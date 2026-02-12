ETV Bharat / bharat

లక్ష మంది నవజాత శిశువుల్లో ఒక్కరికే వ్యాధి- రిస్క్ ఉన్నా ట్రీట్​మెంట్​ చేసి కాపాడిన వైద్యులు

శిశువుకు అరుదైన పెరీనటల్ చికెన్ పాక్స్- శ్వాస తీసుకోవడానికీ ఇబ్బందిపడిన పసికందు- చిన్నారి బాధను చూసి తల్లడిల్లిన తల్లిదండ్రులు- వ్యాధి సోకే ముప్పున్నా లెక్క చేయకుండా ట్రీట్మెంట్

Rare Disease Perinatal Chickenpox
new born baby (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Rare Disease Perinatal Chickenpox : ప్రతి లక్ష మంది నవజాత శిశువుల్లో కేవలం ఒకరే పెరీనటల్ చికెన్ పాక్స్ బారిన పడుతుంటారు. తమ బిడ్డ ఈ అరుదైన అంటువ్యాధి బారినపడ్డాడని తెలియక, అతడి తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. ఎన్నో ప్రముఖ ఆస్పత్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. ఎంతోమంది పిల్లల వైద్య నిపుణులకు తమ కొడుకును చూపించారు. అయినా ఆ పసికందు ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు. చివరకు శ్వాస తీసుకోవడానికీ ఆ చిట్టితండ్రి ఇబ్బందిపడ్డాడు. ఈ కష్టకాలంలో ఒక ఆశాజ్యోతి వెలిగింది. చివరకు ఒక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు ఆ బాబు ప్రాణాలను కాపాడి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.

పసికందుకు చికెన్ పాక్స్ - ఆరోగ్యం విషమం
మధ్యప్రదేశ్‌లోని సాగర్ జిల్లాలో గౌర్ ఝామార్ అనే పట్టణం ఉంది. ఈ పట్టణానికి సమీపంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన దంపతులకు కుమారుడు జన్మించాడు. ఆ శిశువుకు పుట్టుకతోనే ఆటలమ్మ (అమ్మవారు - చికెన్ పాక్స్) ఉంది. ఇదొక సాంక్రమిక వ్యాధి. అంటే ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి ఈజీగా వ్యాపిస్తుంది. ఇది సోకిన వారి ఆరోగ్యం కొన్నిసార్లు విషమిస్తుంటుంది. తమ బిడ్డకు సాధారణమైన చికెన్ పాక్స్ సోకి ఉంటుందని ఆ తల్లిదండ్రులు భావించారు. చాలా ఆస్పత్రుల్లో చూపించారు. ఎన్నో మెడిసిన్స్ వాడారు. అయినా బిడ్డను చికెన్ పాక్స్ వీడలేదు. పిల్లల స్పెషలిస్టు వైద్యులకు చూపించినా శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. ఈక్రమంలో బిడ్డ ఆరోగ్యం విషమించసాగింది. శ్వాస తీసుకోవడానికీ ఆ పసికందు నానా అవస్థలు పడ్డాడు. ఈ దశలో శిశువును పలు ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లగా, అడ్మిట్ చేసుకోలేం అని తల్లిదండ్రులకు వైద్యులు చెప్పేశారు. దీంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాక వారు మానసికంగా కుమిలిపోయారు.

Rare Disease Perinatal Chickenpox
చిన్నారికి చికిత్స అందించిన డాక్టర్లు (ETV Bharat)

తల్లి కడుపులో ఉండగానే బిడ్డకు చికెన్ పాక్స్
సాగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న బుందేల్‌ఖండ్ వైద్య కళాశాల ఆస్పత్రిలో తమ బిడ్డను ఆ తల్లిదండ్రులు అడ్మిట్ చేశారు. ఈ పసికందుకు చికిత్సను అందించే బాధ్యతను డాక్టర్ అజిత్ అసతి, డాక్టర్ మహేంద్ర సింగ్ చౌహాన్‌లతో కూడిన వైద్యుల టీమ్‌కు బుందేల్‌ఖండ్ వైద్య కళాశాల పీడియాట్రిక్స్ విభాగం అధిపతి డాక్టర్ ఆశిష్ జైన్ అప్పగించారు. శిశువు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో తొలుత అతడిని వెంటిలేటర్‌ సపోర్ట్‌పై ఉంచారు. అనంతరం బిడ్డకు వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించిన పీడియాట్రిక్స్ విభాగం వైద్య నిపుణులు పలు కీలక అంశాలను గుర్తించారు. ఈ శిశువు పుట్టడానికి కొన్ని నెలల ముందు తల్లికి చికెన్ పాక్స్ సోకింది. తల్లి ఇన్ఫెక్షన్ కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు కూడా ప్రబలిందని గుర్తించారు. ఈ తరహా వ్యాధిని వైద్య పరిభాషలో పెరీనటల్ చికెన్ పాక్స్ అంటారు. లక్ష మంది నవజాత శిశువుల్లో ఒకరికే వచ్చే అరుదైన వ్యాధి ఇది. శిశువు ఇదే వ్యాధి బారిన పడ్డాడని వైద్యులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఈవిషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు.

రిస్క్‌ను లెక్క చేయకుండా శిశువుకు చికిత్స
పెరీనటల్ చికెన్ పాక్స్ చాలా వేగంగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంది. శిశువుకు చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు, వైద్య సిబ్బందికీ ఇది ప్రబలే ముప్పు ఉంటుంది. అయినప్పటికీ వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది ఏ మాత్రం భయపడకుండా వైద్యాన్ని అందించారు. ఓ వైపు పసికందుకు చికెన్ పాక్స్‌ ముప్పును తగ్గించే చికిత్సను అందిస్తూనే, మరోవైపు అతడి శ్వాసకోశ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచారు. దీంతో వెంటిలేటర్ సహాయం లేకుండానే శ్వాస తీసుకునే స్థాయికి శిశువు ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. క్రమంగా చికెన్ పాక్స్ కూడా తగ్గిపోయింది.

డాక్టర్లు అంకితభావంతో చికిత్స అందించారు
"మా ఆస్పత్రి వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది ఆ శిశువు ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. బిడ్డ నుంచి చికెన్ పాక్స్ సోకే రిస్క్ ఉందని తెలిసి కూడా మా డాక్టర్లు భయపడలేదు. చాలా అంకితభావంతో ఈ చికిత్సను చేశారు. మా ఆస్పత్రిలో చేరే సమయానికి ఆ బిడ్డ సరిగ్గా శ్వాస కూడా తీసుకునే పరిస్థితిలో లేడు. ఇప్పుడు అతడికి అలాంటి ఇబ్బందులేమీ లేవు. తల్లి పాలను కూడా తాగుతున్నాడు. అందుకే శిశువును డిశ్చార్జ్ చేశాం. ఆ బిడ్డకు వైద్యచికిత్స అందించిన డాక్టర్ల టీమ్‌లో రూప అగర్వాల్, అంకిత్ జైన్, హర్ష్ పాటిదార్, పీయుష్ గుప్తా, దివ్యశ్రీ బాఘేల్, యశ్ సోని, ఎస్.కె. పాండే ఉన్నారు" అని చిన్నారికి చికిత్స అందించిన వైద్యుల టీమ్‌లో కీలక పాత్ర పోషించిన డాక్టర్ అజిత్ అసతి తెలిపారు.

