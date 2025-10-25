ETV Bharat / bharat

'డ్రగ్స్​ కోసం చిన్నారిని అమ్మేసిన తండ్రి, నానమ్మ'- పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తల్లి

మాదకద్రవ్యాల కోసం పిల్లవాడిని భర్త, అత్త అమ్మేశారని ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ

Three Months Baby (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Three Months Baby Sold : మాదకద్రవ్య అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి మూడు నెలల కుమారుడిని అమ్మేశారని ఓ తల్లి చేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఇటీవల దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. ఇంతలో ఆ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగుచూసింది. తాము చిన్నారిని కొనుగోలు చేయలేదని, దత్తత తీసుకున్నామని మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పింది ఓ కుటుంబం. అసలేం జరిగిందంటే?

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పంజాబ్​ మన్సా జిల్లాలోని బరేటా పట్టణ పరిధిలోని అక్బర్‌పుర్ ఖుదాల్ గ్రామానికి చెందిన ఒక తల్లి తన మూడు నెలల బిడ్డను తన భర్త, అత్త మాదకద్రవ్య అవసరాలను తీర్చడానికి విక్రయించారని ఆరోపిస్తూ బరేటా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. లక్షా 80 వేల రూపాయలకు అమ్మేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. తన బిడ్డను తిరిగి ఇప్పించాలని వేడుకుంది.

ఈ మేరకు డీఎస్పీ సికిందర్ సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పలువురిని విచారించారు. ఇంతలో బాధితురాలి కుమారుడితో ఓ కుటుంబం మీడియా ముందుకు వచ్చింది. అందులో గంగా రామ్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, ఆ చిన్నారిని తాము కొనుగోలు చేయలేదని తెలిపారు. అతడి తండ్రి, నానమ్మ వచ్చి దత్తత తీసుకోమని చెప్పారని చెప్పారు. అందుకే తాము తీసుకున్నామని అన్నారు.

చట్టపరమైన విధానాలను పూర్తి చేశాం!
అయితే తాము మాదకద్రవ్యాల బానిసలమని, బిడ్డను పెంచలేమని చెప్పడంతో ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా బిడ్డను దత్తత తీసుకున్నామని గంగారామ్ తెలిపారు. 'ఆ పిల్లవాడి తండ్రి, నానమ్మ ఒక రోజు మమ్మల్ని ఆలయంలో కలిశారు. ఆ పిల్లవాడిని పెంచలేకపోతున్నారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత మాకు దత్తత ఇచ్చారు. దత్తత తీసుకోవడానికి సంబంధించిన అన్ని చట్టపరమైన విధానాలను మేం పూర్తి చేశాం" అని తెలిపారు.

మేమేం కొనుగోలు చేయలేదు- అబ్బాయి లేడని!
అంతే కాదు చిన్నారి దత్తత ప్రక్రియకు అవసరమైన వీడియో, ఫొటోలు కూడా తమ వద్ద ఉన్నాయని గంగారామ్ తెలిపారు. తమకు నలుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారని, అబ్బాయి లేడని చెప్పారు. అందుకే ఆ పిల్లవాడిని దత్తత తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. అయితే బిడ్డను కొనుగోలు చేశారనే ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని వ్యాఖ్యానించారు.

గంగారామ్ కుటుంబ సభ్యురాలు జ్యోతి కౌర్ మాట్లాడుతూ, "కొన్ని నెలల క్రితం ఆ పిల్లవాడిని దత్తత తీసుకున్నప్పుడు, అనారోగ్యంతో బలహీనంగా ఉన్నాడు. 15 రోజులు చికిత్స అందించాం. ఇప్పుడు అతడు పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. రెండున్నర నెలలుగా, ఆ తల్లి మాపై ఎటువంటి ఫిర్యాదు చేయలేదు. అకస్మాత్తుగాఫిర్యాదులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నేను ఆ తల్లితో ఫోన్‌లో మాట్లాడాను. కొంతమంది కుటుంబసభ్యులు బిడ్డను అమ్మినట్లు పోలీస్​స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయమని బలవంతం చేశారని ఆమె చెప్పింది" అని తెలిపారు.

సమగ్ర దర్యాప్తు తర్వాత చర్యలు
దీంతో ఈ విషయంపై డీఎస్పీ సికందర్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. 'పిల్లవాడి కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది కానీ ఈ విషయం ఇంకా దర్యాప్తులో ఉంది. పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులపై మాదకద్రవ్యాలకు బానిసైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. మరోవైపు, చిన్నారిని కొనుగోలు చేయలేదని, పూర్తి చట్టపరమైన ప్రక్రియ కింద ఒక కుటుంబం బిడ్డను దత్తత తీసుకుందని కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తం విషయంపై సమగ్ర దర్యాప్తు తర్వాత మాత్రమే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం' అని తెలిపారు.

