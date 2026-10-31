5వేల అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు- 40 ఏళ్లుగా 'ఆలం' నిస్వార్థ సేవ
Last Rites Of Orphan Dead Bodies : 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు తన మంచి మనసును చాటుకుంటున్నారు. అనాథ మృతదేహాలకు అన్నీ తానై అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 10:37 PM IST
సాధారణంగా మృతదేహాలను చూడాలంటేనే కొంతమంది భయపడతారు. ఇంకొందరు కీడుగా భావించి సంకోచిస్తారు. శవం దగ్గరికెళ్లాలంటే ఏదో తెలియని భయాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటారు. అయితే బిహార్లోని మోతిహారికి చెందిన అనిసుర్ రెహమాన్ అలియాస్ సాహబ్ ఆలం (70 ఏళ్లు) అందుకు భిన్నం. గత 40 ఏళ్లుగా నిస్వార్థంగా సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 5వేల అనాథ మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.
కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ
మోతిహారిలోని హనుమాన్గఢీలో ఉన్న సదర్ ఖబ్రిస్థాన్ (ముస్లింల శ్మశానం) తరతరాలుగా అనాథ మృతదేహాలకు అంతిమ విశ్రాంతి స్థానంగా ఉంది. గత 40 ఏళ్లలో ఇక్కడికి 5వేల అనాథ మృతదేహాలను తెచ్చి అత్యంత గౌరవప్రదంగా సాహబ్ ఆలం ఖననం చేశారు. ఆలంకు అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించడం కొత్తేమీ కాదు. ఎందుకంటే ఇది ఆయనకు తన పూర్వీకుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన బాధ్యత. ఈ సుదీర్ఘ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని ఆలం నేటికీ అచంచలమైన అంకితభావంతో కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో స్థానికుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.
అనాథ శవాలను సొంత వారిలా భావిస్తాం : సాహబ్ ఆలం
తన నిస్వార్థ సేవ గురించి సాహబ్ ఆలం ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. "ఇతరుల దృష్టిలో ఇవి అనాథ మృతదేహాలు కావొచ్చు. కానీ మానవతా దృక్పథంతో చూస్తే ఈ శవాలకు ఎవరూ లేరని నేను భావించను. ప్రతి డెడ్బాడీని నా సొంత సోదరుడిగా, తండ్రిగా, తల్లిగా లేదా సోదరిగా భావిస్తాను. మానవత్వంతో వారికి అంతిమ వీడ్కోలు పలుకుతాను. మేము అనాథ మృతదేహాలను మా సొంత వారిలా భావించి అంత్యక్రియల కోసం తీసుకువస్తాం. ప్రతి మనిషీ ఇలాంటి మృతదేహాలను గౌరవించాలి. ఈ డెడ్బాడీలకు స్నానం చేయించి సమాధి చేస్తాం. నాకు వయసు పైబడింది. కానీ నేను జీవించి ఉన్నంత కాలం అంటే నా చివరి శ్వాస వరకు ఈ సేవను కొనసాగిస్తాను" అని సాహబ్ ఆలం పేర్కొన్నారు.
'కొవిడ్ సమయంలోనూ ఈ సేవను కొనసాగించాం'
కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ప్రజలు తమ సొంత కుటుంబ కుటుంబ సభ్యుల మృతదేహాలకు కూడా దూరంగా ఉండేవారని సాహబ్ ఆలం తెలిపారు. డెడ్బాడీలను తాకడానికి కూడా ఇష్టపడేవారు కాదన్నారు. "అటువంటి సందర్భాల్లో మేం మృతదేహాల ఖనన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత మృతుడి కుటుంబ సభ్యులను మొదటి గుప్పెడు మట్టిని వేయమని ఆహ్వానించేవాళ్లం. కొవిడ్ వల్ల సంభవించే మరణాలకు ప్రజలు తీవ్రంగా భయపడ్డారు" అని సాహబ్ ఆలం గుర్తు చేసుకున్నారు.
అనాథల శవాల అంత్యక్రియలకు కేరాఫ్ అడ్రస్
బ్రిటిష్ పాలనా కాలం నుంచి మోతిహారిలో అనాథ మృతదేహాలకు గౌరవంగా అంతిమ సంస్కారాలు చేసే సంప్రదాయం ఉంది. తరతరాలుగా హనుమాన్గఢిలోని సదర్ ఖబ్రిస్థాన్లో ఈ గొప్ప మానవతా కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. అనాథ మృతదేహాల ఖననానికి సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులను అంజుమన్- ఏ- ఇస్లామియా భరిస్తోంది. ఈ సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి సయ్యద్ మహమ్మద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రంజాన్ వంటి పవిత్ర మాసాల్లో ప్రజలు ఇచ్చే విరాళాల ద్వారా ఈ సంస్థకు నిధి సమకూరుతుందన్నారు. ఈ నిధిని ఉపయోగించి అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించే ప్రక్రియను చేపడతామని వివరించారు.
"ఈ సంస్థను స్థాపించినప్పుడు వివిధ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుంచి 102 మంది సభ్యులను ఎన్నుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఒక కార్యదర్శిని, ఒక అధ్యక్షుడిని నియమించారు. అప్పటి నుంచి ఈ సంస్థ విస్తరించింది. అంత్యక్రియలు, నమాజ్ (ప్రార్థనలు) చేసుకోవడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలన్నీ ఈ శ్మశానంలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అనాథ మృతదేహాలను ఎక్కువగా ఖననం చేస్తాం. అధికారులు అనాథ శవాలను గుర్తిస్తే మాకు తెలియజేస్తారు. మేం అలాంటి మృతదేహాల అంత్యక్రియలను గౌరవప్రదంగా నిర్వహిస్తాం. మా సంస్థకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది" అని సయ్యద్ మహమ్మద్ స్పష్టం చేశారు.
పోలీస్ స్టేషన్లోనే మహిళపై అత్యాచారం- పోలీస్ అధికారి అరెస్ట్!
'దిల్లీ మార్చ్'కు రాహుల్ పిలుపు- అనుమతి లేదన్న పోలీసులు- దేశ రాజధానిలో రాజకీయ వేడి!