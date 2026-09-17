ETV Bharat / bharat

ఒకే బైక్‌పై 113 చలాన్లు- రూ.పదిన్నర లక్షలకు పైగా ఫైన్- షాకైన ట్రాఫిక్ పోలీసులు!

పదే పదే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ పోలీసులకు చిక్కిన వ్యక్తి - అతడి బైక్‌పై 113 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు- ఫైన్​ కట్టకపోవడంతో వాహనం స్వాధీనం

Bike With 113 Challans In Gurugram
బైక్‌పై 113 చలాన్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bike Challans Viral In Gurugram : ఏదైనా అత్యవసరంగా పని ఉంటేనో, తొందరపాటులోనో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేయడం, మరిచిపోయి హెల్మెట్ ధరించకపోవడం లాంటి ఉల్లంఘనలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి. అలా అనుకోకుండా ఒకటి రెండు సార్లు ఏ వాహనదారుడైనా ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను బ్రేక్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఓ వ్యక్తి బైక్‌పై ఏకంగా 113 ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నాయి. అన్ని ఉన్నా చెల్లించకుండా తప్పించుకున్న ఆ ప్రబుద్ధుడు ఎట్టకేలకు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు దొరికాడు. దీంతో అతడి బైక్‌పై ఉన్న చలాన్లు చూసి పోలీసులే షాకయ్యారు. వెంటనే వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. ఈ ఘటన హరియాణాలోని గురుగ్రామ్‌లో జరిగింది.

రూ.10 లక్షలకు పైగా ఫైన్
గురుగ్రామ్‌లో ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనదారులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు ప్రత్యేక తనిఖీ డ్రైవ్ నిర్వహించారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు. ఈ డ్రైవ్‌లో భాగంగా పోలీసులు 113 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్న ఒక బైక్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ చలాన్లన్నింటికీ కలిపి మొత్తం జరిమానా రూ.10,68,500గా ఉంది. బైక్‌పై ఇన్ని చలాన్లు, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో జరిమానా ఉన్నా తమకు చిక్కకుండా చాకచక్యంగా తిరుగుతున్న వాహనదారుడిని చూసి పోలీసులు ఖంగుతిన్నారు.

వాహనం సీజ్
గురుగ్రామ్ జోనల్ ట్రాఫిక్ ఏఎస్ఐ ప్రవీణ్ కుమార్ తన బృందంతో కలిసి ఎమ్‌డీఐ చౌక్ వద్ద సాధారణ వాహన తనిఖీ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీ సమయంలో ఆయన బృందం ఒక బైక్‌ను ఆపింది. వాహనానికి సంబంధించిన పత్రాలను చూపించమని రైడర్‌ను కోరింది. తనిఖీ సమయంలో వాహనదారుడు ఎలాంటి పత్రాలను చూపించలేకపోయాడు. దీంతో పోలీసులు బైక్‌ రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. దానిపై 113 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలలో హెల్మెట్ లేకుండా బైక్ నడపడం, వాహనానికి ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడం, చెల్లుబాటు అయ్యే పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ (PUC) సర్టిఫికేట్ లేకపోవడం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు.

'పెండింగ్ చలాన్లను సకాలంలో చెల్లించాలి'
పెండింగ్‌లో ఉన్న చలాన్ల దృష్ట్యా మోటార్ వాహనాల చట్టం కింద బైక్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఏఎస్ఐ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్ చలాన్లను చెల్లించని వాహనదారుల గురించి ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని కోరారు. అవసరమైన అన్ని వాహన పత్రాలను అప్‌డేట్‌గా ఉంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చెల్లుబాటు అయ్యే ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికేట్ వంటి వాటిని ఉంచుకోవాలని సూచించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న చలాన్లను సకాలంలో చెల్లించాలని వాహనదారులను సూచించారు. ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించడమనేది వాహనదారుల భద్రతకే కాకుండా, రహదారిపై ప్రయాణించే ఇతర ప్రజల భద్రతకు కూడా చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

పోలీస్ వెహికల్‌పై 71 చలాన్లు
సాధారణంగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి పోలీసులు జరిమానాలు వేస్తారు. రెడ్​ సిగ్నల్ దాటినా, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించినా, అతివేగంగా వాహనం నడిపినా, సీట్​ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోయినా చలానా పడుతుంది. కానీ అదే చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన పోలీసు వాహనమే వరుసగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించింది. ఈ ఆసక్తికర ఘటన ఇటీవలే కర్ణాటకలో జరిగింది. అత్యవసర సేవల కోసం వినియోగించే '112' పెట్రోలింగ్ వాహనంపై ఏకంగా 71 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు నమోదు అవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది.

మైసూర్‌కు చెందిన న్యాయవాది పునీత్ న్యూ కోర్ట్ సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన పోలీసు పెట్రోలింగ్ వాహనం నంబర్‌ను ట్రాఫిక్ పోర్టల్‌లో తనిఖీ చేశారు. దానిపై ఏకంగా 71 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు ఉన్నట్లు చూసి ఆయన షాకయ్యారు. అనంతరం ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో వైరల్ అయ్యింది. అలాగే ఈ విషయాన్ని మైసూర్ సిటీ పోలీస్ అధికారిక ఖాతాతో పాటు రాష్ట్ర హోం మంత్రికి ట్యాగ్ చేసి, 'ఈ జరిమానా ఎవరు చెల్లిస్తారు?' అని ప్రశ్నించారు.

వెదర్ అలర్ట్- వానాకాలం ముగిసే వేళ పెరిగిన ఉక్కపోత- అసలు కారణమిదే!

UPI ఛార్జీలపై పొలిటికల్​ వార్​: ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే కేంద్రం కొత్త డ్రామా- కాంగ్రెస్ విమర్శలు

TAGGED:

PENDING CHALLANS BIKE SEIZE
GURUGRAM POLICE IMPOUNDS BIKE
113 CHALLANS IN ONE BIKE
GURUGRAM POLICE SPECIAL CHECK DRIVE
BIKE WITH 113 CHALLANS IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.