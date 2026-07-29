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23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి- 18 ఏళ్లు వెట్టిచాకిరిలో మగ్గిపోయిన 'ప్రకాశ్'- ఎట్టకేలకు సొంతగూటికి!

రెండు దశాబ్దాల తర్వాత కన్నవారికి దొరికిన కుమారుడు- సంతోషంతో వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన తల్లి- కుమారుడు సైతం ఎమోషనల్

mother and son meet after 23 years
23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 10:54 PM IST

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Mother Reunited with Son After 23years : 23 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి పారిపోయిన ఓ యువకుడు ఎట్టకేలకు తన తల్లిదండ్రులకు కలిశాడు. ఇంటి నుంచి పారిపోయిన తర్వాత యువకుడు అనేక కష్టాలను అనుభవించాడు. పాకిస్థాన్ సరిహద్దులోని ఓ ఇంట్లో 18 ఏళ్లపాటు వెట్టిచాకిరి చేశాడు. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత అమ్మనాన్నల చెంతకు చేరడంతో యువకుడి కథ సుఖాంతమైంది. ఈ స్టోరీలో యువకుడు ఎలా ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు? అందుకు గల కారణాలేంటి? ఇన్నాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నాడు? తల్లిదండ్రుల వద్దకు మళ్లీ ఎలా చేరాడు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

తల్లిదండ్రులు గొడవ కారణంగా
తమిళనాడులోని విరుద్‌నగర్ జిల్లా పూమలైపట్టి అనైకులం గ్రామానికి చెందిన దంపతులు రామమూర్తి, సుందరి. వీరికి ప్రకాశ్, ప్రభు అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఈ దంపతులు జీవనోపాధి కోసం 30 ఏళ్ల క్రితం తమ కుటుంబంతో కలిసి కోయంబత్తూరుకు వలస వచ్చారు. వీరి పెద్ద కుమారుడు ప్రకాశ్ కౌండంపాలయం మున్సిపల్ పాఠశాలలో మూడో తరగతి వరకు, సాయిబాబా కాలనీలోని ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో 4వ తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు. అయితే రామమూర్తి, సుందరి మధ్య 2003లో చిన్న గొడవ జరిగింది. దీంతో ప్రకాశ్ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అతడి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పలు ప్రదేశాల్లో వెతికినా ప్రకాశ్ ఆచూకీ తెలియలేదు.

mother and son meet after 23 years
23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి (ETV Bharat)

ఓసారి ఫోన్ చేసినా!
ఈ ఘటన జరిగిన సుమారు రెండు నెలల తర్వాత ప్రకాశ్ తన తల్లిదండ్రులను ఫోన్‌లో సంప్రదించాడు. తాను చెన్నైలో ఉన్నానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రకాశ్ తన పేరెంట్స్‌కు ఫోన్ చేయలేదు. అతడి కోసం తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా వెతికినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ప్రకాశ్ ఆచూకీ లభించలేదు. ప్రకాశ్ చనిపోయి ఉంటాడని అతడి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు భావించారు.

mother and son meet after 23 years
23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి (ETV Bharat)

ఊహించని ట్విస్ట్
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఏడాది జులై 1న తిరుప్పూర్ జిల్లా పల్లడం ప్రాంతానికి చెందిన ముత్తయ్య అనే జర్నలిస్ట్ ప్రకాశ్ తల్లి సుందరిని సంప్రదించారు. పంజాబ్‌లోని పటియాలా జిల్లా లచ్‌ఖానిలో ఉన్న 'అప్నా ఫర్జ్ సేవా సొసైటీ' (ఆశ్రమం) సంరక్షణలో ప్రకాశ్ ఉన్నాడని చెప్పారు. చనిపోయాడని భావించిన తమ కుమారుడు బతికే ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఆనందంతో పాటు ఆశ్చర్యానికి గురైన రామమూర్తి, సుందరి దంపతులు ప్రకాశ్‌ను తిరిగి కోయంబత్తూర్‌కు తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వెంటనే ప్రకాశ్ సోదరుడు ప్రభు, కొంతమంది బంధువులు వెంటనే పంజాబ్‌లోని అనాథాశ్రమానికి బయలుదేరారు. కానీ సరైన పత్రాలు లేకుండా ప్రకాశ్‌ను పంపలేమని ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తేల్చిచెప్పడంతో వారు నిరాశతో కోయంబత్తూరుకు తిరిగి వచ్చేశారు.

సుందరికి సాయం చేసిన ప్రకాశ్
ప్రకాశ్ తన కుమారుడేనని ఎలా నిరూపించుకోవాలో తెలియక సతమతమవుతున్న సుందరికి అతడు కోయంబత్తూర్‌లోని ఒక పాఠశాలలో చదివాడన్న విషయం అకస్మాత్తుగా గుర్తుకొచ్చింది. ఆ పాఠశాల పత్రాల ఆధారంగానైనా ప్రకాశ్‌ను తమ కుమారుడిగా నిరూపించుకోవచ్చని అనుకుంది. వెంటనే సుందరి కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్‌ పవన్ కుమార్‌ను కలిసి జరిగిన విషయాన్ని భావోద్వేగంతో వివరించింది. తన కుమారుడిని తిరిగి ఇంటికి రప్పించేందుకు సాయం చేయాలని విన్నవించుకుంది. తల్లి పడుతున్న ఆవేదనను, బిడ్డపై ఆమెకున్న మమకారాన్ని అర్థం చేసుకున్న కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకాశ్‌ను పంజాబ్ నుంచి తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. వెంటనే ఆశ్రమానికి ప్రకాశ్‌కు సంబంధించిన పత్రాలను పంపారు.

mother and son meet after 23 years
23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి (ETV Bharat)

కొడుకును చూసి తల్లి భావోద్వేగం
జులై 27న ప్రకాశ్ తల్లి సుందరి, అతని సోదరుడు ప్రభు, జర్నలిస్ట్ ముత్తయ్య లచ్‌ఖానిలో 'అప్నా ఫర్జ్ సేవా సొసైటీ'కి వెళ్లారు. అక్కడి చండీగఢ్ తమిళ సంఘాన్ని వీరు కలిశారు. చండీగఢ్ తమిళ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖరన్ స్థానిక సామాజిక కార్యకర్తలతో కలిసి ఆశ్రమంలో ఉన్న ప్రకాశ్‌ను పోలీసులు, జిల్లా అధికారుల సమక్షంలో అతని తల్లి సుందరికి అప్పగించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 23 ఏళ్ల తర్వాత తన కుమారుడిని చూసిన సుందరి ఎమోషనల్ అయ్యింది. తన కుమారుడు ప్రకాశ్‌ను హత్తుకుని కన్నీరుమున్నీరుగా రోదించింది. ఆ తర్వాత ప్రకాశ్‌ను చండీగఢ్ తమిళ సంఘం కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం ప్రకాశ్ అక్కడే ఉంటున్నాడు. గురువారం కల్లా ప్రకాశ్ కోయంబత్తూరు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

mother and son meet after 23 years
23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి (ETV Bharat)

"వెట్టిచాకిరిలో ఉన్న ఒక తమిళ యువకుడిని సామాజిక కార్యకర్త ఒకరు రక్షించి, తమ ఆశ్రమంలో చేర్చారని 'అప్నా ఫర్జ్ సేవా సొసైటీ' నిర్వాహకులు మాకు సమాచారం అందించారు. ప్రకాశ్ తమిళం మాట్లాడటంతో అతని వివరాలు సేకరించి తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలని వారు మమ్మల్ని కోరారు. మేము ఆశ్రమానికి వెళ్లి ప్రకాశ్‌తో మాట్లాడాం. మొదట్లో ప్రకాశ్ గందరగోళానికి గురయ్యాడు. తర్వాత తన స్వస్థలం గురించి తెలియజేశాడు. దీని ఆధారంగా మేము విరుదునగర్ ప్రాంతంలోని సామాజిక కార్యకర్తలను సంప్రదించి కోయంబత్తూర్‌లో నివసిస్తున్న ప్రకాశ్ తల్లి సుందరిని కనుగొన్నాం." అని చండీగఢ్ తమిళ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖరన్ తెలిపారు.

వెట్టిచాకిరి
23 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి పారిపోయిన ప్రకాశ్ అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడు. పాకిస్థాన్ బార్డర్‌ సమీపంలోని ఒక వ్యక్తికి వెట్టిచాకిరి చేసే కూలీగా ప్రకాశ్‌ను అమ్మేశారు. అక్కడ ప్రకాశ్‌ను ఇనుప సంకెళ్లతో బంధించి ఉంచేవారు. రోజుకు ఒక్కసారి మాత్రమే ఆహారం పెట్టేవారు. రోజుకు మూడు పూటలా ఆహారం పెడితే ప్రకాశ్‌కు పారిపోయేంత బలం వస్తుందనని వెట్టిచాకిరి చేయించుకుంటున్న వారి భయం.

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MOTHER AND SON MEET AFTER 23 YEARS
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