే కాన్పులో నలుగురు పిల్లలకు జన్మ
ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్లోనే ఓ మహిళ ఒకే కాన్పులో నలుగురు పిల్లలకు జన్మించింది. అది కూడా నార్మల్ డెలవరీ. నెలలు నిండకుముందే పుట్టిన ఈ శిశువుల్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, ఇద్దరు మగపిల్లలు ఉన్నారు. శ్యోపుర్ జిల్లాలోని తహసీల్ సమీపంలో ఉన్న భెరుపురా గ్రామంలో హుకుమ్ సుమన్, పూజా సుమన్ అనే దంపతులు నివసిస్తున్నారు. పూజా సుమన్కు మార్చి నెల 4వ తేదీ తెల్లవారుజామున సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో ఆ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఈ ప్రసవం జరిగింది. ఈ ప్రసవంలో ఆమె కేవలం ఒకే గంట వ్యవధిలోనే నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. పూజా సమన్కు సహజ పద్ధతిలోనే ప్రసవం చేశారు వైద్యులు. అత్యంత జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తతతో ఈ ప్రసవాన్ని నిర్వహించారు. సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో సిజేరియన్ చేస్తారని వైద్యులు అన్నారు. పిల్లలు ఇలా నెలలు పూర్తిగా నిండకుండానే జన్మిస్తే, వాళ్లు చాలా సున్నితంగా ఉంటారని అన్నారు. అందుకే ఇలా ఏడో నెలలో ప్రసవం జరిగితే తల్లికి బిడ్డకి, ఇద్దరికీ ప్రమాదంగా పరిగణిస్తారని చెప్పారు.
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