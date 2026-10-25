నిద్రిస్తున్న పసికందుతో 21 కి.మీ. పరిగెత్తిన మహిళ- మారథాన్లో అందరి ఫోకస్ 'ఆమె'వైపే
కశ్మీర్ మారథాన్లో ఏడాది వయసున్న కుమారుడిని క్యారియర్లో ఎత్తుకొని ఓ మహిళ 21 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తారు. ఆమెకు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.
Published : October 25, 2026 at 8:00 PM IST
Mother Runs with Carrying Baby Marathon : ఆదివారం ఉదయం చల్లటి వాతావరణంలో దాల్ సరస్సు తీరాన జరిగిన కశ్మీర్ మారథాన్ (3వ ఎడిషన్) 2026లో ఒక అద్భుత దృశ్యం ప్రేక్షకుల్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేయడమే కాకుండా, అందరి మనసుల్ని గెలుచుకుంది. శ్రీనగర్లో జరిగిన ఈ కశ్మీర్ మారథాన్లో కుల్సుమ్ బాను అనే మహిళ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. నిద్రపోతున్న తన ఏడాది వయసున్న కుమారుడు మహ్మద్ను బేబీ క్యారియర్లో ఎత్తుకొని ఆమె ఏకంగా 21 కిలోమీటర్ల హాఫ్ మారథాన్లో పాల్గొనడం విశేషం. సాధారణంగా మారథాన్లో పాల్గొనడమే సవాలుతో కూడుకున్న పని. అలాంటిది చిన్నారిని ఎత్తుకొని పరుగు తీసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. తల్లిగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే ఫిట్నెస్పై ఆసక్తిని చాటుకున్న ఆమె ప్రయత్నం పలువురు మనసుల్ని గెలుచుకుంది.
గుజరాత్కు చెందిన కుల్సుమ్ బాను తొలిసారిగా హాఫ్ మారథాన్లో పాల్గొన్నారు. హాఫ్ మారథాన్ అంటే సుమారు 21 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండే ఒక రోడ్ రన్నింగ్ ఈవెంట్ అని చెప్పొచ్చు. మారథాన్ అంటే 42 కిలోమీటర్లు కాగా అందులో సగమే ఈ హాఫ్ మారథాన్. ఇక్కడ బాను తన బిడ్డ క్యారియర్లో నిద్రిస్తుండగా, 27071 నంబర్ బిబ్ ధరించి ఆమె హాఫ్ మారథాన్ రన్ ప్రారంభించారు. తన ఈ రన్ను ఫిట్నెస్ శిక్షణ పొందుతున్న చిన్నారులందరికీ అంకితం ఇస్తున్నట్లు కుల్సుమ్ బాను తెలిపారు. 'నా పేరు కుల్సుమ్ బాను. మాది గుజరాత్. నా చిన్న కుమారుడు మహ్మద్ను మోస్తూ ఈ హాఫ్ మారథాన్లో పాల్గొన్నాను. నా ఈ రన్ను క్రీడల్లో, ఫిట్నెస్లో శిక్షణ పొందుతున్న చిన్నారులు అందరికీ అంకితం చేస్తున్నాను' అని హాఫ్ మారథాన్ రన్నర్ కుల్సుమ్ బాను తెలిపారు.
ముగ్గురు పిల్లల తల్లి- తొలి హాఫ్ మారథాన్
ప్రస్తుతం గృహిణిగా కుల్సుమ్ బాను శ్రీనగర్లోని బేమినా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె భర్త ఇంతియాజ్ లోన్ కశ్మీర్లోని బందిపోరా జిల్లా గుర్బేజ్ ప్రాంతానికి చెందినవారు. ఆయన సీఆర్పీఎఫ్లో పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం అసోంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు. 12 ఏళ్ల కుమారుడు, రెండేళ్ల కుమార్తె, ఏడాది వయసున్న కుమారుడు ఉన్నారు. ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర ఉంచి, చిన్న కుమారుడు మహ్మద్ను తనతో పాటు తీసుకొచ్చారు.
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
దాల్ సరస్సు పక్కన మారథాన్ సందడి
కశ్మీర్ మారథాన్ మూడో ఎడిషన్ను ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా ప్రారంభించారు. శ్రీనగర్లోని పోలో వ్యూ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో మారథాన్, హాఫ్ మారథాన్ నిర్వహించారు. ఫుల్ మారథాన్ 42.195 కిలోమీటర్లు కాగా, హాఫ్ మారథాన్ 21 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. ఇక ఫుల్ మారథాన్ ఉదయం 6.30 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, 7.45 గంటలకు హాఫ్ మారథాన్ ప్రారంభమయ్యాయి. చలిలో పొగమంచు మధ్య తెలుపు, గులాబీ రంగుల బిబ్స్ ధరించిన రన్నర్లు రహదారులపై పరుగులు తీయడం ఆకట్టుకుంది.
ఈసారి కశ్మీర్ మారథాన్లో 73 మంది విదేశీయులతో పాటు దేశ నలుమూలల నుంచి 513 మంది, స్థానికంగా 1221 మంది సహా మొత్తం 1807 మంది రన్నర్లు ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యారు. లాల్ చౌక్, పోలో వ్యూ, జీరో బ్రిడ్జ్, గుప్కర్ రోడ్, బులేవార్డ్ రోడ్, జీలం నదీ తీర ప్రాంతం, దాల్ సరస్సు, SKICC, ఫోర్షోర్ రోడ్, కశ్మీర్ యూనివర్సిటీ, మొఘల్ గార్డెన్స్ మీదుగా ఈ మారథాన్ ఈవెంట్ సాగింది. జమ్మూకశ్మీర్ను అంతర్జాతీయ స్పోర్ట్స్ టూరిజం డెస్టినేషన్గా తీర్చిదిద్దడమే ఈ ఈవెంట్ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రకృతి అందాలను పరిచయం చేసి కశ్మీర్కు పర్యటకుల్ని ఆకర్షించడం కూడా ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం అని నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఇక ఈ కార్యక్రమం జమ్మూకశ్మీర్లో పర్యటక రంగానికి ఊతం ఇస్తుందని, ప్రజల్లో ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై ఆసక్తిని పెంచుతుందని తెలిపారు.
Hon’ble Chief Minister J&K, Jenab Omar Abdullah, flags off the Kashmir Marathon 2026 in Srinagar, marking the beginning of the third edition of this prestigious sporting event. #kashmirmarathon #kashmirmarathonexpo #kashmirmarathon2026 #kashmir #marathon https://t.co/zxmy7Kusku— Kashmir Marathon (@KashmirMarathon) October 25, 2026
విజేతలకు జమ్ముకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా పోలో గ్రౌండ్లో పథకాలు అందించారు. ఫుల్ మారథాన్ ఈవెంట్లో 34, హాఫ్ మారథాన్ విభాగంలో 34 చొప్పున మొత్తం 68 పతకాలను ప్రదానం చేశారు. ఫుల్ మారథాన్లో ఇథియోపియా, కెన్యాకు చెందిన విదేశీ అథ్లెట్లు గెలవగా, బుడ్గాం జిల్లా బీర్వా ప్రాంతానికి చెందిన కశ్మీరీ రన్నర్ హాఫ్ మారథాన్లో తొలి స్థానంలో నిలిచారు. ప్రతి పతకం వారి అంకితభావానికి, పట్టుదలకు నిదర్శనం అని, రేస్ను ముగించిన ప్రతి ఒక్కరూ విజేతలేనని ఆయన కొనియాడారు.
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