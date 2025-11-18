ETV Bharat / bharat

నవంబర్ 30 అమిత్​షా డెడ్​లైన్ - 12రోజుల ముందే హిడ్మా ఎన్​కౌంటర్​

మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టు హిడ్మాను పట్టుకోవడంపై నవంబర్ 30వరకు గడువు విధించిన అమిత్ షా- లక్ష్యాన్ని ముందే పూర్తి చేసిన బలగాలు

Amit Shah
Amit Shah (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Naxal Hidma Encounter: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మంగళవారం జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత మద్వి హిడ్మా మృతి చెందారు. చాలాకాలంగా భద్రతా బలగాలకు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కొరకరాని కొయ్యగా ఉన్న హిడ్మాను పట్టుకోవడంపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా​ ఇటీవల అధికారులకు స్పష్టమైన డెడ్​లైన్ విధించినట్లు సమాచారం. నవంబర్ 30లోగా హిడ్మాను పట్టుకోవడం లేదా ఎన్​కౌంటర్ చేయాలని కేంద్ర బలగాలకు అమిత్ షా ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలో హిడ్మా లక్ష్యంగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన బలగాలు అమిత్ డెడ్ లైన్ ఇచ్చిన 12రోజుల ముందే హిడ్మా ఎన్​కౌంటర్ చేశాయి.

