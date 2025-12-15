జన నాయకురాలిగా ఎదిగిన సామాన్య మహిళ- స్థానిక ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలుపు!
జన నాయకురాలిగా ఎదిగిన సామాన్య మహిళ- కేరళ స్థానిక ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో జయభేరి- 64మంది దివ్యాంగులకు తల్లిగా సేవలు
Published : December 15, 2025 at 6:50 PM IST
Yasmin Arimbra Victory In Kerala Polls : డబ్బును నీళ్లలా ఖర్చు చేయగలిగే వాళ్లే ఎన్నికల్లో గెలుస్తారనే భావన చాలామంది మనసుల్లో నాటుకుపోయింది. ఇది అవాస్తవమని చాలామంది ప్రజాసేవకులు చాలాచోట్ల నిరూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు యాస్మిన్ అరింబ్రా కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు. మహిళా సాధికారత, గ్రామ అభివృద్ధి, స్వయం సమృద్ధి, ఆత్మ నిర్భరత అనే లక్ష్యాలతో ఏళ్ల తరబడి ఆమె అందించిన సేవలు ఓటర్లను ఆలోచింపజేశాయి. ఫలితంగా ఇటీవలే జరిగిన జిల్లా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బంపర్ మెజారిటీతో యాస్మిన్ను గెలిపించారు. మేలు చేసిన వాళ్లను మరువము అని నిరూపించారు. ఇంతకీ ప్రజల హృదయాలను తాకేలా ఏయే పనులను ఆమె చేశారు? దివ్యాంగులు, మహిళలకు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలను ఎలా కల్పించారు? యాస్మిన్ను 64 మంది దివ్యాంగుల మాతృమూర్తి అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? స్థానిక రైతుల జీవితాలను ఎలా మార్చారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఘన విజయం వెనుక అలుపెరుగని ప్రజాసేవ
కేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగాయి. మలప్పురం జిల్లా పంచాయతీ పరిధిలోని మొత్తం 33 డివిజన్లను విపక్ష యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) కూటమి కైవసం చేసుకుంది. ఈ కూటమిలోని ముస్లిం లీగ్ 23 స్థానాలను, కాంగ్రెస్ 10 స్థానాలను గెల్చుకున్నాయి. అయితే ప్రధాన చర్చ మాత్రం చెరూర్ డివిజన్ గురించే జరుగుతోంది. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ముస్లిం లీగ్ తరఫున యాస్మిన్ అరింబ్రా గెలిచారు. ఆమెకు అత్యధికంగా 33,668 ఓట్లు రాగా, సమీప ప్రత్యర్ధికి 13వేల ఓట్లే వచ్చాయి. ఎన్నికల ప్రచారం వల్లనో, పార్టీ గుర్తు వల్లనో, రాత్రికి రాత్రి జరిగిన పంపకాల వల్లనో ఈ ఫలితం రాలేదు. 2012 సంవత్సరం నుంచి నేటివరకు వివిధ హోదాల్లో చెరూర్ డివిజన్ ప్రజలకు యాస్మిన్ సేవలు అందించారు. ప్రజల మనిషిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. దివ్యాంగుల నుంచి మహిళల దాకా, వృద్ధుల నుంచి పిల్లల దాకా, రైతుల నుంచి అణగారిన వర్గాల దాకా అందరి జీవితాలను మార్చేందుకు వివిధ ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా అమలు చేశారు. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో బంపర్ మెజారిటీతో విజయం ఆమెను వరించింది.
తెన్నల బియ్యానికి బ్రాండ్ ఇమేజీ తెచ్చింది
యాస్మిన్ మలప్పురం జిల్లాలోని తెన్నల గ్రామ పంచాయతీ వాస్తవ్యురాలు. ఆమె ఒక స్కూల్ డ్రాపౌట్. అయితే ఆ తర్వాత చదువు ప్రాధాన్యతను గుర్తించింది. పీజీ పూర్తి చేసింది. మహిళా సాధికారత కోసం కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'కుటుంబశ్రీ మిషన్' అనే పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. యాస్మిన్ తొలుత దీనిలో సభ్యురాలిగా చేరారు. అనంతరం 2011 సంవత్సరంలో తెన్నల గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి యూనిట్ (సీడీఎస్) ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. తదుపరిగా 'కుటుంబశ్రీ మిషన్'లో భాగంగా తెన్నల పరిధిలోని బీడు భూముల్లో వరిసాగు చేయడానికి 500 మందికిపైగా మహిళలతో ఒక సంస్థను యాస్మిన్ ఏర్పాటు చేశారు. దానిపేరు తెన్నల అగ్రో ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్. ఈ సంస్థకు చెందిన మహిళలు పండించే బియ్యాన్ని "తెన్నల" బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెటింగ్ చేయాలని ఆమె నిర్ణయించారు. మార్కెటింగ్ అవసరాల కోసం 'తెన్నల వ్యవసాయ ఉత్పత్తి సంస్థ'ను ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా యాస్మిన్ సేవలు అందించారు. ఆమె సారథ్యంలో 'తెన్నల వ్యవసాయ ఉత్పత్తి సంస్థ' ఆశాజనక ఫలితాలు సాధించింది. తెన్నల బ్రాండ్ బియ్యం సేల్స్ పెరిగాయి. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల తెన్నల గ్రామానికి చెందిన రైతులకు మధ్యవర్తుల బెడద తప్పింది. వారి ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర లభించింది. రసాయనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులను వాడకుండా సాగు చేయడం వల్ల తెన్నల బ్రాండ్ బియ్యానికి జనంలో మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. 2011 నుంచి 2017 వరకు తెన్నల గ్రామ సీడీఎస్ ఛైర్పర్సన్గా యాస్మిన్ సేవలు అందించారు. ఈ వ్యవధిలో గ్రామ రైతులు, మహిళలకు చేరువ అయ్యారు.
2020లోనే తొలిసారి ఎన్నికైన యాస్మిన్
తెన్నల గ్రామంలో యాస్మిన్ తీసుకొచ్చిన మార్పు అందరినీ ప్రభావితం చేసింది. ఆమెలోని నాయకత్వ పటిమను ప్రజలు గుర్తించారు. ఈనేపథ్యంలో 2020లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మలప్పురం జిల్లా పంచాయతీలోని నన్నంబ్రా డివిజన్ నుంచి యాస్మిన్ గెలిచారు.
గత ఐదేళ్లలో ఆ డివిజన్లో ఆమె ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేశారు. అవే ఇప్పుడు చెరూర్ డివిజన్లో యాస్మిన్ విజయానికి బాటలు వేశాయి.
గత ఐదేళ్లలో యాస్మిన్ ఏమేం చేశారు?
- నన్నంబ్రా డివిజన్లోని దివ్యాంగులకు ఉపాధి అవశాలను సృష్టించేందుకు, వారికి వృత్తిపరమైన అంశాల్లో యాస్మిన్ శిక్షణ ఇప్పించారు. కేరళలోనే తొలిసారిగా ఈ ప్రాజెక్టును పెరుమన్న క్లారి గ్రామ పంచాయతీలో అమలు చేశారు. ఇందుకోసం ఒక నైపుణ్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.సైకిల్ భాగాలను అసెంబుల్ చేయడాన్ని దివ్యాంగులకు నేర్పించారు. ఒక్కో బ్యాచ్లో దాదాపు 30 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు.
- మహిళల కోసం హెల్త్ క్లబ్ను ప్రారంభించారు.
- పిల్లల కోసం పార్క్ను ఏర్పాటు చేయించారు.
- నన్నంబ్రా డివిజన్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో హైటెక్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయించారు.
- గత ఐదేళ్లలో నన్నంబ్రా డివిజన్లో రూ.26 కోట్లు విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను అమలు చేశారు.
- ఆశ్రయం ప్రాజెక్ట్, స్పర్శం, సేవాశ్రీ వంటి అనేక ప్రాజెక్టులను డివిజన్ పరిధిలో అమలు చేశారు.
64 మంది దివ్యాంగుల మాతృమూర్తి
దివ్యాంగ బాలల కోసం 'బ్లూమ్స్' పేరుతో ప్రత్యేక పాఠశాలను యాస్మిన్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలలో 64 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఈ స్కూలుకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయుల జీతాలతో సహా అన్ని ఖర్చులను యాస్మిన్ భరిస్తున్నారు. ఆ పిల్లలకు సకల సౌకర్యాలతో ఉచిత విద్య అందే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అందుకే ఆమెను స్థానికులు 64 మంది దివ్యాంగుల మాతృమూర్తిగా పిలుస్తున్నారు.
అవార్డులు
- యాస్మిన్కు రాష్ట్రంలో ఉత్తమ సీడీఎస్ ఛైర్పర్సన్గా అవార్డు వచ్చింది.
- కైరాలి జ్వాల, ఆసియానెట్ స్త్రీ శక్తి, మనోరమ పెన్నోరుమ, చిట్టిలపిల్లి ఫౌండేషన్ అవార్డులను ఆమె అందుకున్నారు.
అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు సాగుతా: యాస్మిన్
"నన్నంబ్రా డివిజన్లో గత ఐదేళ్లలో నేను చేసిన మంచి పనుల వల్లే ఈసారి చెరూర్ డివిజన్లో గెలిచాను. ఇక్కడ కూడా వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను అమలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఈ డివిజన్లోనూ పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ఉన్నారు. వారంతా ఏకమైతే వ్యవసాయ విప్లవాన్ని సాధించొచ్చు. ఇందుకోసం నావంతుగా సహకరిస్తాను. విద్య, మహిళా సంక్షేమం, శిశు సంక్షేమంపై ఫోకస్ పెడతాను. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాను. అన్ని వర్గాల వారిని కలుపుకొని ముందుకు సాగుతాను" అని యాస్మిన్ తెలిపారు.