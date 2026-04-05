త్వరలో ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్- అంజన్నకు స్టూడెంట్స్ మొక్కులు- పాస్ చేయాలనే చీటీలతో నిండిపోతున్న హుండీలు!

ఏప్రిల్ రెండో వారంలో మధ్యప్రదేశ్‌ 10,12వ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్- ఈ క్రమంలో భోపాల్‌లోని గుడులకు క్యూ కడుతున్న విద్యార్థులు- తమను పాస్ చేయాలని దేవుళ్లను వేడుకుంటున్న స్టూడెంట్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 1:59 PM IST

Student Prayers For Exam Passing : పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలవుతున్నాయంటే విద్యార్థుల్లో టెన్షన్ అంతా ఇంతా కాదు. ఎందుకంటే బాగా చదివే వారు మంచి మార్కులు వస్తాయో? లేదో? అని కంగారుపడతారు. ఇంకొందరు అత్తెసరు మార్కులతోనైనా పాసవ్వాలని కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తమను ఎలాగైనా పాస్ చేయాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తారు. అచ్చం ఇదే పరిస్థితి మధ్యప్రదేశ్‌ రాజధాని భోపాల్‌లో ఏర్పడింది. బోర్డు పరీక్షల ఫలితాలు వెలువడనున్న తరుణంలో విద్యార్థులు ఆలయాలకు పోటెత్తుతున్నారు. పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఏప్రిల్ రెండో వారంలో రిజల్ట్
మధ్యప్రదేశ్ బోర్డు 10,12వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు ఏప్రిల్ రెండో వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో భోపాల్ వ్యాప్తంగా ఆలయాలను సందర్శించే విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. నగరంలోని పలు ఆలయాల్లోని హుండీలు విద్యార్థులు మొక్కులు, కోరికలతో రాసిన చీటీలతో నిండిపోతున్నాయి. ఈ చీటీలలో కొందరు కేవలం పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైతే చాలని కోరుకుంటున్నారు. మరికొందరు మంచి మార్కులు వస్తే దేవుడికి నైవేద్యంగా లడ్డూలు సమర్పిస్తామని మొక్కుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తామని విన్నవించుకుంటున్నారు. అలాగే కొందరు ఉపవాసాలు ఉంటామని దేవుడి హుండీలో చీటీలను వేస్తున్నారు. ఇటీవలి రోజుల్లో భోపాల్‌లోని న్యూ మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఉన్న శని, ఖట్లాపుర, గణేష్ ఆలయాలకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు తరలివస్తున్నారు.

ప్రతి ఏటా రిజల్ట్స్‌కు ముందు ఇదే సంప్రదాయం : ఆలయ పూజారి
విద్యార్థులు మొదట దైవ ప్రార్థనలు చేసి, ఆపై తమ నిర్దిష్ట కోరికలను ఒక కాగితంపై రాసి దానిని హుండీలో వేస్తున్నారని శని ఆలయ పూజారి అరుణ్ తెలిపారు. ఫలితాలు వెలువడటానికి ముందు ప్రతి ఏటా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారని వెల్లడించారు. అయితే ఈసారి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల (విద్యార్థుల) సంఖ్య గత సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఉందన్నారు. ఇటీవలి రోజుల్లో హుండీలో వేసిన చీటీల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు. ఈ రద్దీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం త్వరలో విడుదలవనున్న బోర్డు పరీక్షలేనని అభిప్రాయపడ్డారు.

"ఆలయ హుండీలో 10, 12వ తరగతి విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞాపన పత్రాలు అధిక సంఖ్యలో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ చీటీలపై విద్యార్థులు తాము పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడం, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం, భవిష్యత్తులో మంచి ఉద్యోగం పొందడం వంటి కోరికలను రాస్తున్నారు. విద్యార్థులు తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత తిరిగి ఆలయానికి వచ్చి పూజలు చేస్తారు. అలాగే ముక్కులను చెల్లించుకుంటారు. చాలామంది భక్తులు దేవునికి చోళా (పవిత్ర వస్త్రం) సమర్పించడం, దీపాలు వెలిగించడం, ప్రసాదం సమర్పించడం వంటివి చేస్తుంటారు" అని ఆలయ పూజారి అరుణ్ స్పష్టం చేశారు.

ప్రదక్షిణలు, ఉపవాసాలు ఉంటామని మొక్కులు
ఆలయాల హుండీల్లో వేస్తున్న ఈ చీటీల్లో విద్యార్థుల తమ కోరికలను రాస్తున్నారు. తాను పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే ఆలయం చుట్టూ 100 ప్రదక్షిణలు చేస్తానని ఓ విద్యార్థిని చీటీలో రాసింది. మరొక విద్యార్థిని తాను మంచి మార్కులతో పాస్ అయితే దేవుడికి లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తానని మొక్కుకుంది. తాను పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తే ప్రతి మంగళవారం ఉపవాసం ఉండి ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తానని ఓ స్టూడెంట్ రాశాడు.

'85 శాతం మూల్యాంకన ప్రక్రియ పూర్తైంది'
బోర్డు పరీక్షల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ సుమారు 85 శాతం పూర్తయిందని మాధ్యమిక విద్యా మండలి కార్యదర్శి బుద్ధేశ్ కుమార్ తెలిపారు. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల చేయడానికి ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని అన్నారు. ఈ ఏడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 16 లక్షల మంది విద్యార్థులు 10,12వ తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం సుమారు 90 లక్షల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ మూల్యాంకన ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ మూల్యాంకన కేంద్రాలలో సుమారు 18,000 మంది ఉపాధ్యాయుల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నామన్నారు.

