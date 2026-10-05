అమానుషం- ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో స్ట్రెచర్ ఇవ్వని సిబ్బంది- తమ్ముడిని భుజాలపై మోసుకెళ్లిన మహిళ
దివ్యాంగుడైన వ్యక్తికి స్ట్రచర్ ఇవ్వని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది- విధిలేక తన సోదరుడిని భుజాలపై వేసుకొని తీసుకెళ్లిన సోదరి- వీడియో వైరల్
Published : October 5, 2026 at 8:16 AM IST
Woman Denied a Stretcher In Govt Hospital : దేశం ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్తోందని ప్రభుత్వాలు చెబుతుంటే, పేదలు మాత్రం ఇంకా పడరాని పాట్లు పడుతూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం బాగా లేకపోతే ఖరీదైన వైద్యం చేయలేక, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కానీ అక్కడ కూడా వారికి తీవ్ర నిరాశే ఎదురవుతోంది. దీనిని కళ్లకుకట్టినట్లు చూపించే ఓ హృదయ విదారకరమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. కొత్తగా ప్రారంభించిన ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సరిపడా స్ట్రెచర్లు ఉన్నా, వాటిని సిబ్బంది ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో, ఓ మహిళ తన దివ్యాంగుడైన సోదరుడిని చికిత్స కోసం తన భుజాలపై మోసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వైద్య సేవలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీనితో ఆసుపత్రి వర్గాలు తూతూ మంత్రంగా దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాయి. ఇంతకీ ఇదంతా ఎక్కడ జరిగిందంటే?
మధ్యప్రదేశ్లోని గునా జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఈ అమానుష ఘటన జరిగింది. బాధిత మహిళ పేరు కృష్ణ బాయి. ఆమె రఘోగఢ్లోని బోర్ఖేడీ గ్రామానికి చెందిన మహిళ. ఆమెకు జగదీశ్ బిల్ అనే దివ్యాంగుడైన సోదరుడు ఉన్నారు. గత ఏడాది కాలంగా అతను అనారోగ్యంగా బాధపడుతున్నాడు. అతను దివ్యాంగుడు కావడం వల్ల సరిగ్గా నడవలేడు. దీనితో అతనికి చికిత్స అందించేందుకు సోదరి పీఎం అభిమన్యు క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది. ఆసుపత్రిలో సరిపడా స్ట్రెచర్లు ఉన్నప్పటికీ, దివ్యాంగుడైన వ్యక్తిని తీసుకెళ్లడానికి వాటిని అక్కడున్న సిబ్బంది ఇవ్వలేదు. దీనితో విధి లేక కృష్ణ అనే మహిళ తన సోదరుడికి తన భుజాలపై వేసుకొని వార్డుకు తీసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యి, తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలకు పూనుకున్నారు. ఇద్దరు ఉద్యోగులకు నోటీసులు జారీ చేశారు.
ఆసుపత్రుల్లో పేదల పాట్లు
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ పీఎం-అభియాన్ క్రిటికల్ కేర్ ఆసుపత్రిని ఈ ఫిబ్రవరి నెలలోనే ప్రారంభించారు. ఇంతలోనే ఇలాంటి దారుణ ఘటన జరగడం గమనార్హం. దీనిపై బాధిత మహిళ మాట్లాడుతూ తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "నా సోదరుడికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంది. నేను చుట్టూ చూశాను కానీ సాయం చేయడానికి ఆసుపత్రిలో ఎవరూ కనిపించలేదు. అందుకే సోదరుడిని భుజాలపై మోసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది." - కృష్ణా బాయి
తగినన్ని స్ట్రెచర్లు ఉన్నాయ్- కానీ!
ఈ ఘటనపై సదరు ఆసుపత్రి చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ రాజ్కుమార్ రిషివర్ ప్రశ్నించగా ఆయన ఏమన్నారంటే, "ఒక సోదరి తన సోదరుడిపై ఉన్న ప్రేమతో అతడిని వీపుపై మోసుకువచ్చింది. వాస్తవానికి మా ఆసుపత్రిలో తగినన్ని స్ట్రెచర్లు ఉన్నాయి. వీడియోలో ఆమె సర్జికల్ వార్డు నుంచి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అక్కడ తగినన్ని స్ట్రెచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాదు తగినంత మంది సహాయకులు కూడా విధుల్లో ఉన్నారు. అయితే వీడియో తీస్తున్న వారు ఆ మహిళకు స్ట్రెచర్ అందించడంలో సహాయపడి ఉంటే బాగుండేది" అని అన్నారు.
ఇద్దరు ఉద్యోగులకు నోటీసులు
'రోగిని ఆసుపత్రిలో చేర్చే వరకు అసిస్టెంట్ గ్రేడ్-2 (ఆసుపత్రి సిబ్బందిలో ఒకరు) అతనితో ఉన్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపిస్తోంది. అయితే రోగి పరిస్థితిని బట్టి సకాలంలో స్ట్రెచర్, వీల్ఛైర్ అందించలేదు. అందుకే ఆ అసిస్టెంట్కు, అవుట్సోర్స్ వార్డ్ బాయ్ హిమాంశ్కు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి మళ్లీ జరగకుండా నివారించేందుకు, అవసరమైనప్పుడల్లా రోగులకు అక్కడికక్కడే స్ట్రెచర్లు, వీల్ఛైర్లు అందేలా చూడాలని అసిస్టెంట్ మేనేజర్కు సూచించడం జరిగింది' అని సదరు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.
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