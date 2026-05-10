మదర్స్​ డే స్పెషల్ : మహనీయులను తీర్చిదిద్దిన మాతృమూర్తుల ప్రేరణాత్మక గాథలు!

ప్రేమ, త్యాగం, సేవ, సహనం, మంచితనం ఈ సకల గుణాలకు ప్రతిరూపమే అమ్మ - ప్రపంచంలో అమ్మ ప్రేమను మించిన దైవం లేదు

Mother's Day Special Inspirational Mothers Stories
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 4:56 AM IST

4 Min Read
Mother’s Day Special Inspirational Mothers Stories: ప్రేమ, త్యాగం, సేవ, సహనం, మంచితనం ఇన్ని మంచి గుణాలు ఒక్కరిలో ఉండడం అసాధ్యం! కానీ ఈ గుణాలు మాత్రమే కాకుండా అంతకు మించి గుణాలు ఉండే సహనశీలి అమ్మ! అమ్మకు ఈ లోకంలో వేరెవరూ సాటిరారు. హిమాలయంత ఉన్నతం, గంగానది అంతటి పవిత్రం కలగలిపితే 'అమ్మ'! అమ్మని మించిన దైవం ఈ లోకంలో మరొకటి లేదు. మే 10, ఆదివారం మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక కథనంలో సృష్టికి మూలమైన మాతృదేవతకు అక్షరాంజలి సమర్పిద్దాం.

సృష్టిలో గొప్పది తల్లి ప్రేమ
మాతృత్వం కన్నా మాధుర్యం మరోటి లేదని అంటారు. తండ్రి కన్నా గురువు కన్నా తల్లే గొప్పదని శాస్త్రాలు నొక్కి వక్కాణిస్తున్నాయి. తండ్రి కంటే తల్లిని వేయి రెట్లు ఎక్కువ గౌరవించాలని మన సంస్కృతి చెబుతోంది. అమ్మ అనే మాటలోనే దివ్యత్వం దాగి ఉంది. దేవీ భాగవతంలో కూడా మాతృస్థానానికే తొలి వందనమని వర్ణించి ఉంది. సకల సృష్టికి మూలాధారం అమ్మ. సృష్టించడమే కాదు సృష్టిని నడిపించే శక్తి కూడా అమ్మే! ఈ మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా కొందరు మహనీయులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన మాతృమూర్తుల గురించి తెలుసుకుందాం.

తల్లి వియోగంతో
పదమూడేళ్ల బాలుడు అర్ధరాత్రి! అతని జీవితం అంధకారంలో మునిగి పోయింది. తన తల్లి హఠాత్తుగా మరణించిందన్న సంగతి తెలిసి అయోమయంలో పడ్డాడు. అసలు మరణమంటే ఏమిటో తెలియని ఆ పసి వయసులో తన తల్లి తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిందన్న చేదు నిజాన్ని గ్రహించి గుండెలవిసేలా ఏడ్చాడు. కన్నతల్లి లేదని, ఇక తిరిగి రాదన్న భయంకరమైన సత్యంతో దుఃఖ భరిత మైన హృదయంతో అంతర్ముఖుడై, తన ఆవేదనకు అక్షరరూపాన్నిచ్చి గీతాంజలి వంటి గొప్ప కావ్యాన్ని రచిన నోబెల్ బహుమతి పొందిన విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్! ఈ మహనీయునికి జన్మనిచ్చిన తల్లి శారదాదేవి. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్థాపించిన శాంతినికేతన్ UNESCO ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది. తన తల్లి స్ఫూర్తితో విశ్వకవిగా ఎదిగిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ భరతభూమి గర్వించదగిన మహనీయుడు.

సర్వసంగ పరిత్యాగులు కూడా ఒక తల్లి కన్న బిడ్డలే!
మన దేశపు ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర పుటలు తిరగేస్తే సర్వసంగ పరిత్యాగులైన వారు కూడా మాతృమూర్తికి మహోన్నతమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు. వృద్ధాప్యంలో తన తల్లి నీళ్ల కోసం పడుతున్న కష్టాన్ని చూడలేక ఏకంగా నదినే తన ఇంటి ముంగిటికి రప్పించిన ఆదిశంకరాచార్యులను కన్నతల్లి ఆర్యాంబ. తన తల్లి కన్ను మూసినప్పుడు సర్వసంగ పరిత్యాగి అయికూడా చిన్న పిల్లాడిలా దుఃఖించి, ఆవేదనతో, దుఃఖంతో నిండిన హృదయంతో మాతృ పంచకాన్ని రచించి మానవాళికి అందించిన మహనీయుడు ఆదిశంకరులు. సన్యాసి తలకొరివి పెట్టకూడదన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ తన తల్లికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తన నేత్రాగ్నితో ఆమె చితికి నిప్పంటించి ఆమెకు సద్గతులు కల్పించిన ఆదిశంకరులు తల్లికి ఎలాంటి స్థానం ఇవ్వాలో తాను స్వయంగా ఆచరించి చూపాడు.

మాతృభక్తికి పరాకాష్టగా నిలిచిన వివేకానందుడు
'నేను ఈ ప్రపంచంలో అమితంగా ఆరాధించే వారు ఎవరైనా ఉంటే అది నా తల్లి మాత్రమే!' అని లోకానికి చాటిన మహనీయుడు స్వామి వివేకానంద! ఈయనను కన్న మాతృమూర్తి భువనేశ్వరి దేవి. ఒక చిన్న కప్పులో నీరు తీసుకుని ఆ నీటిలో తన తల్లి కాలి బొటన వేలిని ముంచి ఆ నీటిని పవిత్ర తీర్థంగా స్వీకరించే వివేకానందుని మించిన మాతృ భక్తులు వేరొకరు ఉంటారా?

మూడు ప్రమాణాలతో తల్లిని గౌరవించిన మహాత్మా గాంధీ
"మా అమ్మ పరమ సాధ్వి! ఆమెకు దైవచింతన అధికం. ఆమె చేసే దైవారాధన వల్లనే నేను ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాను. ఆమె ప్రార్థనలే మా కుటుంబానికి రక్ష!" ఈ మాటలు అన్నది ఎవరో కాదు ఒంటికి చొక్కా కూడా లేకుండా సత్యాగ్రహం, అహింస, సహాయ నిరాకరణ అనే ఆయుధాలతో దేశప్రజలందరిని ఒక్కతాటిపై నడిపించి ఆంగ్లేయులను గడగడలాడించి దేశానికి స్వాతంత్య్రాన్ని సంపాదించి పెట్టిన జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ. ఈ మహాత్ముని కన్నతల్లి పుతలీబాయి. తన తల్లికి ఇచ్చిన మూడు ప్రమాణాలను తప్పకుండా తన జీవితాంతం ఆచరిస్తూ గాంధీ తన జీవితాన్ని క్రమశిక్షణలో గడిపాడు.

మమతలు పంచే మాతృమూర్తులు - జన్మనివ్వని తల్లులు
ఇలా ఒకరా ఇద్దరా ఎందరో మహానుభావులను కన్న తల్లులకు వందనాలు. బిడ్డను కన్నవారు మాత్రమే తల్లి కాదు! ఓ సినీకవి అన్నట్లు "కంటేనే అమ్మ అంటే ఎలా? కరుణించే ప్రతి దేవత అమ్మే కదా!" నిజానికి ఇది ఎంత గొప్ప భావం. మాతృత్వమనే భావన భౌతికం కాదని హృదయంలో నుంచి ఉప్పొంగే అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి అని చాటి చెప్పిన మదర్ థెరిసా! ఎందరో అనాధలకు జన్మనివ్వని తల్లి అయింది. అమ్మలకే అమ్మ అయింది. మాతృత్వపు మమకారాన్ని పంచిపెట్టింది. ఈ భావంతోనే ఎందరో దీనులను, అభాగ్యులను అక్కున చేర్చుకుని మమకారాన్ని పంచిన మాతా అమృతానందమయి వారి పాలిట దేవుడిచ్చిన అమ్మ.

లోకంలో అమ్మ స్థానం కంటే ఉన్నతమైన స్థానం మరొకటి లేదు. అవతారమూర్తి అయినా అమ్మ కడుపు నుంచి అణువంతగానే పుడతాడు. తన ప్రాణాలను కూడా లెక్కచేయకుండా మరణానికి ఎదురెళ్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చే తల్లికి ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకుందాం? మనం కూడా మన అమ్మను మనసారా ప్రేమిద్దాం పోయేదేముంది? మహా అయితే తిరిగి ప్రేమిస్తుంది. అంతే కదా! అమృతాన్ని పంచిపెట్టే అమ్మలందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

