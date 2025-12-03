ETV Bharat / bharat

ఒకే కాన్పులో నలుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన మహిళ- 7నెలల క్రితమే భర్త చనిపోయినా!

ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు ఆడబిడ్డలు, ఒక మగబిడ్డ జననం- అందరూ సేఫ్​!

Woman Gives Birth To 4 Children
Woman Gives Birth To 4 Children (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Woman Gives Birth To 4 Children : మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​లో ఓ మహిళ ఒకే కాన్పులో నలుగురు బిడ్డలకు జన్మ నిచ్చింది. అందులో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కాగా, ఒక మగబిడ్డ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ నలుగురు పసికందులు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని వైద్యులు తెలిపారు. వారిని ఇంటెన్సివ్​ కేర్​ యూనిట్​లో ఉంచామని పేర్కొన్నారు.

షబ్నం మన్సూరి అనే గర్భిణీ గత ఆదివారం రాజ్​మొహల్లాలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరారు. అప్పటి నుంచి ఆమెకు డాక్టర్​ ఫర్హత్ పఠాన్ చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, బుధవారం ఉదయం షబ్నంకు పురిటి నొప్పులు రావడంతో ఆమెకు సిజేరియన్ చేశారు. ఈ కాన్పులోనే ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా మొత్తం నలుగురు పిల్లలు ఆమెకు జన్మించారని డాక్టర్ ఫర్హత్ పఠాన్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం నలుగురు పిల్లలు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నట్లు తెలిపారు. వారి బరువు వరుసగా 1కిలో 400 గ్రాములు, 1కిలో 68 గ్రాములు, 1కిలో 90 గ్రాములు, 1కిలో 365 గ్రాములుగా ఉందని అన్నారు. సహజంగా ఉండాల్సినదాని కంటే తక్కువ బరువు ఉండడంతో వారిని ఐసీయూలో ఉంచామని పేర్కొన్నారు.

అందుకే సిజేరియన్ చేశాం!
"ఒకేసారి ఎక్కువ మంది పిల్లలను ప్రసవించడాన్ని మల్టిపుల్ డెలివరీ అంటారు. ఇద్దరు నుంచి నలుగురు లేదా ఐదుగురు పిల్లలు ఈ విధంగా పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో సిజేరియన్ చేస్తాం. ప్రస్తుతం షబ్నం ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది. కానీ కొంత బలహీనంగా ఉంది. కానీ పిల్లల సంరక్షణ కోసం వారిని పెద్ద ఆసుపత్రికి పంపించాం." - డాక్టర్​ ఫర్హత్ పఠాన్​, గైనకాలజిస్ట్​

7 నెలల క్రితమే భర్త మరణం
వాస్తవానికి 7 నెలల క్రితమే షబ్నం భర్త సయ్యద్ మన్సూరి ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. ఇది ఆమె జీవితంలో చాలా బాధాకరమైన విషయం. కానీ అంతకు ముందే ఆ జంట ఐవీఎఫ్​ (ఇన్​ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్) పద్ధతిలో చికిత్స తీసుకుంది. అంటే ఆమె భర్త వీర్యకణాలను కృత్రిమంగా ఆమెలో ప్రవేశపెట్టారు. దీని ఫలితంగా ఆమెకు గర్భం వచ్చింది. కానీ ఈ శుభవార్త వినకుండానే ఆమె భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. అయినా ఆ బాధను దిగమించి, ఆమె బిడ్డలకు జన్మనివ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇప్పుడు నలుగురు బిడ్డలకు తల్లి అయ్యింది.

'ఐవీఎఫ్ విధానంలో గర్భధారణకు చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ఎంతో జాగ్రత్తగా, మంచి నైపుణ్యంతో చేయాల్సి ఉంటుంది. షబ్నం విషయంలో అంతా మంచే జరిగింది. ఇది ఆ మహిళ ధైర్యం, బలమైన మాతృత్వ భావనకు ప్రతీక. క్లిష్టపరిస్థితుల్లోనూ ఆమె ధైర్యంగా ముందుకెళ్లడం సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకం' అని డాక్టర్ ఫర్హత్ అన్నారు.

Shabnam gave birth to 4 children through IVF technology
ఒకే కాన్పులో 4 బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన మహిళ- అడ్మిషన్ ఫారమ్​ (ETV Bharat)

ఐవీఎఫ్​ ఉపయోగాలు
సహజ పద్ధతుల్లో కనీసం ఒక ఏడాది పాటు ప్రయత్నించినా సంతానం కలగకపోయే, వాళ్లు ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో గర్భం దాల్చవచ్చు. పిల్లలు లేని వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో పురుషుని నుంచి తీసిన స్పెర్మ్​ను, మహిళ నుంచి సేకరించిన అండాన్ని ఒక ల్యాప్​లో కృత్రిమంగా ఫలదీకరణం చేయిస్తారు. అందుకే దీనిని టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ విధానం అని కూడా అంటారు. కానీ నిజానికి శిశువు టెస్ట్ ట్యూబ్​లో పెరగదు. ఫలదీకరించిన అండాన్ని మహిళ గర్భంలోకి చొప్పిస్తారు. అక్కడే బిడ్డ పెరుగుతుంది. నెలలు నిండిన తరువాత సహజ పద్ధతుల్లో లేదా సిజేరియన్ ద్వారా కాన్పు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

