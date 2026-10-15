గులాబీ రేకులతో దేశంలో మొట్టమొదటి 'రోజ్ వైన్' తయారీ- విమర్శలు, అవమానాలు ఎదురొడ్డి నిలిచిన తల్లీకూతుళ్లు
Mother Daughter Rose Wine Story : సవాళ్లు, విమర్శలు అన్నింటినీ తట్టుకుని పుణెకు చెందిన తల్లీకూతుళ్లు వ్యాపారంలో అదరగొట్టారు. గులాబీ రేకులతో రోజ్ వైన్ను తయారుచేసి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
Published : October 15, 2026 at 2:31 PM IST
Indias First Rose Wine In Pune : ప్రస్తుత కాలంలో పురుషుల కంటే మహిళలు ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాదు. అంతరిక్ష రంగం నుంచి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం వరకు అన్నింట్లోనూ మగవాళ్లతో మహిళలు పోటీ పడుతున్నారు. అయితే మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన తల్లీకూతుళ్లు ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేసి చూపించారు. దేశంలో మొట్టమొదటి 'రోజ్ వైన్' (గులాబీ రేకులతో చేసిన వైన్) తయారుచేసి రికార్డు సృష్టించారు. అయితే ఈ విజయం వారికి అంత ఈజీగా రాలేదు. అందుకోసం ఏకంగా 12 ఏళ్ల పాటు శ్రమించారు. ఈ క్రమంలో తల్లీకూతుళ్ల విజయగాథపై 'ఈటీవీ భారత్' స్పెషల్ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
300 బాటిల్స్ తయారీ
సాధారణంగా గులాబీ రేకులతో రోజ్ వాటర్, రోజ్ సిరప్ వంటి ఉత్పత్తులను తయారుచేస్తుంటారు. అయితే పుణెలోని కోత్రూడ్కు చెందిన జయశ్రీ యాదవ్, ఆమె కుమార్తె కశ్మీరా యాదవ్ మాత్రం గులాబీలతో వైన్ తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ కలను నిజం చేసేందుకు సామాజిక వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నారు. దాదాపుగా 12 ఏళ్ల పాటు పరిశోధనలు చేశారు. ఆ సమయంలో తీవ్ర కష్టాలు, విమర్శలు, అవమానాలు పడ్డారు. ఆఖరికి గులాబీ రేకుల నుంచి వైన్ను విజయవంతంగా తయారు చేశారు. ఆ ప్రొడక్ట్కు ప్రభుత్వం నుంచి పేటెంట్ కూడా లభించింది. వీరి రోజ్ వైన్ బ్రాండ్ పేరు 'రోజ్లైన్'.
2008లోనే రోజ్ వైన్ గురించి ఆలోచన వచ్చింది : జయశ్రీ యాదవ్
తాను గత 26 ఏళ్లుగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నానని జయశ్రీ యాదవ్ తెలిపారు. తన ప్రయాణం గుల్కంద్ (గులాబీ రేకుల మిశ్రమం), రోజ్ వాటర్, రోజ్ సిరప్, వెటివర్ (వట్టివేరు) సిరప్, ఉసిరికాయ క్యాండీల వంటి ఉత్పత్తులతో మొదలైందని వివరించారు. ఈ బిజినెస్ ద్వారా తనకు గులాబీ పువ్వుల సువాసన, వాటిలోని వివిధ ఉపయోగాలు తనకు బాగా అర్థమయ్యాయని చెప్పారు. 2008లో గులాబీలతో వైన్ తయారు చేయాలనే ఆలోచన తనకు వచ్చిందన్నారు. ఆ తర్వాత పరిశోధనలు, నిరంతర ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టానని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వ అనుమతులు పొందే ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించానని వెల్లడించారు. అయితే గులాబీ పువ్వుల నుంచి వైన్ తయారు చేయడానికి అవసరమైన సంక్లిష్టమైన నిబంధనలు, లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియలు పెద్ద అడ్డంకులుగా మారాయని స్పష్టం చేశారు.
"ఈ కొత్త ఉత్పత్తి కోసం పాలనాపరమైన అడ్డంకులను తొలగించుకోవడానికి మాకు చాలా ఏళ్లు పట్టింది. 2020లో మా రోజ్ వైన్కు భారతీయ పేటెంట్ లభించింది. ఆపై 2023లో అధికారిక ఉత్పత్తి లైసెన్స్ను పొందాను. ఈ కాలంలో మేము ఆర్థిక ఇబ్బందులే కాకుండా, సామాజిక వ్యతిరేకతను కూడా ఎదుర్కొన్నాం. చాలామంది ఈ ప్రయోగాన్ని వదిలేయమని సలహా ఇచ్చారు. ఒక మహిళ కొత్త రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఎంతటి పోరాటం చేయాలో అంతా నేను చేశాను. ఈ ప్రయాణంలో నా కుమార్తె కశ్మీరా యాదవ్ నాకు ఎంతో అండగా నిలిచింది. ఆమె వైన్ తయారీ సాంకేతికతను నేర్చుకోవడానికి ఆస్ట్రేలియా కూడా వెళ్లింది. మేము సొంతంగా భూమిని కొనుగోలు చేసి అక్కడే గులాబీ మొక్కలను పెంచాం. ఇప్పుడు ఆ గులాబీలతోనే 300 వైన్ బాటిళ్లను తయారుచేశాం." అని జయశ్రీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
ప్రత్యేక శిక్షణ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాను : కశ్మీరా యాదవ్
తన తల్లి జయశ్రీ యాదవ్ చేస్తున్న వ్యాపారాన్ని చూస్తూ తాను పెరిగానని అన్నారు కశ్మీరా యాదవ్. "గులాబీ రేకుల నుంచి వైన్ తయారు చేయాలనే ఆలోచనను నా తల్లి చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను. ఆ తర్వాత నేను ఆ ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొన్నాను. ప్రారంభంలో మేము ప్రభుత్వ అనుమతులు పొందడం, పేటెంట్లు దక్కించుకోవడంతో సహా అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నాం. ఈ పోరాటానికి 8- 10 సంవత్సరాలు పట్టింది. అత్యుత్తమ నాణ్యత గల రోజ్ వైన్ను తయారుచేసే కళలో నైపుణ్యం సాధించడానికి నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాను. విస్తృతమైన ప్రయోగాల ద్వారా మేము చివరికి గులాబీల నుంచి వైన్ను తయారు చేయడంలో విజయం సాధించాం. ఈ వైన్ను ఇటీవలే అంతర్జాతీయ ప్రోవైన్ ప్రదర్శనలో పెట్టాం. గులాబీలలో యాంటీ యాక్సిడెంట్ గుణాలు, ఆహ్లాదకరమైన సువాసన, కొన్ని ఔషధ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. అందుకే ఈ వైన్ సానుకూల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది" అని కశ్మీరా యాదవ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
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