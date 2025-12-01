సామూహిక వివాహ వేడుకలో సీఎం కొడుకు పెళ్లి- చాలా సింపుల్గా చేసిన ముఖ్యమంత్రి
21 జంటలతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి కుమారుడి వివాహం- ఆ సందేశం ఇచ్చేందుకే!
Published : December 1, 2025 at 3:51 PM IST
CM Son Mass Wedding : మన దేశంలో బడాబాబుల పెళ్లిళ్లు ఎంత వైభవంగా జరుగుతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అలాంటిది ఓ ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు అత్యంత సాదాసీదాగా సామూహిక వివాహ వేడుకలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు ఎలాంటి కానుకలు, హంగూ, ఆర్భాటాలు లేకుండా ఈ తంతు ముగించాడు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఇదే నిజం.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ చిన్నకుమారుడు డాక్టర్ అభిమన్యు తన చిరకాల స్నేహితురాలైన డాక్టర్ ఇషితా పటేల్ను ఆదివారం ఉజ్జయినిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. బాబా రామ్దేవ్ మంత్రాలు చదువుతుండగా, పూల దండలు మార్చుకుని, అగ్ని చుట్టూ ఏడు ప్రదక్షణలు చేసి చాలా సింపుల్గా ఈ తతంగాన్ని ముగించారు. వీరితో పాటు మరో 21 జంటలు కూడా ఇదే ముహూర్తంలో వివాహం చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. ఈ వివాహం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ సమాజానికి ఈ గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. సమాజంలోని భిన్న వర్గాలకు చెందిన 21 జంటలతో సహా తన కుమారుడి వివాహం జరిపించి, సామాజిక భేదాలు ఉండకూడదనే స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు.
సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహ వేడుకలు
ఈ సామూహిక వివాహ వేడుకలను సన్వారాఖేడిలోని వాకంకర్ వంతెన సమీపంలోని గీతా కాలనీలో నిర్వహించారు. భోపాల్, ఉజ్జయిని నుంచి కళాకారులను రప్పించి, సామూహిక పెళ్లిళ్ల కోసం 5 ప్రత్యేక గోపురాలు, రెండు భారీ వేదికలను నిర్మించారు. ఆ తరువాత, ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు అభిమన్యుతో సహా మొత్తం 21 మంది వరులు తమ వధువులను తీసుకెళ్లడానికి గుర్రాలపై ఊరేగింపుగా వెళ్లారు. ఈ ఊరేగింపు కన్నుల పండువగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బరాత్లో సీఎం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతోపాటు, మిగతా 21 జంటల చుట్టాలు, స్నేహితులు కూడా ఉత్సాహం పాల్గొన్నారు. వారంతా ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ, సమైక్యంగా, సంతోషంగా వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ సామూహిక వివాహాలను బాబా రామ్దేవ్, బాగా బాగేశ్వర్లు దగ్గరుండి జరిపించారు. వారు మంత్రాలు చదువుతూ వధూవరుల మెడల్లో వరమాలలు వేయించారు. హోమగుండం చుట్టూ వారిచేత ఏడు అడుగులు వేయించారు.
వంటకాలు అదుర్స్
సాధారణంగా ధనవంతుల ఇళ్లల్లో చేసే పెళ్లిళ్లకు రకరకాల వంటకాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ స్వయంగా నిర్వహించిన ఈ సామూహిక వివాహ వేడుకలో కొన్ని కీలక మార్పులు చేశారు. పెళ్లి విందులో కేవలం 3 రకాల తీపి పదార్థాలు (స్వీట్స్), రెండు రకాల కూరలు, సబ్జీ-పూరీ, దాల్-రోటీ, అన్నం ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా సామాన్యులు చేసే పెళ్లి వేడుకల్లో ఆహారం, ధనం వృథాను నివారించాలనే మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
నేతల ఆశీస్సులు
ఈ వివాహ వేడుకలకు 8 రాష్ట్రాల గవర్నలు, 11 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ప్రముఖ రాజకీయ నేతలు, వీవీఐపీ, వీఐపీలు, 25 మంది సాధువులు హాజరయ్యారు. వారు నూతన జంటలను ఆశీర్వదించారు. ఈ వేడుకలో వధూవరులకు చెందిన 42 కుటుంబాలతో పాటు, దాదాపు 30వేల మంది అతిథులు పాల్గొన్నారు.
నో కానుకలు- కానీ
ఈ సామూహిక వివాహ వేడుకలో మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, వధూవరులు అతిథుల నుంచి ఎలాంటి కానుకలు తీసుకోలేదు. అయితే ఈ వివాహ వేడుక జరిపించిన ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం మాత్రం నూతన జంటలకు అవసరమైన అన్ని వస్తువులను కానుకగా ఇచ్చింది. మరోవైపు అఖిల భారత అఖార పరిషత్, మానసాదేవి ట్రస్ట్, హరిద్వార్ అధ్యక్షుడు, జునా అఖార ప్రధాన పోషకులు కలిసి ఒక్కొక్క కొత్త జంటలకు ఒక్క లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఇస్తామని ప్రకటించారు.
