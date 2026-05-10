మదర్స్​ డే స్పెషల్​- 451 మంది నవజాత శిశువులను కాపాడిన సివిల్ మిల్క్ బ్యాంక్- ఎక్కడుందో తెలుసా?

తల్లుల నుంచి పాలను సేకరించి, అవసరమైన నవజాత శిశువులకు అందిస్తోన్న మిల్క్​ బ్యాంక్​- ఇప్పటి వరకూ 2,042 మంది దాతలుగా మారిన తల్లులు- 434 లీటర్ల తల్లి పాలను సేకరించిన మిల్క్ బ్యాంక్‌

Mother Milk Bank Special Story (Gujarat Information Department)
Gujarat Mother Milk Bank Story : తల్లి పాలు శిశువులకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమృతం. నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు అవే తొలి ఆధారం. కానీ మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా చాలా మంది తల్లులు తమ బిడ్డలకు తగినంత పాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. దీంతో పుట్టిన కొద్ది రోజులకే చిన్నారులు పోషకాహార లోపం, ఇన్ఫెక్షన్లు వంటి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అలాంటి చిన్నారులకు అండగా నిలవాలని గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రి ముందుకొచ్చింది. 'మా వాత్సల్య మిల్క్ బ్యాంక్'ను ప్రారంభించింది. తల్లుల నుంచి సేకరించిన పాలను అవసరమైన నవజాత శిశువులకు అందిస్తూ, ఎందరో చిన్నారుల జీవితాల్లో కొత్త ఆశలను నింపుతున్నారు. ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా మిల్క్ బ్యాంక్​ విశేషాలు ఈటీవీ భారత్​ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రిలో 1200 పడకల ప్రాంగణంలో 2025 ఆగస్టు 28న ఈ 'మా వాత్సల్య మిల్క్ బ్యాంక్'ను ప్రారంభించారు. బి.జె. మెడికల్ కాలేజ్ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం, పాండ్య ఫౌండేషన్ సంయుక్త సహకారంతో ఈ మిల్క్​ బ్యాంక్​ను ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 2,042 మంది తల్లులు తమ పిల్లలకే కాకుండా, అవసరంలో ఉన్న ఇతర నవజాత శిశువుల కోసం కూడా తల్లి పాలను దానం చేశారు. మొత్తంగా 434 లీటర్ల తల్లి పాలు మిల్క్ బ్యాంక్‌కు అందగా, వాటి ద్వారా 451 మంది నవజాత శిశువులకు జీవనాధారం లభించింది.

మా వాత్సల్య మిల్క్ బ్యాంక్​లో సిబ్బంది (Gujarat Information Department)

సొంత పిల్లలు ఆస్పత్రిలో ఉన్నా తల్లిపాలు దానం
తన బిడ్డకు అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో కూడా తల్లిపాలను కొంతమంది మహిళలు దానం చేసినట్లు మిల్క్ బ్యాంక్ ఇన్‌చార్జ్ డాక్టర్ సుచెతా మున్షీ తెలిపారు. 'ముంజులా బెన్​ అనే మహిళకు పుట్టిన శిశువు తీవ్రమైన రక్త ఇన్ఫెక్షన్‌తో పాటు పేగుల్లో అడ్డంకి సమస్యతో బాధపడింది. దాంతో ఆ చిన్నారికి శస్త్రచికిత్స కూడా చేయాల్సి వచ్చింది. అలా 32 రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో కూడా ఇతర చిన్నారులకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో మంజులా బెన్ 24 లీటర్ల తల్లి పాలను దానం చేశారు. అలాగే కృష్ణా బెన్ అనే మరో మహిళ కూడా తన బిడ్డ 40 రోజుల చికిత్స తీసుకుంటున్న సమయంలో కూడా తన పాలను దానం చేసింది. ఆమె కూడా 24 లీటర్ల పాలను దానం చేసి మానవత్వాన్ని చాటుకుంది' అని సుచెతా పేర్కొన్నారు.

క్రమం తప్పకుండా పాలను దానమిచ్చిన తల్లులు
ఇదే విధంగా మరో ఇద్దరు మహిళలు కూడా తమ పాలను ఈ మిల్క్​ బ్యాంక్​కు అందించారు. నెలలు నిండకముందే కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన పునీతా బెన్ అమే మహిళ తన పిల్లలకు సరిపడా పాలు ఇచ్చిన తర్వాత అదనంగా ఉన్న 13 లీటర్ల తల్లి పాలను ఇతర చిన్నారుల కోసం దానం చేశారు. పూజా పటేల్ అనే మరో మహిళ కేవలం 815 గ్రాముల బరువుతో ఉండే ఓ శిశువుకు జన్మనిచ్చారు. దాంతో ఆ శిశువును NICUలో చేర్చి ప్రత్యేక చికిత్స అందించారు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఉండటంతో 'సర్ఫాక్టెంట్' మందు ఇవ్వడంతో పాటు 12 రోజుల పాటు CPAP పరికరం సహాయంతో చికిత్స అందించారు. ఆ సమయంలో పూజా బెన్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోనే ఉండి క్రమం తప్పకుండా తల్లి పాలను మిల్క్ బ్యాంక్‌కు అందించారు.

మా వాత్సల్య మిల్క్ బ్యాంక్​ (Gujarat Information Department)

"దాత తల్లులు" మానవత్వానికి నిదర్శనం
మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ తల్లుల సేవా భావం మానవత్వానికి గొప్ప ఉదాహరణగా నిలిచిందని సివిల్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాకెశ్​ జోశీ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు, సమాజంలో పెరుగుతున్న అవగాహన ఫలితంగా వందలాది మంది చిన్నారులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని పొందుతున్నారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న లేదా ఏదైనా కారణంతో పిల్లలకు పాలివ్వలేని తల్లుల శిశువులకు ఇది పెద్ద వరంగా మారిందని చెప్పారు. తల్లి పాల ద్వారా నవజాత శిశువుల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు, వారి శారీరక, మానసిక వికాసం కూడా మెరుగుపడుతుందని అన్నారు.

